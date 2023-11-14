Киль — родина кильки, квантовой физики и русского царя

Киль — это крупный портовый город на Балтийском море, столица самой северной федеральной земли Германии — Шлезвиг-Гольштейн. Это пункт отправления и прибытия круизных судов со всего мира, огромных автопаромов в Норвегию и Швецию. В мире этот город известен прежде всего тем, что здесь ежегодно в конце июня проходит международная парусная регата „Kieler Woche“ — «Кильская неделя» — важнейшее событие в мировом парусном спорте и самый большой летний праздник на севере Германии. В это время в Киль прибывают около 2000 судов и почти 3 миллиона туристов.
Здесь родились российский император Пётр III (1728 г.) и немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой физики — Макс Планк (1858 г.), в 1913 г. в Киле учёным Александром Бемом был изобретён эхолот.
Побывав в городе, нужно обязательно попробовать знаменитые кильские шпроты, возведённые в ранг фирменного блюда города. Кильскими шпротами называют здесь и потомственных граждан города.
Программа
Вы посетите Кильский монастырь и церковь Св. Николая — главный храм Киля, полюбуетесь «Малым Килем» — небольшим живописным озером в центре города, величественной Ратушей и ратушной площадью, узнаете, кто такие «Килия», «Кильский Роланд» и «Дух Киля», увидите, что осталось от Кильского замка и чей памятник стоит в его парке. Прогуляетесь по променаду Кильского фьорда, и ещё очень много интересного ожидает вас в этом пахнущем морем городе.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Киле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 678 туристов
Здравствуйте, дорогие любители путешествий! Если вы решили посетить север Германии, я с удовольствием организую для вас экскурсионную программу и трансферы. Помогу с выбором отелей, ресторанов, музеев и тд. Провожу индивидуальные читать дальшеуменьшить
и групповые экскурсии пешком, на автомобиле или на автобусе по Гамбургу, Бремену, Любеку, Травемюнде, Люнебургу, Килю, Висмару, Шверину и другим городам региона. С 1999 г. живу под Гамбургом и после окончания курсов экскурсоводов в 2012 г. работаю гидом по северной Германии. Состою в гамбургском обществе экскурсоводов — Hamburg Guides e.V. и туристическом обществе Гамбурга — Hamburg Tourismusverband e.V. Если вы совершаете морской круиз с остановками в городах северной Германии и желаете их осмотреть, встречу вас в портах Гамбурга, Киля, Варнемюнде, Травемюнде и Бремерхафена. До встречи в Германии!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Денис
Спасибо Ирине за интересную экскурсию. И взрослые, и дети остались довольны. Ирина рассказывает интересно, с юмором, без обилия дат и цифр.
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ольга
Замечательно прошла экскурсия))) нам с мужем понравилось очень. Советуем всем этого экскурсовода))
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