Приглашаем вас в путешествие по южному берегу Крита

Приглашаем вас в путешествие по южному берегу Крита.

Необыкновенной красоты горные ущелья, тихие деревушки, великолепные пляжи и незабываемые эмоции ждут вас.

Мы побываем в Хора Сфакион и попробуем сфакийскую питу с сыром и медом, увидим пляж Глика Нера и деревушку Лутро.
Хора Сфакион & Лутро
Хора Сфакион & Лутро
Хора Сфакион & Лутро
Хора Сфакион & Лутро
Хора Сфакион & Лутро
Хора Сфакион & Лутро
Хора Сфакион & Лутро

Что вы увидите 🤩

  • плато Аскифу
  • ущельe Имброс
  • Хора Сфакион
  • деревушка Лутро.
Что вас ждет
Южный берег Крита — настоящий рай для любителей атмосферы спокойствия и единения с природой, омываемый синими-синими водами Ливийского моря!
Непокоренная Хора Сфакион и греческие лакомства
Из города Ханья, откуда и начнется наша прогулка, мы проследуем в сторону поселения Хора Сфакион. Дорога будет пролегать через живописную горную долину Аскифу, где мы обязательно сделаем остановку, чтобы запечатлеть в памяти и на фотоаппаратах потрясающие панорамы, выпить греческий кофе и отведать настоящую кулинарную гордость данного региона — сфакийскую питу с сыром и медом! Вы узнаете, что такое Критская вендетта, и почему жители этой местности не покорились ни венецианцам, ни туркам, ни немцам…
Морская прогулка к пляжу «сладкая вода»
Из деревушки Хора Сфакион, на миниатюрном кораблике, мы отправимся в небольшую морскую прогулку на удивительный пляж Глика Нера, что в переводе с греческого означает — сладкая вода. Свое название пляж приобрел благодаря источникам, которые бьют здесь прямо из скал и впадают в море, что делает воду прохладной даже в очень сильную жару.
Очаровательна Лутро, спрятанная от цивилизации
Насладившись красотой и безмятежностью этого поистине удивительного места, мы вновь отправимся в морское путешествие, и теперь наш кораблик доставит нас в очаровательную критскую деревушку Лутро, спрятавшуюся от шума цивилизации среди величественных гор. Добраться в это сказочное место можно либо морем, либо пешими тропами через горы, автомобильные дороги сюда не ведут.
Что же делает эту деревню такой колоритной и привлекательной?
Отсутствие крупных отелей, супермаркетов и машин? Или россыпь белоснежных домиков, что совсем не характерно для традиционной критской архитектуры? А может быть всегда теплое и ласковое море, благодаря высоким скалам, укрывающим деревушку от ветра? Или состояние глубокого удовольствия, накрывающее каждого, кто хоть раз здесь побывал?
Прочувствуйте всю энергетику этого удивительного места лично и составьте свое уникальное представление о нем… и мы гарантируем, что оно будет самым положительным!

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Хора Сфакион & Лутро
€390

Ответы на вопросы

Что входит
  • встреча в вашем отеле проживания
  • комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем
  • wi-fi на борту
  • вода с родников Белых гор «Samaria» в бутылках
  • билеты на кораблик
  • сопровождение
  • страхование профессиональной ответственности
  • налоги.
Что не входит
  • личные расходы
  • напитки
  • обед/ужин.
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель в регионе Ханья.
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Moysidis
Moysidis
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