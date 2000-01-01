Всё о Германии – чем заняться туристу и немного истории

Для туризма или для бизнеса, Германия подходит идеально! Попробуем рассказать всё о её современной истории, о том, куда стоит поехать, что посмотреть, какие достопримечательности есть в Германии, немецкие блюда, культура, праздники и многое другое