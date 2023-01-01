Мы отправляемся в незабываемое путешествие в западную часть Крита, на юг острова, к Ливийскому морю.

Хора Сфакион находится на берегу Ливийского моря. У вас будет возможность побродить по узеньким улочкам, отдохнуть в таверне и попробовать сфакийскую питу с медом. Также вы сможете вдоволь накупаться в Ливийском море.

Нас ждет суровый, дикий и очень впечатляющий пейзаж в этом уголке Крита. В здешних местах множество ущелий, оврагов, труднопроходимых троп и крутых вершин. Сфакийцы до сих пор придерживаются старинных нравов и обычаев. Они очень набожны и исключительно гостеприимны. Прогуливаясь по узким мощеным улочкам среди старинных домов, можно наблюдать образ жизни, не меняющийся на протяжении веков. У нас будет свободное время, чтобы посидеть в таверне и насладиться сфакийской питой и кофе по-гречески.

Далее на кораблике мы направляемся в чудесную деревушку Лутро. В этих живописнейших местах в воздухе разлито удивительное спокойствие, которое манит сюда туристов из мегаполисов. Любопытно, что добраться до колоритного поселения можно только по воде или пешеходными тропами из соседних деревень.

В Лутро, помимо изумительной ауры умиротворения, вы точно оцените лазурное море, кристально чистую воду, таверны с вкусной едой и совершенно невероятную атмосферу, которую невозможно передать словами. Порой создается ощущение, что находишься вовсе не на Крите… Здесь у вас будет возможность накупаться в хрустальных волнах и прогуляться по этой удивительной деревеньке.