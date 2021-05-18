Всё о Бремерхафене

Полезная информация о Бремерхафене

Что нужно знать о Бремерхафене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бремерхафене
19:4830
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇪 Германия
Название городаБремерхафен
По-английскиBremerhaven
Население города117 446 чел.
АэропортБремерхафен BRV (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Berlin
Средняя высота2 м. от уровня моря

Где находится Бремерхафен на карте