Выбирайте и другие экскурсии в Фюссене

Что вас ожидает

Все грани Фюссена

Я покажу главные достопримечательности исторического сердца Фюссена: старинную крепость, церковь Святого Николая, древнее кладбище, Хлебный рынок и фонтан «Три девочки». Кроме того, вы погуляете по Рыцарской улице, отыщете монастырь францисканцев и полюбуетесь ущельем и водопадом Лехфаль. А также раскроете, какие торговые пути проходили через город в древнеримские времена, и последней точкой какого знаменитого туристического маршрута Фюссен является сегодня.

Секреты монастыря Святого Магнуса

Живописные улочки Фюссена приведут вас к монастырю Святого Магнуса, покровителя города. Вы узнаете необычную историю его основания и полюбуетесь характерной для него барочной архитектурой. А также рассмотрите серию изображений «Пляска смерти» в часовне Святой Анны и услышите, чем знаменит императорский зал монастыря. В завершение подниметесь на холм Шлоссберг и увидите замок-резиденцию княжеских епископов в стиле поздней готики.