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профессиональный подход, а, главное, невероятная любовь к этому маленькому, но с большой историей, городу.



Во-первых, сама организация экскурсии была на высочайшем уровне: и взрослым, и детям было очень интересно



Во-вторых, мы заглядывали в самые неприметные, но с большой историей переулочки, погружались в историю конкретных мест, конкретных домов и судьбы местных жителей



В-третьих, Татьяна поделилась с нами полным историческим срезом по городу (старому старому и старому новому) и острову. При этом рассказывала очень интересно и увлекательно. Несколько часов пролетели незаметно, уже стемнело, но нам не хотелось расставаться.



Если планируете больше узнать о городе, смело выбирайте экскурсию с Татьяной, этот город точно останется в вашем сердце навсегда. И захочется вернуться, без сомнения.