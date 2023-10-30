Фленсбург - немецкий город с датским колоритом

Познакомиться с самым северным городом Германии, напоминающим Скандинавию

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Ответы на вопросы
Фленсбург — старинный портовый город с красивой архитектурой и столица немецкого рома. Он расположен на живописном фьорде в Балтийском море. Другой берег этого фьорда принадлежит Дании, что оказывает огромное влияние на местную жизнь. Здесь есть датские школы и церкви, библиотеки и театры. Я с радостью познакомлю вас с этим эклектичным самобытным городом!
Фленсбург - немецкий город с датским колоритом
Фленсбург - немецкий город с датским колоритом
Фленсбург - немецкий город с датским колоритом
Фленсбург - немецкий город с датским колоритом
Фленсбург - немецкий город с датским колоритом
Фленсбург - немецкий город с датским колоритом
Фленсбург - немецкий город с датским колоритом
Фленсбург - немецкий город с датским колоритом
Ближайшие даты:
30
окт
1
ноя
2
ноя
7
ноя
8
ноя
9
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 2 часа обзорной экскурсии мы:

  • Прогуляемся по Старому городу и заглянем в бывшие купеческие дворики
  • Побываем на набережной Фленсбургского фьорда, где сохранились аутентичные трактиры моряков
  • Зайдём в церковь Святого Николая — покровителя моряков и путешественников
  • Посетим бесплатный музей рома, где его и продегустируем
  • Увидим дом, где останавливался Ганс Христиан Андерсен

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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