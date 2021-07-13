Отзыв на: Ганновер — большая история маленькой столицы А Анна 5 Спасибо Вам, Анна, за такую увлекательную экскурсию по городу Ганновер! Мне город всегда казался очень скучным и унылым, вплоть до нашей с Вами экскурсии - вы изменили моё мнение! Столько историй и тайн рассказывает и раскрывает Анна во время прогулки - только и успевай восхищаться и запоминать! С огромным удовольствием я вновь воспользуюсь услугами Анны - ведь её истории можно слушать, не уставая, часами, да и столько ещё интересных мест для посещения оказывается в Ганновере и его окрестностях!

Отзыв на: Ганновер снаружи и с изнанки В Вероника 5 На данный момент - это лучшая экскурсия, которая со мной случалась. Очень много информации, которая погружает не только в достопримечательности города, но и в исторические и бытовые особенности жизни людей того времени. Отдельная благодарность Евгению за открытость, внимание и очень яркое повествование. Захотелось глубже для себя открыть отдельные исторические личности и обязательно побывать в других местах Нижней Саксонии. Благодарю!

Отзыв на: Ганновер снаружи и с изнанки Е Екатерина 5 Евгений полностью скрасил нашу «пандемийную» поездку на север, вместо запланированной поездки на море и юг. Рассказ нам очень понравился, Евгений подобрал великолепный маршрут! Все знает, на все вопросы отвечает, а если о чем-то и не осведомлён (но такое было может только один, два раза), то так и говорит - без прикрас. Потратил на нас кучу времени, показал город с самой красивой и неожиданной стороны и открыл для нас много нового! Надавал кучу советов и рекомендаций куда могли бы ещё даться в наше свободное время и что посмотреть! Очень рекомендуем! Провести вместе великолепный день!

Отзыв на: Ганновер снаружи и с изнанки Е Елена 5 Спасибо Евгению за очень интересную экскурсию, готовность помочь по всем вопросам.

Отзыв на: Из Ганновера — в стариннный Целле В Валерий 5 Очень благодарны нашему гиду Евгению за прекрасно проведенную экскурсию в Целле. Мы узнали много интересного и полезного для себя. Евгений - энтузиаст своего дела, глубоко знающий материал и умеющий его донести до слушателей. Много было рассказано нам выдержек из исторических событий, включая мифы о том или ином предмете (знаке) на сказочных домиках. Экскурсия полезна и интересна тем, кто любит путешествовать, смотреть, слушать и впитывать в себя новые интересные данные.

Отзыв на: Из Ганновера — в стариннный Целле А Александр 5 Отличная экскурсия и Евгений - просто профи. Но при этом без всевозможных перегрузов, чем страдают многие гиды, вываливая на тебя безумное количество исторических дат и проч. Таким всегда хочется сказать - это я в учебнике истории или в Википедии прочту. С Евгением же все живо, по существу, увлекательно и содержательно. Интересный и продуманный маршрут экскурсии. При этом Евгений прям по ходу экскурсии подстроил маршрут под некоторые мои интересы, за что отдельное спасибо. Отдельная благодарность и за то, что Евгений помог еще и за рамками своей экскурсии советами про рестораны Ганновера, а также помог разобраться с непростой системой продажи билетов "Дойче Бан" и купить билет в Вернигероде, куда я планировал отправиться самостоятельно на следующий день.