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Экскурсии в Ганновере

Найдено 5 экскурсий в Ганновере на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Ганновер - большая история маленькой столицы
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Ганновер - большая история маленькой столицы
Прогулка по Ганноверу: Новая Ратуша, Маркткирхе и башня XIII века. Откройте для себя тайны и историю города
Сегодня в 13:30
22 авг в 09:00
от €120 за всё до 40 чел.
Из Ганновера в Хамельн по дорогам сказок (без включённого трансфера)
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ганновера в Хамельн по дорогам сказок (без включённого трансфера)
Погрузитесь в атмосферу средневекового Хамельна, где легенды оживают. Узнайте, что скрывают стены старинных домов и кто такой Крысолов
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Из Ганновера в сказочный Гослар (без включённого трансфера)
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ганновера в сказочный Гослар (без включённого трансфера)
Час езды от Ганновера - и вы в Госларе! Исследуйте императорский замок, фахверковые дома и крупнейший пешеходный центр Германии
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от €200 за всё до 10 чел.
Королевские сады - сказка наяву в Ганновере
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевские сады - сказка наяву в Ганновере
Погрузитесь в историю садово-паркового искусства Европы 16-19 вв. на индивидуальной экскурсии по Королевским садам Ганновера
Начало: Около кассы на входе в сады
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от €100 за всё до 10 чел.
В город роз Хильдесхайм из Ганновера (без включённого трансфера)
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В город роз Хильдесхайм из Ганновера (без включённого трансфера)
Хильдесхайм удивит даже опытных путешественников. Розы на каждом шагу и уникальные достопримечательности сделают поездку незабываемой
22 авг в 10:00
23 авг в 11:00
от €150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Ганновер - большая история маленькой столицы
очень позновательная экскурсия!
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Н
Ганновер - большая история маленькой столицы
Вчера 30/08 мы провели экскурсию по Ганноверу с Евгением. Хочется отметить отличное знание истории, приятную манеру общения и терпение экскурсовода.
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Ганновер - прекрасный город. Тот факт, что практически все было разбомблено во время Второй мировой войны, а посему - восстановлено после, ничуть не умаляет достоинств города. Спасибо Евгению!

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Анна
Ганновер - большая история маленькой столицы
Спасибо Вам, Анна, за такую увлекательную экскурсию по городу Ганновер! Мне город всегда казался очень скучным и унылым, вплоть до
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нашей с Вами экскурсии - вы изменили моё мнение! Столько историй и тайн рассказывает и раскрывает Анна во время прогулки - только и успевай восхищаться и запоминать! С огромным удовольствием я вновь воспользуюсь услугами Анны - ведь её истории можно слушать, не уставая, часами, да и столько ещё интересных мест для посещения оказывается в Ганновере и его окрестностях!

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Всего 3 отзыва в Ганновере

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Ответы на вопросы от путешественников по Ганноверу

Самые популярные экскурсии в Ганновере
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Ганновер - большая история маленькой столицы;
  2. Из Ганновера в Хамельн по дорогам сказок (без включённого трансфера);
  3. Из Ганновера в сказочный Гослар (без включённого трансфера);
  4. Королевские сады - сказка наяву в Ганновере;
  5. В город роз Хильдесхайм из Ганновера (без включённого трансфера).
Сколько стоит экскурсия по Ганноверу в августе 2026
Сейчас в Ганновере можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Наслаждайтесь посещением достопримечательностей Ганновера и познакомьтесь с его историей! Выберите экскурсию по Ганноверу на русском языке с ценами от €100