Мои заказы

Экскурсии в Киле

Найдено 2 экскурсии в Киле на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя
Знакомство с прошлым и настоящим старинного портового города
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
от €230 за всё до 10 чел.
Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя
Начало: У главного вокзала
26 сен в 09:00
27 сен в 09:00
€180 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Килю

Самые популярные экскурсии в Киле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя;
  2. Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя.
Сколько стоит экскурсия по Килю в августе 2026
Сейчас в Киле можно забронировать 2 экскурсии от 180 до 230. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Приглашаем вас посетить Киль в 2026 году и насладиться разнообразием исторических достопримечательностей нашего города. Откройте для себя новые культурные просторы Германии с помощью наших экскурсий на русском языке, цены от €180