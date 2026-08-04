Индивидуальная
до 3 чел.
Секретная Ханья
Исследуйте скрытые уголки Ханьи, узнайте её тайны и легенды, насладитесь видами с высоты и попробуйте лучшие пирожные в городе на индивидуальной экскурсии
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по городу-мечте Ханье
Непопсовая Ханья с её нестандартных ракурсов: венецианские здания, османские памятники, уютные улочки и волшебный закат у Египетского маяка
Завтра в 18:00
10 авг в 18:00
от €120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Венецианская Ханья: магия острова в одном путешествии
История оживает в Ханье! Прогулка по узким улочкам, посещение монастыря и отдых в райской бухте подарят незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Расписание: по договоренности
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Природа шепчет
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
€228 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Билеты на паром на греческие острова Афины - Ханья, Крит
Начало: Порты отправления: Пирей, Ханья
Расписание: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Это была замечательная экскурсия! Татьяна знает и любит свой город! Татьяна знала ответы на все наши вопросы - история, культура,
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Приятное послевкусие от прогулки с интересным гидом Татьяной по прекрасному городу Ханья не покидает меня. Татьяна, спасибо! Путешественники, очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Отлично провели время на острове! Все очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Чудесная экскурсия по Ханья! Очень советуем!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Я так рада, что доверилась выбору, который сделала.
Татьяна действительно знает свое дело: историю в целом, историю острова в частности, она
Татьяна действительно знает свое дело: историю в целом, историю острова в частности, она
Вам был полезен этот отзыв?
М
Незабываемая прогулка по Ханье сложилась благодаря нашему экскурсоводу, Татьяне! Очень чувствовалось, что у Татьяны большой и долгий опыт проведения экскурсий,
Вам был полезен этот отзыв?
М
Нашим гидом была Татьяна.
Нам очень понравился её содержательный рассказ о Ханье. Рассказывала с любовью к городу, в котором живёт. Кроме
Нам очень понравился её содержательный рассказ о Ханье. Рассказывала с любовью к городу, в котором живёт. Кроме
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо дорогой Татьяне за интересный познавательный рассказ-историю о прекрасной Ханье… Спасибо ещё раз!!!
+5
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прошу прщения за опоздание с отзывом- прогулка была в середине мая. Мы специально пошли на экскурсию в первый же день,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
У нас была 3-ч часовая вечерняя экскурсия по городу Ханья, квинтесенцией, которой стал закат с видом на бухту. Татьяна очень
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 45 отзывов в Ханье
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Ханье
Самые популярные экскурсии в Ханье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Ханье в августе 2026
Сейчас в Ханье можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 55 до 480. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.25 из 5
Готовы к путешествию по Ханье? На нашем сайте вы можете купить экскурсии по самым привлекательным ценам. Откройте для себя уникальные достопримечательности и исторические сокровища Ханьи, выбрав одно из наших эксклюзивных предложений. Забронируйте своё приключение уже сегодня и погрузитесь в атмосферу древнего города, наполненного тайнами и культурным наследием