Дмитрий С. проводит ещё 1 экскурсию

Оли́мп — наиболее высокий горный массив в Греции (2917 м[2]). Национальный парк 🌳. Гора расположена на северо-востоке Фессалии. В древности служила естественной границей Фессалии и Македонии. Три самые высокие вершины Олимпа называются Митикас (2917 м), Сколио (2912 м) и Стефани (2905 м)[3]. В древнегреческой мифологии Олимп — священная гора, место пребывания богов во главе с Зевсом. В связи с этим, греческих богов часто именуют «олимпийцами». На северном склоне находился город-святилище македонян — Дион, то есть город 🏙️ Зевса. Олимп является не только историческим и мифологическим символом, но и памятником природы. Расположенный в пределах нома Пиерия и частично в пределах нома Лариса-Фессалия, Национальный заповедник Олимпа характеризуется огромным биоразнообразием. Здесь встречаются 1700 видов растений, что соответствует 25 % всех видов встречающихся в Греции. 23 из них — эндемичные виды, то есть обитающие только здесь. Фауна представлена 8 видами амфибий, 22 видами пресмыкающихся, 32 видами диких млекопитающих, 136 видами птиц.