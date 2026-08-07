Фленсбург — старинный портовый город с красивой архитектурой и столица немецкого рома. Он расположен на живописном фьорде в Балтийском море. Другой берег этого фьорда принадлежит Дании, что оказывает огромное влияние на местную жизнь. Здесь есть датские школы и церкви, библиотеки и театры. Я с радостью познакомлю вас с этим эклектичным самобытным городом!
Описание экскурсии
За 2 часа обзорной экскурсии мы:
- Прогуляемся по Старому городу и заглянем в бывшие купеческие дворики
- Побываем на набережной Фленсбургского фьорда, где сохранились аутентичные трактиры моряков
- Зайдём в церковь Святого Николая — покровителя моряков и путешественников
- Посетим бесплатный музей рома, где его и продегустируем
- Увидим дом, где останавливался Ганс Христиан Андерсен
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид во Фленсбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 675 туристов
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу с выбором отелей, ресторанов, музеев и тд. Провожу индивидуальные
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