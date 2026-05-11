Индивидуальная
Ганновер - большая история маленькой столицы
Прогулка по Ганноверу: Новая Ратуша, Маркткирхе и башня XIII века. Откройте для себя тайны и историю города
Сегодня в 13:30
22 авг в 09:00
от €120 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ганновера в Хамельн по дорогам сказок (без включённого трансфера)
Погрузитесь в атмосферу средневекового Хамельна, где легенды оживают. Узнайте, что скрывают стены старинных домов и кто такой Крысолов
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Ганновера в сказочный Гослар (без включённого трансфера)
Час езды от Ганновера - и вы в Госларе! Исследуйте императорский замок, фахверковые дома и крупнейший пешеходный центр Германии
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевские сады - сказка наяву в Ганновере
Погрузитесь в историю садово-паркового искусства Европы 16-19 вв. на индивидуальной экскурсии по Королевским садам Ганновера
Начало: Около кассы на входе в сады
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В город роз Хильдесхайм из Ганновера (без включённого трансфера)
Хильдесхайм удивит даже опытных путешественников. Розы на каждом шагу и уникальные достопримечательности сделают поездку незабываемой
22 авг в 10:00
23 авг в 11:00
от €150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
очень позновательная экскурсия!
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Н
Вчера 30/08 мы провели экскурсию по Ганноверу с Евгением. Хочется отметить отличное знание истории, приятную манеру общения и терпение экскурсовода.
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Спасибо Вам, Анна, за такую увлекательную экскурсию по городу Ганновер! Мне город всегда казался очень скучным и унылым, вплоть до
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Всего 3 отзыва в Ганновере
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Ответы на вопросы от путешественников по Ганноверу
Самые популярные экскурсии в Ганновере
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Сколько стоит экскурсия по Ганноверу в августе 2026
Сейчас в Ганновере можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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