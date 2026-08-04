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Экскурсии в Ханье

Найдено 6 экскурсий в Ханье на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Секретная Ханья
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Секретная Ханья
Исследуйте скрытые уголки Ханьи, узнайте её тайны и легенды, насладитесь видами с высоты и попробуйте лучшие пирожные в городе на индивидуальной экскурсии
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €120 за всё до 3 чел.
Прогулка по городу-мечте Ханье
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по городу-мечте Ханье
Непопсовая Ханья с её нестандартных ракурсов: венецианские здания, османские памятники, уютные улочки и волшебный закат у Египетского маяка
Завтра в 18:00
10 авг в 18:00
от €120 за всё до 3 чел.
Венецианская Ханья: магия острова в одном путешествии
На машине
6.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Венецианская Ханья: магия острова в одном путешествии
История оживает в Ханье! Прогулка по узким улочкам, посещение монастыря и отдых в райской бухте подарят незабываемые впечатления
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €480 за всё до 6 чел.
Город Ханья - южная Венеция Крита
Пешая
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Город Ханья - южная Венеция Крита
Расписание: по договоренности
€145 за всё до 4 чел.
Природа шепчет
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Природа шепчет
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
€228 за всё до 3 чел.
Билеты на паром на греческие острова Афины - Ханья, Крит
На пароме
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Билеты на паром на греческие острова Афины - Ханья, Крит
Начало: Порты отправления: Пирей, Ханья
Расписание: Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
€55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

М
Секретная Ханья
Это была замечательная экскурсия! Татьяна знает и любит свой город! Татьяна знала ответы на все наши вопросы - история, культура,
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быт, кухня, куда пойти и поехать. Время пролетело незаметно и было жалко расставаться. Город, который накануне показался нам чередой сувенирных магазинов, с Татьяной ожил и показался нам во всей своей красе!

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Н
Прогулка по городу-мечте Ханье
Приятное послевкусие от прогулки с интересным гидом Татьяной по прекрасному городу Ханья не покидает меня. Татьяна, спасибо! Путешественники, очень рекомендую!
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Анна
Венецианская Ханья: магия острова в одном путешествии
Отлично провели время на острове! Все очень понравилось!
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В
Секретная Ханья
Чудесная экскурсия по Ханья! Очень советуем!!!
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Н
Секретная Ханья
Я так рада, что доверилась выбору, который сделала.
Татьяна действительно знает свое дело: историю в целом, историю острова в частности, она
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внимательна не только к вопросам взрослых, но и к детям.

И вообще, Татьяна еще и очень приятный, умный и интеллигентный человек.
Это не не 5 из 5, это 10 из 5.

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М
Прогулка по городу-мечте Ханье
Незабываемая прогулка по Ханье сложилась благодаря нашему экскурсоводу, Татьяне! Очень чувствовалось, что у Татьяны большой и долгий опыт проведения экскурсий,
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профессиональный подход, а, главное, невероятная любовь к этому маленькому, но с большой историей, городу.

Во-первых, сама организация экскурсии была на высочайшем уровне: и взрослым, и детям было очень интересно

Во-вторых, мы заглядывали в самые неприметные, но с большой историей переулочки, погружались в историю конкретных мест, конкретных домов и судьбы местных жителей

В-третьих, Татьяна поделилась с нами полным историческим срезом по городу (старому старому и старому новому) и острову. При этом рассказывала очень интересно и увлекательно. Несколько часов пролетели незаметно, уже стемнело, но нам не хотелось расставаться.

Если планируете больше узнать о городе, смело выбирайте экскурсию с Татьяной, этот город точно останется в вашем сердце навсегда. И захочется вернуться, без сомнения.

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М
Секретная Ханья
Нашим гидом была Татьяна.
Нам очень понравился её содержательный рассказ о Ханье. Рассказывала с любовью к городу, в котором живёт. Кроме
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того, она очень внимательный и отзывчивый человек.
Нам очень понравилось с ней общаться. Очень рекомендуем.
Вообще, мы в течении года, пользовалтсь услугами Трипстер 3 раза и ни разу об этом не пожалели. Все экскурсоводы были очень знающими, отвечали на любые вопросы, даже не касающиеся темы. Со всеми тремя было очень приятно общаться. Надеемся и дальше путешествовать и пользоваться вашими услугами. Жаль, что раньше не слышала о вас. Спасибо вам большое

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Jelena
Прогулка по городу-мечте Ханье
Спасибо дорогой Татьяне за интересный познавательный рассказ-историю о прекрасной Ханье… Спасибо ещё раз!!!
Спасибо дорогой Татьяне за интересный познавательный рассказ-историю о прекрасной Ханье… Спасибо ещё раз!!!
Спасибо дорогой Татьяне за интересный познавательный рассказ-историю о прекрасной Ханье… Спасибо ещё раз!!!
Спасибо дорогой Татьяне за интересный познавательный рассказ-историю о прекрасной Ханье… Спасибо ещё раз!!!
Спасибо дорогой Татьяне за интересный познавательный рассказ-историю о прекрасной Ханье… Спасибо ещё раз!!!+5
Спасибо дорогой Татьяне за интересный познавательный рассказ-историю о прекрасной Ханье… Спасибо ещё раз!!!
Спасибо дорогой Татьяне за интересный познавательный рассказ-историю о прекрасной Ханье… Спасибо ещё раз!!!
Спасибо дорогой Татьяне за интересный познавательный рассказ-историю о прекрасной Ханье… Спасибо ещё раз!!!
Спасибо дорогой Татьяне за интересный познавательный рассказ-историю о прекрасной Ханье… Спасибо ещё раз!!!
Спасибо дорогой Татьяне за интересный познавательный рассказ-историю о прекрасной Ханье… Спасибо ещё раз!!!
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А
Прогулка по городу-мечте Ханье
Прошу прщения за опоздание с отзывом- прогулка была в середине мая. Мы специально пошли на экскурсию в первый же день,
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чтобы сориентироваться на новом месте. Татьяна отлично спланировала маршрут, у нее очень богатый материал и эмоциональный стиль изложения, не было ни одной пустой минуты. Нам показали места и людей, о которых сами мы бы так и не узнали. Общаться с Татьяной комфортно и чрезвычайно интересно, огромное спасибо, рекомендуем!

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Е
Прогулка по городу-мечте Ханье
У нас была 3-ч часовая вечерняя экскурсия по городу Ханья, квинтесенцией, которой стал закат с видом на бухту. Татьяна очень
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любит свой город и можно сказать, что ее цель "влюбить" вас в него.
Она не просто рассказывает вам об истории города, вы проживаете эту историю вместе с ней, разыскивая следы истории на стенах зданий и внутри них.
Так же хочу сказать, огромное спасибо Татьяне, она нам помогла спланировать день перед экскурсией, рассказала о местах, которые она рекомендует посетить, так что не только вечер, но день наш удался.

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Всего 45 отзывов в Ханье

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Ответы на вопросы от путешественников по Ханье

Самые популярные экскурсии в Ханье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Секретная Ханья;
  2. Прогулка по городу-мечте Ханье;
  3. Венецианская Ханья: магия острова в одном путешествии;
  4. Город Ханья - южная Венеция Крита;
  5. Природа шепчет.
Сколько стоит экскурсия по Ханье в августе 2026
Сейчас в Ханье можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 55 до 480. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.25 из 5
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