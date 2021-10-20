Все экскурсии в Ханье
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ханье – доступно 15 экскурсий на 2021 год, 25 ⭐ отзывов, цены от €55. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ханье почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Греции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
4ч 30м
€145
за 1 чел.
Город Ханья - южная Венеция Крита
Приглашаю Вас на прогулку по историческому центру красавицы Ханьи
по договоренности
2ч
€72
за 1 чел.
Билеты на паром на греческие острова
Отправиться в морское приключение по греческим островам
Офис открыт каждый день с 09:00 до 22:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€84
за 1-3 чел.
Секретная Ханья
Уловить атмосферу города в очаровательных двориках и услышать их незаурядные истории
Индивидуальный трансфер
1ч
€65
за 1-8 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€106
за 1-3 чел.
Прогулка по городу-мечте Ханье
Знакомство с историей и архитектурой одного из красивейших городов Крита на пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
8ч
€260
за 1-8 чел.
Каждый день с 09:00
9ч
€65
за 1 чел.
Многоликая Ханья и красоты западного Крита
Сложить архитектурную мозаику острова и насладиться его природой на экскурсии в мини-группе
в четверг в 08:00
Индивидуальный трансфер
1ч
€55
за 1-8 чел.
по договоренности
16ч
€185
за 1 чел.
Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья
Приглашаем вас на увлекательную однодневную экскурсию в Санторини
с мая по октябрь каждые вторник, суббота
Индивидуальная экскурсия
11ч
€390
за 1-6 чел.
Хора Сфакион & Лутро
Приглашаем вас в путешествие по южному берегу Крита
Индивидуальная экскурсия
5ч
€220
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ханьe
Вы увидите древний монастырь Агия Триада Тсагаролон, расположенный на полуострове Акротири, услышите...
Каждый день с 08: 30
Индивидуальная экскурсия
5ч
€210
за 1-8 чел.
Индивидуальная экскурсия в Ханье Тропы Белой горы
Приглашаем вас прогуляться по улочкам Старого города самобытной и гостеприимной Ханьи
Ежедневно, круглый год.
Индивидуальная экскурсия
5ч
€177
за 1-8 чел.
Бухта Дьявола и пляж Марафи
Вы посетите самые красивые места Крита
Каждый день с 09:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
€220
за 1-6 чел.
Полуостров Акротири и вечерняя Ханья
Приглашаем вас в путешествие по полуострову Акротири и вечерней красавице Ханье
Ежедневно с 17:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€288
за 1-6 чел.
Каждый день с 09:00
Последние отзывы «Экскурсии Ханьи»
- ННаталья20 октября 2021Татьяна - крутая! С ней безумно интересно и очень легко! Экскурсия прошла на одном дыхании и хотелось ещё слушать, слушать. Столько интересных фактов, историй, все с хорошей подачей. У нас большой опыт экскурсий, поэтому Татьяну точно очень рекомендую!
- ВВасилиса16 октября 2021Много раз были в Ханье, но после экскурсии стали смотреть на город совсем по другому. Очень понравилось. Спасибо экскурсоводу
- KKaterina24 сентября 2021Нашу экскурсию вела Софья, так как Татьяна не смогла. Но Татьяна с нами связалась и спросила будет ли для нас приемлемо, если экскурсию проведёт её ученица - Светлана. Софья нам провела замечательную экскурсию - очень интересно рассказывала, не торопила (мужья с фотоаппаратами), порекомендовала места где можно хорошо поесть. Провела по таким улочкам, что сами мы бы заплутали и не увидели всего очарования старого города. Мы просто влюбились в Ханью. Спасибо большое!
- ААнна21 августа 2021Экскурсия очень понравилась, спасибо Татьяне за ее старания и знания! Все было понятно и последовательно. Было интересно слушать и детям, и взрослым. Надеюсь, встретимся с Татьяной в следующий раз в Ретимно!
- ААнастасия20 августа 2021Очень понравилась экскурсия с Татьяной по Ханье. Она прекрасно интересно все рассказала, ответила на все вопросы про быт местных, рассказала почему так сложилось. Также маршрут был построен грамотно - несмотря на дикую летнюю жару мы гуляли по теньку и прохладным узким улицам, в которые вряд ли бы забрели сами. Очень благодарны за прекрасно проведенное время и за то, что раскрыли нам всю красоту города!
- ВВера14 августа 2021Отличная экскурсия! Нет это не совсем правильно. Отличная прогулка в приятной компании - это правильное впечатление! Татьяна очень внимательна к своим гостям, показывает и рассказывает много разного из истории, культуры, современной жизни, акцентируя внимания на том, что интересно именно вам. Рассказывает легко и непринужденно, как будто вы просто общаетесь. А ещё Татьяна может порекомендовать вкусные таверны, красивые пляжи и всё что вам интересно, но если вы её об этом попросите. Никакой скрытой рекламы и это очень приятно!
- ЮЮлия29 августа 2019Сервис на высоте. Не смотря на то, что мы живём в другом городе (Агилос-николаос), что в 70 км от Ираклиона дальше, мы смогли поехать на эту экскурсию благодаря тому, что был организован трансфер туда - обратно прямо к отелю. За что отдельное спасибо. Познавательная экскурсия. Красивые места. На озере поплавать не удалось, берега затоплены, но нас все равно свозили к нему, чтобы мы убедились сами, что купание в этом месте на данный момент невозможно. ))). А поплавали в другом месте, в одной из бухт. Евстафий…. Отличный гид и историк. Человек с отличным чувством юмора. В котором …. Каждый найдет частичку своей национальности))))). Вот так он умеет разговаривать. Не смотря на то, что в целом поездка заняла 14 часов (от нашего города), время пролетело незаметно. Большое спасибо!
- ККсения20 августа 2019Добрый день. Хочу поблагодарить за эту великолепную экскурсию! Было очень интересно! Евстафий невероятно интересный человек, прекрасный рассказчик. Все организовано очень четко. Забрали из отеля, который расположен вдалеке от города, вернули тоже к самому отелю. Программа понравилась, интенсивно, интересно. Евстафий уделял время каждому на экскурсии, рассказывал много интересного. День прошел очень быстро. Одна из лучших экскурсий, на которых я была. Спасибо организаторам и Евстафию.
- ММария16 августа 2019Эта экскурсия подойдёт людям которые хотят познакомиться с западными районами острова.