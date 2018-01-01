Обзорная экскурсия по Шверину

Обзорная экскурсия по Шверину
Обзорная экскурсия по Шверину
Обзорная экскурсия по Шверину
Обзорная экскурсия по Шверину
Обзорная экскурсия по Шверину
Обзорная экскурсия по Шверину
Шверин – столица северной немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания. Город был основан герцогом Генрихом Львом на месте бывшей славянской крепости Зверин.
Жизнь Шверина тесно связана с водой — он расположен на 10 озёрах. Самое большое из них — Шверинское озеро, но котором лежит знаменитый Шверинский замок — бывшая резиденция Мекленбургских герцогов.
Во время пешеходной экскурсии по городу мы посетим Ратушную площадь с оригинальным памятником Генриху Льву,
площадь мясников, на которой стоит скульптура, посвящённая одной весёлой народной песенке о корове господина пастора.
Осмотрим «дырявый» Шверинский Собор, прогуляемся около пруда священников, на берегу которого находится величественное здание бывшего арсенала, увидим бюст основателя всемирного почтового союза Генриха фон Штефана.
Пройдёмся по трём узким улицам, увидим домик-комод и оригинальное здание кафе «Прага». Через правительственный квартал выйдем на площадь Альтен Гартен, на которой находятся исторические здания шверинского театра и государственного музея.
После обзорной экскурсии можно будет посетить замок и прогуляться по его великолепному парку.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение замка
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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