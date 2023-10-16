«Это единственное, чем Ганновер может блистать», — сказала об этом месте курфюрстина София более 300 лет назад. И сегодня сады Херренхаузен — одна из важнейших достопримечательностей нашего города. Уникальность их в том, что это именно сады, а не сад. То есть у вас будет редкая возможность увидеть все стили садово-паркового искусства Европы 16–19 вв. А я погружу вас в их историю.