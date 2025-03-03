Бонн — один из самых уютных городов Германии, заботливо сохранённый с римских времён. А еще это родина известных немецких сладостей и бывшая столица страны, которую немцы иронично называли «деревня федерального масштаба». Здесь время течёт медленно и никто никуда не торопится. Так же и мы будем исследовать исторический центр не спеша, шаг за шагом раскрывая его прошлое и настоящее.

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Описание экскурсии

Путешествие во времени

Вы пройдёте по уцелевшему после войн Старому городу. Посетите несколько площадей — маленьких, но важных для истории страны. На одной полюбуетесь «звёздными» средневековыми воротами, на другой обнаружите под ногами корешки известных книг. А также:

Увидите дворец Курфюрстов, ставший одним из самых популярных университетов страны

Сфотографируетесь на крыльце роскошной Ратуши, как это сделали сотни мировых лидеров

Услышите легенду о самом любимом святом немецких детей

Посетите великолепную монастырскую базилику и заглянете в её внутренний дворик

Рассмотрите памятник Бетховену и узнаете ироничную историю его открытия

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.