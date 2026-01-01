Индивидуальная
до 10 чел.
Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя
Знакомство с прошлым и настоящим старинного портового города
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
от €230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Киль - родина кильки, квантовой физики и русского царя
Начало: У главного вокзала
26 сен в 09:00
27 сен в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Килю
Самые популярные экскурсии в Киле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Килю в августе 2026
Сейчас в Киле можно забронировать 2 экскурсии от 180 до 230. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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