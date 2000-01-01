Полезная информация о Германии
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Флаг Германии
|Название
|Германия
|Эмодзи флаг
|🇩🇪
|Полное название
|Федеративная Республика Германия
|По-английски
|Germany
|Столица
|Берлин
|Статья о стране
|Статья о Германии
|Города
|Список городов
|Фотографии
|55 фото
|Валюта
|Евро
|Площадь
|357 021 км²
|Население
|82 175 684 чел.
|Телефонный код
|+49
|Код ISO
|DE
|Основной домен
|.DE
|Соседние страны
|🇦🇹 Австрия🇧🇪 Бельгия🇩🇰 Дания🇱🇺 Люксембург🇳🇱 Нидерланды🇵🇱 Польша🇫🇷 Франция🇨🇿 Чехия🇨🇭 Швейцария
Подробная статья
Всё о Германии – чем заняться туристу и немного истории
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