Фонтаны, зелёные лабиринты, ландшафты в английских традициях и история всего этого великолепия
«Это единственное, чем Ганновер может блистать», — сказала об этом месте курфюрстина София более 300 лет назад. И сегодня сады Херренхаузен — одна из важнейших достопримечательностей нашего города. Уникальность их в том, что это именно сады, а не сад. То есть у вас будет редкая возможность увидеть все стили садово-паркового искусства Европы 16–19 вв. А я погружу вас в их историю.
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Описание
Что вас ожидает
Сады Херренхаузен, или Королевские сады
- Разбитый в 1666 г. Берггартен — один из старейших ботанических садов Европы — уже в 1686 г. поставлял ананасы к королевскому столу, а сегодня радует своих посетителей разноцветными рододендронами, хрупкими орхидеями и нежными тропическими растениями.
- Роскошный Большой сад — шедевр французского барокко с фонтанами, лабиринтом, садовым театром (старейшим в Европе, действующим по сей день!). Кстати, и сам Большой фонтан, достигающий в безветренную погоду высоты 80 м, — европейский рекорд. Система насосов была разработана великим Лейбницем. Здесь была летняя резиденция ганноверских правителей, здесь в 1713 г. 83-летняя София открывала полонез с молодым Петром I.
- И наконец, самый молодой из всех (19 в.), Георгенгартен, порадует любителей английского паркового искусства. По великолепному ландшафтному парку с величественными деревьями можно бродить часами, а знаменитая липовая аллея длиной 2 км (1300 лип!) — один из прекраснейших видов Ганновера.
Интересно? Тогда присоединяйтесь, у меня в запасе ещё немало историй!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или мой муж, профессиональный гид
- Входные билеты в сады и при желании в музей оплачиваются дополнительно на месте, цена в зависимости от сезона — от 5 до 9 €/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около кассы на входе в сады
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ганновере
Я и мой муж Евгений — профессиональные лицензированные гиды с более чем 20-летним опытом работы. С нами интересно всем, это проверено! Владеем несколькими иностранными языками, образование — высшее гуманитарное плюс бесчисленные курсы повышения квалификации. Мы серьезно относимся к работе, владеем большим материалом и умеем преподнести его интересно, с юмором и с учетом ваших индивидуальных пожеланий!
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