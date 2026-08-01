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2 часа Индивидуальная до 10 чел. Фленсбург - эротический город немецкого рома Начало: Роте Штрассе 26 Расписание: В любой день и в любое время €180 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Фленсбург - немецкий город с датским колоритом Познакомиться с самым северным городом Германии, напоминающим Скандинавию от €230 за всё до 10 чел.

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