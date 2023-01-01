Самобытная Хора Сфакион и Аутентичный Лутро

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Самобытная Хора Сфакион и Аутентичный Лутро
Самобытная Хора Сфакион и Аутентичный Лутро
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Описание

Мы отправляемся в незабываемое путешествие в западную часть Крита, на юг острова, к Ливийскому морю.
Хора Сфакион находится на берегу Ливийского моря. У вас будет возможность побродить по узеньким улочкам, отдохнуть в таверне и попробовать сфакийскую питу с медом. Также вы сможете вдоволь накупаться в Ливийском море.
Нас ждет суровый, дикий и очень впечатляющий пейзаж в этом уголке Крита. В здешних местах множество ущелий, оврагов, труднопроходимых троп и крутых вершин. Сфакийцы до сих пор придерживаются старинных нравов и обычаев. Они очень набожны и исключительно гостеприимны. Прогуливаясь по узким мощеным улочкам среди старинных домов, можно наблюдать образ жизни, не меняющийся на протяжении веков. У нас будет свободное время, чтобы посидеть в таверне и насладиться сфакийской питой и кофе по-гречески.
Далее на кораблике мы направляемся в чудесную деревушку Лутро. В этих живописнейших местах в воздухе разлито удивительное спокойствие, которое манит сюда туристов из мегаполисов. Любопытно, что добраться до колоритного поселения можно только по воде или пешеходными тропами из соседних деревень.
В Лутро, помимо изумительной ауры умиротворения, вы точно оцените лазурное море, кристально чистую воду, таверны с вкусной едой и совершенно невероятную атмосферу, которую невозможно передать словами. Порой создается ощущение, что находишься вовсе не на Крите… Здесь у вас будет возможность накупаться в хрустальных волнах и прогуляться по этой удивительной деревеньке.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Расходы на питание
  • Стоимость билетов на кораблик - 15 евро в обе стороны
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи на рецепшене в вашем отеле
Завершение: Мы вас привозим обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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