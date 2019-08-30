Все экскурсии в Киле
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Киле – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Киле почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Германии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-10 чел.
Киль — родина кильки, квантовой физики и русского царя
Знакомство с прошлым и настоящим старинного портового города
Последние отзывы «Экскурсии Киля»
- оольга30 августа 2019Замечательно прошла экскурсия))) нам с мужем понравилось очень. Советуем всем этого экскурсовода))