9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Билеты на паром на греческие острова Афины - Ханья, Крит
Отправляйтесь в незабываемое морское приключение по греческим островам. Вас ждут гламурный Миконос, живописный Санторини и исторический Ираклион
Начало: Порты отправления: Пирей, Ханья
Расписание: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€55 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Западный Крит: Ретимно, озеро Курнас, Ханья и Аргируполи - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Западного Крита, посетив Ханью, Ретимно, озеро Курнас и деревушку Аргируполи. Узнайте о богатой истории и культуре региона
Начало: Ваш отель в регионе Ханья и Ретимно
Расписание: Каждый день с 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 8 чел.
16 часов
Групповая
Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья
Погрузитесь в атмосферу Санторини, наслаждаясь его архитектурой, историей и пляжами с черным песком. Незабываемые виды и впечатления ждут вас
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: с мая по октябрь каждые вторник, суббота
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€230 за человека
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Хора Сфакион и Лутро
Погрузитесь в атмосферу южного Крита с экскурсией в Хора Сфакион и Лутро. Вас ждут живописные пейзажи, вкуснейшие местные блюда и незабываемые эмоции
Начало: Ваш отель в регионе Ханья
Завтра в 18:00
9 авг в 09:00
€390 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Ханье: Тропы Белой горы и исторические места
Прогуляйтесь по улочкам Старого города Ханьи, посетите холм пророка Ильи и городской рынок, узнайте историю женской обители Хрисопиги
Начало: В вашем отеле в регионе Ханья
Расписание: Ежедневно, круглый год.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €330 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Начните день с посещения пресноводного озера Курнас, затем отдохните на пляже Плакьяс, посетите монастырь Превели и завершите экскурсию в ущелье Курталиотико
Начало: Ваш отель в регионе Ханья
Расписание: Каждый день с 09:00
Завтра в 16:00
9 авг в 09:00
от €399.99 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тур Православия. Запад: святые места и монастыри Крита
Посетите святые места Крита, включая монастырь Превели и монастырь Святой Троицы. Узнайте о мощах святых и иконах, хранящихся в этих уникальных местах
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в бухту Балос: уникальная природа и комфорт с профессионалом
Путешествие в бухту Балос - одно из самых красивых мест на Крите. Насладитесь белым песком, лазурной водой и греческим кофе на закате в венецианской Ханье
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тур Православия. Восток: Экскурсия по святым местам Крита
Посетите святые места Восточного Крита в рамках индивидуальной экскурсии. Увидите монастыри, храмы и другие православные достопримечательности
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Природа шепчет: экскурсия по озеру Курнас, водопадам Аргируполи и пляжу Превели
Устали от городской суеты? Вдохните свежий воздух на индивидуальной экскурсии по Криту: озеро Курнас, водопады Аргируполи и белоснежный пляж Превели
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €228 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Винодельни Крита: индивидуальная экскурсия по винодельням Ханьи
Винный тур на Крите - это возможность научиться разбираться в разнообразии вин, попрактиковаться в дегустации и насладиться пейзажами острова
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пляжи Фаласарны, пляж Элафониси и озеро Курнас
Насладитесь лучшими пляжами Крита! Озеро Курнас, розовый песок Элафониси и лазурное море Фаласарны ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Православные монастыри Крита - индивидуальная экскурсия в Ханье
Погрузитесь в атмосферу древних монастырей Крита, исследуйте их историю и архитектуру, насладитесь красотой природы и религиозными песнопениями
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия на юг Крита: монастырь Превели, озеро Курнас, водопады Аргируполиса
Путешествие на юг Крита - это уникальная возможность увидеть природу, исторические и религиозные достопримечательности, почувствовать критский колорит
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Гастрономический тур по острову Крит: индивидуальная экскурсия в Ханье
Погрузитесь в мир критской кухни с индивидуальной экскурсией по Ханье. Узнайте секреты местных деликатесов и насладитесь уникальными вкусами
Начало: Удобное для туристов
Расписание: По желанию туристов в любой день по запросу. .
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Крит за один день: Кносский дворец, пещера Зевса и гончарное мастерство
Начните день с Кносского дворца, окунитесь в мифы и легенды, посетите пещеру Зевса и попробуйте критские деликатесы
Начало: Удобное для туристов
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Самобытная Хора Сфакион и аутентичный Лутро
Исследуйте удивительные уголки Крита: Хора Сфакион и Лутро. Погрузитесь в мир старинных традиций и насладитесь кристально чистыми водами Ливийского моря
Начало: Встреча с гидом происходит на ресепшене отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 3 чел.
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