Отзыв на: Прогулка по городу-мечте Ханье Н Наталья 5 Татьяна - крутая! С ней безумно интересно и очень легко! Экскурсия прошла на одном дыхании и хотелось ещё слушать, слушать. Столько интересных фактов, историй, все с хорошей подачей. У нас большой опыт экскурсий, поэтому Татьяну точно очень рекомендую!

Отзыв на: Секретная Ханья В Василиса 5 Много раз были в Ханье, но после экскурсии стали смотреть на город совсем по другому. Очень понравилось. Спасибо экскурсоводу

Отзыв на: Секретная Ханья K Katerina 5 Нашу экскурсию вела Софья, так как Татьяна не смогла. Но Татьяна с нами связалась и спросила будет ли для нас приемлемо, если экскурсию проведёт её ученица - Светлана. Софья нам провела замечательную экскурсию - очень интересно рассказывала, не торопила (мужья с фотоаппаратами), порекомендовала места где можно хорошо поесть. Провела по таким улочкам, что сами мы бы заплутали и не увидели всего очарования старого города. Мы просто влюбились в Ханью. Спасибо большое!

Отзыв на: Секретная Ханья А Анна 5 Экскурсия очень понравилась, спасибо Татьяне за ее старания и знания! Все было понятно и последовательно. Было интересно слушать и детям, и взрослым. Надеюсь, встретимся с Татьяной в следующий раз в Ретимно!

Отзыв на: Прогулка по городу-мечте Ханье А Анастасия 5 Очень понравилась экскурсия с Татьяной по Ханье. Она прекрасно интересно все рассказала, ответила на все вопросы про быт местных, рассказала почему так сложилось. Также маршрут был построен грамотно - несмотря на дикую летнюю жару мы гуляли по теньку и прохладным узким улицам, в которые вряд ли бы забрели сами. Очень благодарны за прекрасно проведенное время и за то, что раскрыли нам всю красоту города!

Отзыв на: Прогулка по городу-мечте Ханье В Вера 5 Отличная экскурсия! Нет это не совсем правильно. Отличная прогулка в приятной компании - это правильное впечатление! Татьяна очень внимательна к своим гостям, показывает и рассказывает много разного из истории, культуры, современной жизни, акцентируя внимания на том, что интересно именно вам. Рассказывает легко и непринужденно, как будто вы просто общаетесь. А ещё Татьяна может порекомендовать вкусные таверны, красивые пляжи и всё что вам интересно, но если вы её об этом попросите. Никакой скрытой рекламы и это очень приятно!

Отзыв на: Многоликая Ханья и красоты западного Крита Ю Юлия 5 Сервис на высоте. Не смотря на то, что мы живём в другом городе (Агилос-николаос), что в 70 км от Ираклиона дальше, мы смогли поехать на эту экскурсию благодаря тому, что был организован трансфер туда - обратно прямо к отелю. За что отдельное спасибо. Познавательная экскурсия. Красивые места. На озере поплавать не удалось, берега затоплены, но нас все равно свозили к нему, чтобы мы убедились сами, что купание в этом месте на данный момент невозможно. ))). А поплавали в другом месте, в одной из бухт. Евстафий…. Отличный гид и историк. Человек с отличным чувством юмора. В котором …. Каждый найдет частичку своей национальности))))). Вот так он умеет разговаривать. Не смотря на то, что в целом поездка заняла 14 часов (от нашего города), время пролетело незаметно. Большое спасибо!

Отзыв на: Многоликая Ханья и красоты западного Крита К Ксения 5 Добрый день. Хочу поблагодарить за эту великолепную экскурсию! Было очень интересно! Евстафий невероятно интересный человек, прекрасный рассказчик. Все организовано очень четко. Забрали из отеля, который расположен вдалеке от города, вернули тоже к самому отелю. Программа понравилась, интенсивно, интересно. Евстафий уделял время каждому на экскурсии, рассказывал много интересного. День прошел очень быстро. Одна из лучших экскурсий, на которых я была. Спасибо организаторам и Евстафию.