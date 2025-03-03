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Добро пожаловать в Бонн

Полюбоваться главными достопримечательностями и прикоснуться к удивительной истории города
Бонн — один из самых уютных городов Германии, заботливо сохранённый с римских времён.

А еще это родина известных немецких сладостей и бывшая столица страны, которую немцы иронично называли «деревня федерального масштаба». Здесь время течёт медленно и никто никуда не торопится.

Так же и мы будем исследовать исторический центр не спеша, шаг за шагом раскрывая его прошлое и настоящее.
5
6 отзывов
Добро пожаловать в Бонн
Добро пожаловать в Бонн
Добро пожаловать в Бонн

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Вы пройдёте по уцелевшему после войн Старому городу. Посетите несколько площадей — маленьких, но важных для истории страны. На одной полюбуетесь «звёздными» средневековыми воротами, на другой обнаружите под ногами корешки известных книг. А также:

  • Увидите дворец Курфюрстов, ставший одним из самых популярных университетов страны
  • Сфотографируетесь на крыльце роскошной Ратуши, как это сделали сотни мировых лидеров
  • Услышите легенду о самом любимом святом немецких детей
  • Посетите великолепную монастырскую базилику и заглянете в её внутренний дворик
  • Рассмотрите памятник Бетховену и узнаете ироничную историю его открытия

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Старой таможни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Бонн
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1038 туристов
Приветствую вас, любители путешествовать! Меня зовут Татьяна, я историк по образованию и призванию. В Германии живу много лет, и именно здесь смогла заниматься любимым делом — путешествовать и делиться своими
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знаниями, открытиями и историями с людьми, которым это действительно интересно. Стараюсь делать экскурсии уникальными — делюсь не только историческими фактами, но и выискиваю малоизвестные особенности колорита любых городов и стран. Люблю водить гостей по тем местам, которые известны мне из рассказов местных долгожителей, а не по исхоженным толпами туристов улицам. А если мои рассказы вдохновят вас посетить тот или иной музей, средневековый замок, сырную ферму или винодельню, я с удовольствием помогу. Чтобы вы могли получить желаемую экскурсию в удобные вам день и время, я работаю с отличной командой гидов. Экскурсии могут быть адаптированы к интересам гостей, их возрасту, физическим возможностям, расписанию и бюджету. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Анна
Отличная классическая экскурсия.
Если вы подустали от жанра «прогулок» (когда на туриста вываливается куча личной информации или затевается политическая дискуссия, а город - просто фон для передвижения в хорошем темпе), то
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вам к Татьяне. За два часа мы так и не узнали, есть ли у нее муж, как она попала в Германию и где учатся ее дети.
Зато узнали, почему именно Бонн был выбран столицей ФРГ, какое отношение к нему имеет Бетховен, какой редкий факультет есть в местном университете, почему желейные конфеты называются HARIBO, кто такой святой Мартин, почему некоторые базилики имеют титулы и где самый вкусный кофе в городе.
Отдельно хочется отметить прекрасный русский язык Татьяны, отсутствие слов-паразитов и жаргонизмов.
По-моему, идеальная экскурсия!

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Елена
Отличная экскурсия. Спасибо Татьяне. Все очень логично, продуманно. Отлично спланированный маршрут. Рекомендую всем для знакомства с городом!
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j
Татьяна - прекрасный рассказчик. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо
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А
Спасибо Татьяне за экскурсию!!!
Время прошло незаметно!!!
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М
Татьяна молодец и умница💫✨🙌🏼
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Андрей
Всё очень понравилось, спасибо!
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