Добро пожаловать в Бонн

Полюбоваться главными достопримечательностями и прикоснуться к удивительной истории города

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Бонн — один из самых уютных городов Германии, заботливо сохранённый с римских времён.

А еще это родина известных немецких сладостей и бывшая столица страны, которую немцы иронично называли «деревня федерального масштаба». Здесь время течёт медленно и никто никуда не торопится.

Так же и мы будем исследовать исторический центр не спеша, шаг за шагом раскрывая его прошлое и настоящее.
Добро пожаловать в Бонн
Добро пожаловать в Бонн
Добро пожаловать в Бонн
Добро пожаловать в Бонн
Добро пожаловать в Бонн
Добро пожаловать в Бонн
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Вы пройдёте по уцелевшему после войн Старому городу. Посетите несколько площадей — маленьких, но важных для истории страны. На одной полюбуетесь «звёздными» средневековыми воротами, на другой обнаружите под ногами корешки известных книг. А также:

  • Увидите дворец Курфюрстов, ставший одним из самых популярных университетов страны
  • Сфотографируетесь на крыльце роскошной Ратуши, как это сделали сотни мировых лидеров
  • Услышите легенду о самом любимом святом немецких детей
  • Посетите великолепную монастырскую базилику и заглянете в её внутренний дворик
  • Рассмотрите памятник Бетховену и узнаете ироничную историю его открытия

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Старой таможни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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