Все экскурсии в Бонн
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бонн – доступно 7 экскурсий на 2021 год, цены от €100. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бонн почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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12ч
€321
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€100
за 1-10 чел.
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
Открыть обаяние старинного немецкого городка, попробовать целебную воду и узнать о винах долины Ара
2ч
€107
за 1 чел.
2ч
€107
за 1 чел.
2ч
€107
за 1 чел.
2ч
€161
за 1 чел.