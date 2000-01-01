Всё о Германии

Полезная информация о Германии

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Флаг Германии
Флаг Германии
НазваниеГермания
Эмодзи флаг🇩🇪
Полное названиеФедеративная Республика Германия
По-английскиGermany
СтолицаБерлин
Статья о странеСтатья о Германии
ГородаСписок городов
Фотографии55 фото
ВалютаЕвро
Площадь357 021 км²
Население82 175 684 чел.
Телефонный код+49
Код ISODE
Основной домен.DE
Соседние страны🇦🇹 Австрия🇧🇪 Бельгия🇩🇰 Дания🇱🇺 Люксембург🇳🇱 Нидерланды🇵🇱 Польша🇫🇷 Франция🇨🇿 Чехия🇨🇭 Швейцария

Подробная статья

Германия
Всё о Германии – чем заняться туристу и немного истории
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Популярные экскурсии в Германии

Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену Первое знакомство
Пешеходная обзорная экскурсия по Мюнхену Первое знакомство
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Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
Обзорная пешеходная экскурсия по Кёльну
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20 отзывов
20
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Кёльн был основан более 2000 лет назад. Во время Второй мировой войны город был практически уничтожен. К счастью, Кёльнский собор, главная достопримеч...
Кёльн
Обзорная экскурсия по Дюссельдорфу в 15:15
Обзорная экскурсия по Дюссельдорфу в 15:15
5
1 отзыв
20
за чел.
Посетить эту экскурсию лучше всего сразу по прибытию в Дюссельдорф. Вы узнаете город и Вам станет в нём проще ориентироваться, гид расскажет Вам какие...
Дюссельдорф
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100
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Грайфсвальд
Экскурсии в городах Германии

Фотографии

Внутри дворца
Дворец Нимфербург
В Английском саду даже серфингом можно заняться
Китайская башня
Английский сад
Внутри храм выглядит, как настоящий дворец
Храм Святого Иоанна Непомука (Азамкирхе)
Новая пинакотека
55

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