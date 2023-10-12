Полюбоваться главными достопримечательностями и прикоснуться к удивительной истории города
Бонн — один из самых уютных городов Германии, заботливо сохранённый с римских времён.
А еще это родина известных немецких сладостей и бывшая столица страны, которую немцы иронично называли «деревня федерального масштаба». Здесь время течёт медленно и никто никуда не торопится.
Так же и мы будем исследовать исторический центр не спеша, шаг за шагом раскрывая его прошлое и настоящее.
А еще это родина известных немецких сладостей и бывшая столица страны, которую немцы иронично называли «деревня федерального масштаба». Здесь время течёт медленно и никто никуда не торопится.
Так же и мы будем исследовать исторический центр не спеша, шаг за шагом раскрывая его прошлое и настоящее.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путешествие во времени
Вы пройдёте по уцелевшему после войн Старому городу. Посетите несколько площадей — маленьких, но важных для истории страны. На одной полюбуетесь «звёздными» средневековыми воротами, на другой обнаружите под ногами корешки известных книг. А также:
- Увидите дворец Курфюрстов, ставший одним из самых популярных университетов страны
- Сфотографируетесь на крыльце роскошной Ратуши, как это сделали сотни мировых лидеров
- Услышите легенду о самом любимом святом немецких детей
- Посетите великолепную монастырскую базилику и заглянете в её внутренний дворик
- Рассмотрите памятник Бетховену и узнаете ироничную историю его открытия
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Старой таможни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Бонн
Провела экскурсии для 819 туристов
Приветствую вас, любители путешествовать! Меня зовут Татьяна, я историк по образованию и призванию. В Германии живу много лет и именно здесь смогла заниматься любимым делом — путешествовать и делиться своими знаниями, открытиями и историями с людьми, которым это действительно интересно. Стараюсь делать экскурсии уникальными — делюсь не только историческими фактами, но и выискиваю малоизвестные особенности колорита любых городов и стран. Люблю водить гостей по тем местам, которые известны мне из рассказов местных долгожителей, а не по исхоженным толпами туристов улицам. А если мои рассказы вдохновят вас посетить тот или иной музей, средневековый замок, сырную ферму или винодельню, я с удовольствием помогу. Чтобы вы могли получить желаемую экскурсию в удобные вам день и время, я работаю с отличной командой гидов. Экскурсии могут быть адаптированы к интересам гостей, их возрасту, физическим возможностям, расписанию или бюджету. До встречи!
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