Полезная информация о Сент-Питер-Порте
Что нужно знать о Сент-Питер-Порте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сент-Питер-Порте
03:0247
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Нормандские острова
|Название города
|Сент-Питер-Порт
|По-английски
|Saint Peter Port
|Это столица
|Сент-Питер-Порт является столицей Нормандских островов
|Население города
|16 488 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Guernsey
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря