Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

Кажется, что башня ульмского собора, уходящая высоко в небо, протыкает его насквозь. Выдающийся готический собор Мюнстер является архитектурной доминантой Ульма уже много столетий.

Колокольня собора является самой высокой в мире церковной башней и носит прозвище «перст Божий». Оживленная соборная площадь Мюнстерплац, на которой соседствуют старинная и футуристическая архитектура, также впечатляет гостей города. Однако Ульм не сводится к собору и соборной площади. Всего в нескольких шагах от собора возвышается великолепная городская ратуша.

Нестандартное мышление, в первую очередь в сфере градостроительства, было высоко востребовано при создании квартала Нойе Митте между площадью Мюнстерплац и ратушей: прошлое и настоящее здесь сосуществуют бок о бок, контрастируя и дополняя друг друга.

Неотъемлемым элементом городской панорамы Ульма также являются две башни, ранее служившие городскими укреплениями: «Гусиная башня» Гензетурм и «Мясницкая башня» Мецгертурм.

Другая визитная карточка города — живописный Дунай. В средневековом квартале Фишерфиртель, и в многочисленных пивных садах Ульма и Ной-Ульма — современного «брата-близнеца» Ульма, расположенного на другом берегу Дуная в федеральной земле Бавария, — подают вкуснейшие местные колбасы и другие блюда.

Приезжайте в Ульм — и вы непременно захотите побывать здесь снова.