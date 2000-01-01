Все экскурсии в Бонн

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бонн – доступно 7 экскурсий на 2021 год, цены от €100. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бонн почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Кельн летом. Экскурсия на велосипедах или на прогулочном кораблике
161
за 1 чел.
Кельн летом. Экскурсия на велосипедах или на прогулочном кораблике
Два города за один день. Кельн, Дюссельдорф или Бонн
12ч
321
за 1 чел.
Два города за один день. Кельн, Дюссельдорф или Бонн
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
100
за 1-10 чел.
Бад-Нойенар-Арвайлер — неприметное чудо Германии
Открыть обаяние старинного немецкого городка, попробовать целебную воду и узнать о винах долины Ара
Дюссельдорф
107
за 1 чел.
Дюссельдорф
Кельн. Обзорная пешеходная экскурсия на 2 или 3 часа
107
за 1 чел.
Кельн. Обзорная пешеходная экскурсия на 2 или 3 часа
Сказочный Кельн - экскурсия для групп с детьми
107
за 1 чел.
Сказочный Кельн - экскурсия для групп с детьми
Бонн
161
за 1 чел.
Бонн
🇩🇪