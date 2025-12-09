Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Ганновере на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Королевские сады - сказка наяву в Ганновере Погрузитесь в историю садово-паркового искусства Европы 16-19 вв. на индивидуальной экскурсии по Королевским садам Ганновера Начало: Около кассы на входе в сады «Сады Херренхаузен, или Королевские сады» €100 за всё до 10 чел. 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Из Ганновера в сказочный Гослар Час езды от Ганновера - и вы в Госларе! Исследуйте императорский замок, фахверковые дома и крупнейший пешеходный центр Германии «Какие секреты хранят горы Харца» €200 за всё до 10 чел. 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Из Ганновера в Хамельн по дорогам сказок Погрузитесь в атмосферу средневекового Хамельна, где легенды оживают. Узнайте, что скрывают стены старинных домов и кто такой Крысолов «Набережные Везера — полюбуемся живописными видами на неспешной прогулке, и вы поймёте, почему Хамельн называют городом на перекрёстке дорог» €150 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Ганновера

Ответы на вопросы от путешественников по Ганноверу в категории «Природа и пейзажи»

Экскурсии на русском языке в Ганновере (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль