Самый северный город Германии Фленсбург расположился на живописном фьорде в Балтийском море. Один берег этого фьорда принадлежит Дании.

Да и сам Фленсбург — уже наполовину датский город. Все надписи в городе и меню в ресторанах на двух языках — немецком и датском. Есть датские школы и церкви, библиотеки и театры. Более 400 лет город принадлежал датской короне.

Датчане приезжают сюда как к себе домой: закупиться, заправить машины, посидеть в ресторанах. Это всё же Германия, а она намного дешевле Дании.

Фленсбург - старинный портовый город с красивой архитектурой и является столицей немецкого рома.

С 18 века здесь находилось множество мануфактур, производящих этот крепкий напиток. Сырьё для него привозили из датских колоний на Виргинских островах.

Ром принёс Фленсбургу богатство и известность. Его и сегодня производят в городе, но уже не в таком количестве как раньше.

Тем не менее напиток продают на каждом углу. В лавках и музее рома его можно продегустировать. И не только классический ром, но и ванильный, ягодный, шоколадный.

Известен город и своим пивом Flensburger.

И ещё во Фленсбурге в 1962 году был открыт первый в мире секс-шоп! Его владелицей была Беате Узе - немецкая женщина-пилот и предприниматель. Первая и единственная женщина-каскадёр Германии в 1930-х годах. Позже она даже была награждена федеральным крестом за заслуги, и в 1999г. ей было присвоено звание почётного гражданина Фленсбурга. Но музей эротики Беаты Узе находится не здесь, а в Берлине.

Во время пешеходной экскурсии мы прогуляемся по старому городу, заглянем в бывшие купеческие дворики, которые прячутся за фасадами домов на центральных улицах, побываем на живописной набережной Фленсбургского фьорда, где сохранились старые трактиры моряков, зайдём в церковь Святого Николая — покровителя моряков и путешественников, посетим бесплатный музей рома, где его и продегустируем, увидим дом, где останавливался Ганс Христиан Андерсен, когда он посещал Фленсбург, и ещё многое другое предстанет перед нами в этом городе на берегу фьорда.