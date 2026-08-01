Индивидуальная
до 10 чел.
Фленсбург - эротический город немецкого рома
Начало: Роте Штрассе 26
Расписание: В любой день и в любое время
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Фленсбург - немецкий город с датским колоритом
Познакомиться с самым северным городом Германии, напоминающим Скандинавию
26 сен в 09:00
27 сен в 09:00
от €230 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Фленсбургу
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