Гид S. проводит ещё 3 экскурсии

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Пронзая облака. Ульм.

Гид S.
Гид S. – Гид из Франкфурта
Пронзая облака.

Ульм.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €126 за человека

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Пронзая облака. Ульм.
Пронзая облака. Ульм.
Кажется, что башня ульмского собора, уходящая высоко в небо, протыкает его насквозь. Выдающийся готический собор Мюнстер является архитектурной доминантой Ульма уже много столетий.
Колокольня собора является самой высокой в мире церковной башней и носит прозвище «перст Божий». Оживленная соборная площадь Мюнстерплац, на которой соседствуют старинная и футуристическая архитектура, также впечатляет гостей города. Однако Ульм не сводится к собору и соборной площади. Всего в нескольких шагах от собора возвышается великолепная городская ратуша.
Нестандартное мышление, в первую очередь в сфере градостроительства, было высоко востребовано при создании квартала Нойе Митте между площадью Мюнстерплац и ратушей: прошлое и настоящее здесь сосуществуют бок о бок, контрастируя и дополняя друг друга.
Неотъемлемым элементом городской панорамы Ульма также являются две башни, ранее служившие городскими укреплениями: «Гусиная башня» Гензетурм и «Мясницкая башня» Мецгертурм.
Другая визитная карточка города — живописный Дунай. В средневековом квартале Фишерфиртель, и в многочисленных пивных садах Ульма и Ной-Ульма — современного «брата-близнеца» Ульма, расположенного на другом берегу Дуная в федеральной земле Бавария, — подают вкуснейшие местные колбасы и другие блюда.
Приезжайте в Ульм — и вы непременно захотите побывать здесь снова.
Начало и место завершения
🚩 Frankfurt
Пронзая облака. Ульм.
Пронзая облака. Ульм.
Пронзая облака. Ульм.
Пронзая облака. Ульм.
Пронзая облака. Ульм.

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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