Шверин – столица северной немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания. Город был основан герцогом Генрихом Львом на месте бывшей славянской крепости Зверин.

Жизнь Шверина тесно связана с водой — он расположен на 10 озёрах. Самое большое из них — Шверинское озеро, но котором лежит знаменитый Шверинский замок — бывшая резиденция Мекленбургских герцогов.

Во время пешеходной экскурсии по городу мы посетим Ратушную площадь с оригинальным памятником Генриху Льву,

площадь мясников, на которой стоит скульптура, посвящённая одной весёлой народной песенке о корове господина пастора.

Осмотрим «дырявый» Шверинский Собор, прогуляемся около пруда священников, на берегу которого находится величественное здание бывшего арсенала, увидим бюст основателя всемирного почтового союза Генриха фон Штефана.

Пройдёмся по трём узким улицам, увидим домик-комод и оригинальное здание кафе «Прага». Через правительственный квартал выйдем на площадь Альтен Гартен, на которой находятся исторические здания шверинского театра и государственного музея.

После обзорной экскурсии можно будет посетить замок и прогуляться по его великолепному парку.