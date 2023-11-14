Киль — родина кильки, квантовой физики и русского царя

Во время пешеходной экскурсии вы познакомитесь с историей основания Киля, пройдётесь по старому городу, узнаете о жизни горожан в прошлом и настоящем и попробуете знаменитую кильку.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Киль — это крупный портовый город на Балтийском море, столица самой северной федеральной земли Германии — Шлезвиг-Гольштейн. Это пункт отправления и прибытия круизных судов со всего мира, огромных автопаромов в Норвегию и Швецию. В мире этот город известен прежде всего тем, что здесь ежегодно в конце июня проходит международная парусная регата „Kieler Woche“ — «Кильская неделя» — важнейшее событие в мировом парусном спорте и самый большой летний праздник на севере Германии. В это время в Киль прибывают около 2000 судов и почти 3 миллиона туристов.

Здесь родились российский император Пётр III (1728 г.) и немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой физики — Макс Планк (1858 г.), в 1913 г. в Киле учёным Александром Бемом был изобретён эхолот.

Побывав в городе, нужно обязательно попробовать знаменитые кильские шпроты, возведённые в ранг фирменного блюда города. Кильскими шпротами называют здесь и потомственных граждан города.

Программа

Вы посетите Кильский монастырь и церковь Св. Николая — главный храм Киля, полюбуетесь «Малым Килем» — небольшим живописным озером в центре города, величественной Ратушей и ратушной площадью, узнаете, кто такие «Килия», «Кильский Роланд» и «Дух Киля», увидите, что осталось от Кильского замка и чей памятник стоит в его парке. Прогуляетесь по променаду Кильского фьорда, и ещё очень много интересного ожидает вас в этом пахнущем морем городе.