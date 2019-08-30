Все экскурсии в Киле

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Киле – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Киле почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Киль — родина кильки, квантовой физики и русского царя
Индивидуальная экскурсия
4
1
130
за 1-10 чел.
Киль — родина кильки, квантовой физики и русского царя
Знакомство с прошлым и настоящим старинного портового города

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