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Экскурсия по ганзейскому и университетскому городу Грайфсвальд

Анна Б.
Анна Б. – Гид из Грайфсвальда
Экскурсия по ганзейскому и университетскому городу Грайфсвальд
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Экскурсия по ганзейскому и университетскому городу Грайфсвальд
Экскурсия по ганзейскому и университетскому городу Грайфсвальд

Что вы увидите

  • Рыночная площадь
  • церкви святых Якова и Николая
  • городская ратуша
  • главная торговая улица
  • главное здание университета
  • музейная набережная
  • музей художника Каспара Давида Фридриха
Пешеходная экскурсия ⛳ займет 1. 5 часа. Мы вместе пройдем по улочкам и площадям старого немецкого ганзейского города. Увидим готические кирпичные церкви, ратушу, бывшие дома ганзейских купцов. Посетим один из старейших на севере Европы университетов, узнаем какой знаменитый художник родился в этом городе, когда и зачем его посещал Петр Великий. Ответим на вопросы: чем живет город 🏙️ сейчас, какие новейшие разработки создаются в многочисленных институтах города, и где вышел на поверхность "Северный поток"?
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты в церковь святого Николая 2 евро
Начало
🚩 У ратуши на Рыночной площади, дом 1
Место завершения
🏁 в музейном порту Грайфсвальда
Экскурсия по ганзейскому и университетскому городу Грайфсвальд
Экскурсия по ганзейскому и университетскому городу Грайфсвальд
Экскурсия по ганзейскому и университетскому городу Грайфсвальд
Экскурсия по ганзейскому и университетскому городу Грайфсвальд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна Б.
Анна Б.
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