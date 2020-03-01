Выбирайте и другие экскурсии в Фюссене

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Исследовать средневековый центр самого южного города Германии в компании профессионального гида

Галина
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Галина – ваш гид
История Фюссена насчитывает более 2000 лет.

Гуляя по его живописным улочкам, вы ощутите дыхание прошлого и рассмотрите яркие фрески на фасадах церквей эпохи рококо.

А также посетите «визитную карточку» города — монастырь Святого Магнуса.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
Встреча возле офиса Туристической информации
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Фюссен — романтическая душа Баварии
Фюссен — романтическая душа Баварии

Что вас ожидает

Все грани Фюссена
Я покажу главные достопримечательности исторического сердца Фюссена: старинную крепость, церковь Святого Николая, древнее кладбище, Хлебный рынок и фонтан «Три девочки». Кроме того, вы погуляете по Рыцарской улице, отыщете монастырь францисканцев и полюбуетесь ущельем и водопадом Лехфаль. А также раскроете, какие торговые пути проходили через город в древнеримские времена, и последней точкой какого знаменитого туристического маршрута Фюссен является сегодня.

Секреты монастыря Святого Магнуса
Живописные улочки Фюссена приведут вас к монастырю Святого Магнуса, покровителя города. Вы узнаете необычную историю его основания и полюбуетесь характерной для него барочной архитектурой. А также рассмотрите серию изображений «Пляска смерти» в часовне Святой Анны и услышите, чем знаменит императорский зал монастыря. В завершение подниметесь на холм Шлоссберг и увидите замок-резиденцию княжеских епископов в стиле поздней готики.

Организационные детали

По запросу я также могу провести индивидуальную экскурсию. Детали уточняйте в личном сообщении.

Фюссен — романтическая душа Баварии
Фюссен — романтическая душа Баварии
Фюссен — романтическая душа Баварии
Фюссен — романтическая душа Баварии
Фюссен — романтическая душа Баварии
Фюссен — романтическая душа Баварии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле офиса Туристической информации.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Меня зовут Галина, я живу в Фюссене уже 20 лет. Работаю преподавателем иностранных языков, переводчиком и гидом. С радостью познакомлю вас с нашим сказочным баварским «королевством» и расскажу о культуре, истории и традициях южного региона Альгойских Альп.
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