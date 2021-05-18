Полезная информация о Бремерхафене
Что нужно знать о Бремерхафене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бремерхафене
19:4830
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇪 Германия
|Название города
|Бремерхафен
|По-английски
|Bremerhaven
|Население города
|117 446 чел.
|Аэропорт
|Бремерхафен BRV (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Berlin
|Средняя высота
|2 м. от уровня моря