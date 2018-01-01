Место проведения одной из самых значительных в мире выставок современного искусства - Документы, город первого в Германии общественного театра и первого в Германии музея, город, где братья Гримм выпустили первый том своих знаменитых «Детских сказок и домашних историй», город барочного Геркулеса и водных каскадов, город уникального Музея погребальной культуры… Все важнейшие факты городской жизни и все самые важные достопримечательности.