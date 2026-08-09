Выбирайте и другие экскурсии в Фюссене

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Фюссен - романтическая душа Баварии

Исследовать средневековый центр самого южного города Германии в компании профессионального гида
История Фюссена насчитывает более 2000 лет.

Гуляя по его живописным улочкам, вы ощутите дыхание прошлого и рассмотрите яркие фрески на фасадах церквей эпохи рококо. А также посетите «визитную карточку» города — монастырь Святого Магнуса.
Фюссен - романтическая душа Баварии
Фюссен - романтическая душа Баварии
Фюссен - романтическая душа Баварии

Описание экскурсии

Все грани Фюссена

Я покажу главные достопримечательности исторического сердца Фюссена: старинную крепость, церковь Святого Николая, древнее кладбище, Хлебный рынок и фонтан «Три девочки». Кроме того, вы погуляете по Рыцарской улице, отыщете монастырь францисканцев и полюбуетесь ущельем и водопадом Лехфаль. А также раскроете, какие торговые пути проходили через город в древнеримские времена, и последней точкой какого знаменитого туристического маршрута Фюссен является сегодня.

Секреты монастыря Святого Магнуса

Живописные улочки Фюссена приведут вас к монастырю Святого Магнуса, покровителя города. Вы узнаете необычную историю его основания и полюбуетесь характерной для него барочной архитектурой. А также рассмотрите серию изображений «Пляска смерти» в часовне Святой Анны и услышите, чем знаменит императорский зал монастыря. В завершение подниметесь на холм Шлоссберг и увидите замок-резиденцию княжеских епископов в стиле поздней готики.

Организационные детали

По запросу я также могу провести индивидуальную экскурсию. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле офиса Туристической информации
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Фюссене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 12 часов
Провела экскурсии для 6 туристов
Меня зовут Галина, я живу в Фюссене уже 20 лет. Работаю преподавателем иностранных языков, переводчиком и гидом. С радостью познакомлю вас с нашим сказочным баварским «королевством» и расскажу о культуре, истории и традициях южного региона Альгойских Альп.
от €130 за экскурсию