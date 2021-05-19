Всё о Сент-Питер-Порте

Полезная информация о Сент-Питер-Порте

Что нужно знать о Сент-Питер-Порте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сент-Питер-Порте
03:0247
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаНормандские острова
Название городаСент-Питер-Порт
По-английскиSaint Peter Port
Это столицаСент-Питер-Порт является столицей Нормандских островов
Население города16 488 чел.
Часовой поясEurope/Guernsey
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Сент-Питер-Порт на карте