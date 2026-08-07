«Это единственное, чем Ганновер может блистать», - сказала курфюрстина София более 300 лет назад. Сегодня сады Херренхаузен - одна из важнейших достопримечательностей города. Уникальность их в том, что это именно

сады, а не сад. У вас будет редкая возможность увидеть все стили садово-паркового искусства Европы 16-19 вв. Берггартен, разбитый в 1666 г., радует посетителей рододендронами и орхидеями. Роскошный Большой сад - шедевр французского барокко с фонтанами и лабиринтом. Георгенгартен порадует любителей английского паркового искусства. Присоединяйтесь, у нас в запасе ещё немало историй

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Королевских садов в Ганновере - с мая по сентябрь. В это время сады расцветают в полную силу, погода комфортная для прогулок, а фонтаны и садовый театр работают в полную мощь. В апреле и октябре тоже можно насладиться красотой садов, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы сады теряют часть своего очарования, но музейные экспозиции остаются доступными для посещения.

Сейчас август — это идеальное время.