Мои заказы

Проклятие ведьмы: семейный квест без гида по Бонну (12+)

Виртуальная мышка Марта станет вашим проводником в историческом центре Бонна. Решите загадки и помогите ведьме Элизабет вернуться домой
Участники квеста познакомятся с историей Бонна через увлекательные задания.

Виртуальная мышка Марта, посланница из прошлого, проведет вас по старинным улицам, где когда-то жила ведьма Элизабет.

Вам предстоит разгадать тайны, связанные с городской
читать дальше

ратушей, средневековыми стенами и другими историческими объектами. Этот квест идеально подходит для семей с детьми от 12 лет и любителей истории. Весь маршрут можно пройти в удобное время, следуя инструкциям в полученном PDF-файле

5 причин купить этот квест

  • 🧙‍♀️ Уникальный исторический квест
  • 📜 Задания для всей семьи
  • 🗺️ Самостоятельное прохождение
  • 📱 Интерактивные элементы
  • 🏰 Погружение в атмосферу 17 века
Проклятие ведьмы: семейный квест без гида по Бонну (12+)© Лена
Проклятие ведьмы: семейный квест без гида по Бонну (12+)© Лена
Проклятие ведьмы: семейный квест без гида по Бонну (12+)© Лена
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Старая Ратуша
  • Мышиная тропа
  • Мюнстербазилика
  • Позорный столб
  • Дом ведьмы
  • Средневековая крепостная стена

Описание квеста

  • старая Ратуша
  • «Мышиная тропа»
  • «Отрубленные» головы у Мюнстербазилики
  • сохранившийся позорный столб
  • дом, в котором жила ведьма
  • остатки средневековой крепостной стены
  • и многое-многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Семьям с детьми от 12 лет, а также любителям истории любого возраста.

Организационные детали

  • Это экскурсия без сопровождения гида и рассчитана на самостоятельное прохождение
  • После бронирования вам придёт ссылка на квест в формате. pdf, который нужно будет распечатать
  • Отправляясь на экскурсию, возьмите с собой страницы с заданиями, карандаш или ручку. Также для построения маршрута и поиска информации понадобится интернет и телефон со сканером QR-кодов.
  • Сканируя QR-коды, участники открывают аудио с комментариями мыши Марты
  • После покупки квест будет доступен в течение года, вы можете пройти его в любой удобный день и время

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Marktplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена
Лена — ваш гид в Бонн
Провела экскурсии для 23 туристов
Создаю миры — квесты, игры, детективы! Автор квестов-экскурсий: предлагаю маршруты-приключения, которые можно пройти самостоятельно в любое удобное время
Задать вопрос

Похожие экскурсии из Бонн

Добро пожаловать в Бонн
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Бонн
Полюбоваться главными достопримечательностями и прикоснуться к удивительной истории города
Начало: В районе Старой таможни
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бонн. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бонн