Место проведения одной из самых значительных в мире выставок современного искусства - Документы, город первого в Германии общественного театра и первого в Германии музея, город, где братья Гримм выпустили первый том своих знаменитых «Детских сказок и домашних историй», город барочного Геркулеса и водных каскадов, город уникального Музея погребальной культуры… Все важнейшие факты городской жизни и все самые важные достопримечательности.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный вокзал Касселя
Завершение: Музей погребальной культуры Касселя
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, суббота, воскресение
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Касселе
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