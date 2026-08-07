«Это единственное, чем Ганновер может блистать», - сказала курфюрстина София более 300 лет назад. Сегодня сады Херренхаузен - одна из важнейших достопримечательностей города. Уникальность их в том, что это именно
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Уникальные сады Европы
- 🌸 Редкие растения
- 🏰 Исторические резиденции
- 🎭 Старейший садовый театр
- 🌿 Великолепные ландшафты
Лучшее время для посещения
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май
июн
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Лучшее время для посещения Королевских садов в Ганновере - с мая по сентябрь. В это время сады расцветают в полную силу, погода комфортная для прогулок, а фонтаны и садовый театр работают в полную мощь. В апреле и октябре тоже можно насладиться красотой садов, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы сады теряют часть своего очарования, но музейные экспозиции остаются доступными для посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Берггартен
- Большой сад
- Георгенгартен
Описание экскурсии
Сады Херренхаузен, или Королевские сады
- Разбитый в 1666 г. Берггартен — один из старейших ботанических садов Европы — уже в 1686 г. поставлял ананасы к королевскому столу, а сегодня радует своих посетителей разноцветными рододендронами, хрупкими орхидеями и нежными тропическими растениями.
- Роскошный Большой сад — шедевр французского барокко с фонтанами, лабиринтом, садовым театром (старейшим в Европе, действующим по сей день!). Кстати, и сам Большой фонтан, достигающий в безветренную погоду высоты 80 м, — европейский рекорд. Система насосов была разработана великим Лейбницем. Здесь была летняя резиденция ганноверских правителей, здесь в 1713 г. 83-летняя София открывала полонез с молодым Петром I.
- И наконец, самый молодой из всех (19 в.), Георгенгартен, порадует любителей английского паркового искусства. По великолепному ландшафтному парку с величественными деревьями можно бродить часами, а знаменитая липовая аллея длиной 2 км (1300 лип!) — один из прекраснейших видов Ганновера.
Интересно? Тогда присоединяйтесь, у меня в запасе ещё немало историй!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или мой муж, профессиональный гид
- Входные билеты в сады и при желании в музей оплачиваются дополнительно на месте, цена в зависимости от сезона — от 5 до 9 €/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около кассы на входе в сады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ганновере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 54 туристов
Я и мой муж Евгений — профессиональные лицензированные гиды с более чем 20-летним опытом работы. С нами интересно всем, это проверено! Владеем несколькими иностранными языками, образование — высшее гуманитарное плюс бесчисленные курсы повышения квалификации. Мы серьёзно относимся к работе, владеем большим материалом и умеем преподнести его интересно, с юмором и с учётом ваших индивидуальных пожеланий!
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