Выбирайте и другие экскурсии в Фюссене

История Фюссена насчитывает более 2000 лет. Гуляя по его живописным улочкам, вы ощутите дыхание прошлого и рассмотрите яркие фрески на фасадах церквей эпохи рококо. А также посетите «визитную карточку» города — монастырь Святого Магнуса.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Все грани Фюссена

Я покажу главные достопримечательности исторического сердца Фюссена: старинную крепость, церковь Святого Николая, древнее кладбище, Хлебный рынок и фонтан «Три девочки». Кроме того, вы погуляете по Рыцарской улице, отыщете монастырь францисканцев и полюбуетесь ущельем и водопадом Лехфаль. А также раскроете, какие торговые пути проходили через город в древнеримские времена, и последней точкой какого знаменитого туристического маршрута Фюссен является сегодня.

Секреты монастыря Святого Магнуса

Живописные улочки Фюссена приведут вас к монастырю Святого Магнуса, покровителя города. Вы узнаете необычную историю его основания и полюбуетесь характерной для него барочной архитектурой. А также рассмотрите серию изображений «Пляска смерти» в часовне Святой Анны и услышите, чем знаменит императорский зал монастыря. В завершение подниметесь на холм Шлоссберг и увидите замок-резиденцию княжеских епископов в стиле поздней готики.

Организационные детали

По запросу я также могу провести индивидуальную экскурсию. Детали уточняйте в личном сообщении.