Пешеходная экскурсия ⛳ займет 1. 5 часа. Мы вместе пройдем по улочкам и площадям старого немецкого ганзейского города. Увидим готические кирпичные церкви, ратушу, бывшие дома ганзейских купцов. Посетим один из старейших на севере Европы университетов, узнаем какой знаменитый художник родился в этом городе, когда и зачем его посещал Петр Великий. Ответим на вопросы: чем живет город 🏙️ сейчас, какие новейшие разработки создаются в многочисленных институтах города, и где вышел на поверхность "Северный поток"?