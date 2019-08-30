  1. Германия
  2. Экскурсии

  3. Киль — родина кильки, квантовой физики и русского царя

Знакомство с прошлым и настоящим старинного портового города

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
Во время пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историей основания Киля, пройдётесь по старому городу, узнаете о жизни горожан в прошлом и настоящем и попробуете знаменитую кильку.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
4
Киль — родина кильки, квантовой физики и русского царя
Киль — родина кильки, квантовой физики и русского царя

Киль — это крупный портовый город на Балтийском море, столица самой северной федеральной земли Германии — Шлезвиг-Гольштейн. Это пункт отправления и прибытия круизных судов со всего мира, огромных автопаромов в Норвегию и Швецию. В мире этот город известен прежде всего тем, что здесь ежегодно в конце июня проходит международная парусная регата „Kieler Woche“ — «Кильская неделя» — важнейшее событие в мировом парусном спорте и самый большой летний праздник на севере Германии. В это время в Киль прибывают около 2000 судов и почти 3 миллиона туристов.

Здесь родились российский император Пётр III (1728 г.) и немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой физики — Макс Планк (1858 г.), в 1913 г. в Киле учёным Александром Бемом был изобретён эхолот.

Побывав в городе, нужно обязательно попробовать знаменитые кильские шпроты, возведённые в ранг фирменного блюда города. Кильскими шпротами называют здесь и потомственных граждан города.

Программа

Вы посетите Кильский монастырь и церковь Св. Николая — главный храм Киля, полюбуетесь «Малым Килем» — небольшим живописным озером в центре города, величественной Ратушей и ратушной площадью, узнаете, кто такие «Килия», «Кильский Роланд» и «Дух Киля», увидите, что осталось от Кильского замка и чей памятник стоит в его парке. Прогуляетесь по променаду Кильского фьорда, и ещё очень много интересного ожидает вас в этом пахнущем морем городе.

Киль — родина кильки, квантовой физики и русского царя
Киль — родина кильки, квантовой физики и русского царя
Киль — родина кильки, квантовой физики и русского царя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу в выборе отелей, ресторанов, музеев и т. д. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии пешком, на автомобиле или на автобусе по Гамбургу, Бремену, Любеку, Травемюнде, Люнебургу, Килю, Висмару, Шверину и другим городам региона. С 1999 г. живу под Гамбургом и после окончания курсов экскурсоводов в 2012 г. работаю гидом по северной Германии. Состою в гамбургском обществе экскурсоводов — Hamburg Guides e.V. и туристическом обществе Гамбурга — Hamburg Tourismusverband e.V. Если вы совершаете морской круиз с остановками в городах северной Германии и желаете их осмотреть, встречу вас в портах Гамбурга, Киля, Варнемюнде, Травемюнде и Бремерхафена. До встречи в Германии!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

ольга
30 августа 2019
Замечательно прошла экскурсия))) нам с мужем понравилось очень. Советуем всем этого экскурсовода))

Выбирайте и другие экскурсии в Киле

ОбзорныеИндивидуальныеВсеПешком