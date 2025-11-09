Участники квеста познакомятся с историей Бонна через увлекательные задания.
Виртуальная мышка Марта, посланница из прошлого, проведет вас по старинным улицам, где когда-то жила ведьма Элизабет.
Вам предстоит разгадать тайны, связанные с городской
Виртуальная мышка Марта, посланница из прошлого, проведет вас по старинным улицам, где когда-то жила ведьма Элизабет.
Вам предстоит разгадать тайны, связанные с городской
5 причин купить этот квест
- 🧙♀️ Уникальный исторический квест
- 📜 Задания для всей семьи
- 🗺️ Самостоятельное прохождение
- 📱 Интерактивные элементы
- 🏰 Погружение в атмосферу 17 века
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Старая Ратуша
- Мышиная тропа
- Мюнстербазилика
- Позорный столб
- Дом ведьмы
- Средневековая крепостная стена
Описание квеста
- старая Ратуша
- «Мышиная тропа»
- «Отрубленные» головы у Мюнстербазилики
- сохранившийся позорный столб
- дом, в котором жила ведьма
- остатки средневековой крепостной стены
- и многое-многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
Семьям с детьми от 12 лет, а также любителям истории любого возраста.
Организационные детали
- Это экскурсия без сопровождения гида и рассчитана на самостоятельное прохождение
- После бронирования вам придёт ссылка на квест в формате. pdf, который нужно будет распечатать
- Отправляясь на экскурсию, возьмите с собой страницы с заданиями, карандаш или ручку. Также для построения маршрута и поиска информации понадобится интернет и телефон со сканером QR-кодов.
- Сканируя QR-коды, участники открывают аудио с комментариями мыши Марты
- После покупки квест будет доступен в течение года, вы можете пройти его в любой удобный день и время
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Marktplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Бонн
Провела экскурсии для 23 туристов
Создаю миры — квесты, игры, детективы! Автор квестов-экскурсий: предлагаю маршруты-приключения, которые можно пройти самостоятельно в любое удобное времяЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Бонн
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Бонн
Полюбоваться главными достопримечательностями и прикоснуться к удивительной истории города
Начало: В районе Старой таможни
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 10 чел.