Бонн — один из самых уютных городов Германии, заботливо сохранённый с римских времён.
А еще это родина известных немецких сладостей и бывшая столица страны, которую немцы иронично называли «деревня федерального масштаба». Здесь время течёт медленно и никто никуда не торопится.
Так же и мы будем исследовать исторический центр не спеша, шаг за шагом раскрывая его прошлое и настоящее.
А еще это родина известных немецких сладостей и бывшая столица страны, которую немцы иронично называли «деревня федерального масштаба». Здесь время течёт медленно и никто никуда не торопится.
Так же и мы будем исследовать исторический центр не спеша, шаг за шагом раскрывая его прошлое и настоящее.
Описание экскурсии
Путешествие во времени
Вы пройдёте по уцелевшему после войн Старому городу. Посетите несколько площадей — маленьких, но важных для истории страны. На одной полюбуетесь «звёздными» средневековыми воротами, на другой обнаружите под ногами корешки известных книг. А также:
- Увидите дворец Курфюрстов, ставший одним из самых популярных университетов страны
- Сфотографируетесь на крыльце роскошной Ратуши, как это сделали сотни мировых лидеров
- Услышите легенду о самом любимом святом немецких детей
- Посетите великолепную монастырскую базилику и заглянете в её внутренний дворик
- Рассмотрите памятник Бетховену и узнаете ироничную историю его открытия
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Старой таможни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Бонн
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1038 туристов
Приветствую вас, любители путешествовать! Меня зовут Татьяна, я историк по образованию и призванию. В Германии живу много лет, и именно здесь смогла заниматься любимым делом — путешествовать и делиться своими
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная классическая экскурсия.
Если вы подустали от жанра «прогулок» (когда на туриста вываливается куча личной информации или затевается политическая дискуссия, а город - просто фон для передвижения в хорошем темпе), то
Если вы подустали от жанра «прогулок» (когда на туриста вываливается куча личной информации или затевается политическая дискуссия, а город - просто фон для передвижения в хорошем темпе), то
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Отличная экскурсия. Спасибо Татьяне. Все очень логично, продуманно. Отлично спланированный маршрут. Рекомендую всем для знакомства с городом!
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j
Татьяна - прекрасный рассказчик. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо
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А
Спасибо Татьяне за экскурсию!!!
Время прошло незаметно!!!
Время прошло незаметно!!!
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М
Татьяна молодец и умница💫✨🙌🏼
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Всё очень понравилось, спасибо!
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