Экскурсии Ханьи

Все экскурсии в Ханье

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ханье – доступно 15 экскурсий на 2021 год, 25 ⭐ отзывов, цены от €55. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ханье почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Греции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Город Ханья - южная Венеция Крита
4ч 30м
145
за 1 чел.
Город Ханья - южная Венеция Крита
Приглашаю Вас на прогулку по историческому центру красавицы Ханьи
по договоренности
Билеты на паром на греческие острова
72
за 1 чел.
Билеты на паром на греческие острова
Отправиться в морское приключение по греческим островам
Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
Секретная Ханья
Индивидуальная экскурсия
5
9
84
за 1-3 чел.
Секретная Ханья
Уловить атмосферу города в очаровательных двориках и услышать их незаурядные истории
Индивидуальные трансферы на Крите
Индивидуальный трансфер
65
за 1-8 чел.
Индивидуальные трансферы на Крите
по договоренности
Прогулка по городу-мечте Ханье
Индивидуальная экскурсия
5
13
106
за 1-3 чел.
Прогулка по городу-мечте Ханье
Знакомство с историей и архитектурой одного из красивейших городов Крита на пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия Западный Крит
Индивидуальная экскурсия
260
за 1-8 чел.
Индивидуальная экскурсия Западный Крит
Каждый день с 09:00
Многоликая Ханья и красоты западного Крита
4.7
3
65
за 1 чел.
Многоликая Ханья и красоты западного Крита
Сложить архитектурную мозаику острова и насладиться его природой на экскурсии в мини-группе
в четверг в 08:00
Индивидуальные трансферы на Крите
Индивидуальный трансфер
55
за 1-8 чел.
Индивидуальные трансферы на Крите
по договоренности
Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья
16ч
185
за 1 чел.
Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья
Приглашаем вас на увлекательную однодневную экскурсию в Санторини
с мая по октябрь каждые вторник, суббота
Хора Сфакион & Лутро
Индивидуальная экскурсия
11ч
390
за 1-6 чел.
Хора Сфакион & Лутро
Приглашаем вас в путешествие по южному берегу Крита
Индивидуальная экскурсия по Ханьe
Индивидуальная экскурсия
220
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ханьe
Вы увидите древний монастырь Агия Триада Тсагаролон, расположенный на полуострове Акротири, услышите...
Каждый день с 08: 30
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы
Индивидуальная экскурсия
210
за 1-8 чел.
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы
Приглашаем вас прогуляться по улочкам Старого города самобытной и гостеприимной Ханьи
Ежедневно, круглый год.
Бухта Дьявола и пляж Марафи
Индивидуальная экскурсия
177
за 1-8 чел.
Бухта Дьявола и пляж Марафи
Вы посетите самые красивые места Крита
Каждый день с 09:00
Полуостров Акротири и вечерняя Ханья
Индивидуальная экскурсия
220
за 1-6 чел.
Полуостров Акротири и вечерняя Ханья
Приглашаем вас в путешествие по полуострову Акротири и вечерней красавице Ханье
Ежедневно с 17:00
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Индивидуальная экскурсия
288
за 1-6 чел.
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Каждый день с 09:00

Последние отзывы «Экскурсии Ханьи»

  • Отзыв на: Прогулка по городу-мечте Ханье
    Н
    Наталья
    20 октября 2021
    5
    Татьяна - крутая! С ней безумно интересно и очень легко! Экскурсия прошла на одном дыхании и хотелось ещё слушать, слушать. Столько интересных фактов, историй, все с хорошей подачей. У нас большой опыт экскурсий, поэтому Татьяну точно очень рекомендую!
  • Отзыв на: Секретная Ханья
    В
    Василиса
    16 октября 2021
    5
    Много раз были в Ханье, но после экскурсии стали смотреть на город совсем по другому. Очень понравилось. Спасибо экскурсоводу
  • Отзыв на: Секретная Ханья
    K
    Katerina
    24 сентября 2021
    5
    Нашу экскурсию вела Софья, так как Татьяна не смогла. Но Татьяна с нами связалась и спросила будет ли для нас приемлемо, если экскурсию проведёт её ученица - Светлана. Софья нам провела замечательную экскурсию - очень интересно рассказывала, не торопила (мужья с фотоаппаратами), порекомендовала места где можно хорошо поесть. Провела по таким улочкам, что сами мы бы заплутали и не увидели всего очарования старого города. Мы просто влюбились в Ханью. Спасибо большое!
  • Отзыв на: Секретная Ханья
    А
    Анна
    21 августа 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась, спасибо Татьяне за ее старания и знания! Все было понятно и последовательно. Было интересно слушать и детям, и взрослым. Надеюсь, встретимся с Татьяной в следующий раз в Ретимно!
  • Отзыв на: Прогулка по городу-мечте Ханье
    А
    Анастасия
    20 августа 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной по Ханье. Она прекрасно интересно все рассказала, ответила на все вопросы про быт местных, рассказала почему так сложилось. Также маршрут был построен грамотно - несмотря на дикую летнюю жару мы гуляли по теньку и прохладным узким улицам, в которые вряд ли бы забрели сами. Очень благодарны за прекрасно проведенное время и за то, что раскрыли нам всю красоту города!
  • Отзыв на: Прогулка по городу-мечте Ханье
    В
    Вера
    14 августа 2021
    5
    Отличная экскурсия! Нет это не совсем правильно. Отличная прогулка в приятной компании - это правильное впечатление! Татьяна очень внимательна к своим гостям, показывает и рассказывает много разного из истории, культуры, современной жизни, акцентируя внимания на том, что интересно именно вам. Рассказывает легко и непринужденно, как будто вы просто общаетесь. А ещё Татьяна может порекомендовать вкусные таверны, красивые пляжи и всё что вам интересно, но если вы её об этом попросите. Никакой скрытой рекламы и это очень приятно!
  • Отзыв на: Многоликая Ханья и красоты западного Крита
    Ю
    Юлия
    29 августа 2019
    5
    Сервис на высоте. Не смотря на то, что мы живём в другом городе (Агилос-николаос), что в 70 км от Ираклиона дальше, мы смогли поехать на эту экскурсию благодаря тому, что был организован трансфер туда - обратно прямо к отелю. За что отдельное спасибо. Познавательная экскурсия. Красивые места. На озере поплавать не удалось, берега затоплены, но нас все равно свозили к нему, чтобы мы убедились сами, что купание в этом месте на данный момент невозможно. ))). А поплавали в другом месте, в одной из бухт. Евстафий…. Отличный гид и историк. Человек с отличным чувством юмора. В котором …. Каждый найдет частичку своей национальности))))). Вот так он умеет разговаривать. Не смотря на то, что в целом поездка заняла 14 часов (от нашего города), время пролетело незаметно. Большое спасибо!
  • Отзыв на: Многоликая Ханья и красоты западного Крита
    К
    Ксения
    20 августа 2019
    5
    Добрый день. Хочу поблагодарить за эту великолепную экскурсию! Было очень интересно! Евстафий невероятно интересный человек, прекрасный рассказчик. Все организовано очень четко. Забрали из отеля, который расположен вдалеке от города, вернули тоже к самому отелю. Программа понравилась, интенсивно, интересно. Евстафий уделял время каждому на экскурсии, рассказывал много интересного. День прошел очень быстро. Одна из лучших экскурсий, на которых я была. Спасибо организаторам и Евстафию.
  • Отзыв на: Многоликая Ханья и красоты западного Крита
    М
    Мария
    16 августа 2019
    4
    Эта экскурсия подойдёт людям которые хотят познакомиться с западными районами острова.
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