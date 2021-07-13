Все экскурсии в Ганновере
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ганновере – доступно 5 экскурсий на 2021 год, 26 ⭐ отзывов, цены от €50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ганновере почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
€163
за 1-20 чел.
По договоренности с гидом
Индивидуальная экскурсия
3ч
€50
за 1-10 чел.
Ганновер снаружи и с изнанки
Узнать город через простые человеческие истории, «оживить» его прошлое и рассмотреть в деталях
Индивидуальная экскурсия
4ч
€110
за 1-4 чел.
Тайны Тевтобурского леса
Прогуляться по очаровательному Детмольду и услышать удивительные факты о древнем германском лесе
Индивидуальная экскурсия
2ч
€60
за 1-10 чел.
Из Ганновера — в стариннный Целле
Полюбоваться очаровательными постройками и мощёными улочками, слушая необычные истории
Индивидуальная экскурсия
3ч
€50
за 1-40 чел.
Ганновер — большая история маленькой столицы
Все знаковые места города на обзорной экскурсии с профессиональными гидами
Последние отзывы «Экскурсии Ганновера»
- ААнна13 июля 2021Спасибо Вам, Анна, за такую увлекательную экскурсию по городу Ганновер! Мне город всегда казался очень скучным и унылым, вплоть до нашей с Вами экскурсии - вы изменили моё мнение! Столько историй и тайн рассказывает и раскрывает Анна во время прогулки - только и успевай восхищаться и запоминать! С огромным удовольствием я вновь воспользуюсь услугами Анны - ведь её истории можно слушать, не уставая, часами, да и столько ещё интересных мест для посещения оказывается в Ганновере и его окрестностях!
- ВВероника13 мая 2021На данный момент - это лучшая экскурсия, которая со мной случалась. Очень много информации, которая погружает не только в достопримечательности города, но и в исторические и бытовые особенности жизни людей того времени. Отдельная благодарность Евгению за открытость, внимание и очень яркое повествование. Захотелось глубже для себя открыть отдельные исторические личности и обязательно побывать в других местах Нижней Саксонии. Благодарю!
- ЕЕкатерина16 июля 2020Евгений полностью скрасил нашу «пандемийную» поездку на север, вместо запланированной поездки на море и юг. Рассказ нам очень понравился, Евгений подобрал великолепный маршрут! Все знает, на все вопросы отвечает, а если о чем-то и не осведомлён (но такое было может только один, два раза), то так и говорит - без прикрас. Потратил на нас кучу времени, показал город с самой красивой и неожиданной стороны и открыл для нас много нового! Надавал кучу советов и рекомендаций куда могли бы ещё даться в наше свободное время и что посмотреть! Очень рекомендуем! Провести вместе великолепный день!
- ЕЕлена23 февраля 2020Спасибо Евгению за очень интересную экскурсию, готовность помочь по всем вопросам.
- ВВалерий22 февраля 2020Очень благодарны нашему гиду Евгению за прекрасно проведенную экскурсию в Целле. Мы узнали много интересного и полезного для себя. Евгений - энтузиаст своего дела, глубоко знающий материал и умеющий его донести до слушателей. Много было рассказано нам выдержек из исторических событий, включая мифы о том или ином предмете (знаке) на сказочных домиках. Экскурсия полезна и интересна тем, кто любит путешествовать, смотреть, слушать и впитывать в себя новые интересные данные.
- ААлександр13 декабря 2019Отличная экскурсия и Евгений - просто профи. Но при этом без всевозможных перегрузов, чем страдают многие гиды, вываливая на тебя безумное количество исторических дат и проч. Таким всегда хочется сказать - это я в учебнике истории или в Википедии прочту. С Евгением же все живо, по существу, увлекательно и содержательно. Интересный и продуманный маршрут экскурсии. При этом Евгений прям по ходу экскурсии подстроил маршрут под некоторые мои интересы, за что отдельное спасибо. Отдельная благодарность и за то, что Евгений помог еще и за рамками своей экскурсии советами про рестораны Ганновера, а также помог разобраться с непростой системой продажи билетов "Дойче Бан" и купить билет в Вернигероде, куда я планировал отправиться самостоятельно на следующий день.
- ЮЮлия17 августа 2019Всем привет! Была с Женей на экскурсии в Целле. Очень понравилось. Такие милые истории, романтические приключения. Замки, крепости, страшные сказки. Сам городок очень красивый. Целый город из пряничных домиков! И просто необходимо отметить - с экскурсоводом невероятно повезло! Женя, вам спасибо!