1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Ганновер - большая история маленькой столицы
Все знаковые места города на обзорной экскурсии с профессиональными гидами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Ганновера - в стариннный Целле
Полюбоваться очаровательными постройками и мощёными улочками, слушая необычные истории
Начало: На мосту у Замка
Завтра в 08:00
15 июня в 08:30
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны Тевтобурского леса
Прогуляться по очаровательному Детмольду и услышать удивительные факты о древнем германском лесе
Начало: На ж/д вокзале г. Детмольд
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ганновер-Блошиные рынки, озёра и Спящая Красавица
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от €163 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Королевские сады - сказка наяву в Ганновере
Фонтаны, зелёные лабиринты, ландшафты в английских традициях и история всего этого великолепия
Начало: Около кассы на входе в сады
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр19 июня 2022Знающий гид и приятный человек.
- ААнна13 июля 2021Спасибо Вам, Анна, за такую увлекательную экскурсию по городу Ганновер! Мне город всегда казался очень скучным и унылым, вплоть до
- ВВалерий22 февраля 2020Очень благодарны нашему гиду Евгению за прекрасно проведенную экскурсию в Целле. Мы узнали много интересного и полезного для себя. Евгений
- ААлександр13 декабря 2019Отличная экскурсия и Евгений - просто профи. Но при этом без всевозможных перегрузов, чем страдают многие гиды, вываливая на тебя
Ответы на вопросы от путешественников по Ганноверу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Ганноверу в июне 2024
Сейчас в Ганновере в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 163. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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