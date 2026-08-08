Индивидуальная
Добро пожаловать в Бонн
Полюбоваться главными достопримечательностями и прикоснуться к удивительной истории города
Начало: В районе Старой таможни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €160 за человека
Квест
до 6 чел.
Проклятие ведьмы: семейный квест без гида по Бонну (12+)
Виртуальная мышка Марта станет вашим проводником в историческом центре Бонна. Решите загадки и помогите ведьме Элизабет вернуться домой
Начало: На Marktplatz
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €22 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бонн
Самые популярные экскурсии в Бонн
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Бонн в августе 2026
Сейчас в Бонн можно забронировать 2 экскурсии от 22 до 160. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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