Приглашаю вместе исследовать Пиерию — удивительный и плодородный край! Это кусочек Северной Греции, где часто бывал Александр Македонский и приносил жертвы 12 олимпийским богам. Вы увидите самую высокую гору страны и услышите множество интересных фактов о местной жизни. Я расскажу, что едят и пьют греки, как они любят отдыхать и какие традиции соблюдают.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание водной прогулки
Древний монастырь, ущелье и виды на Олимп
Мы прикоснемся к православной Элладе и заглянем в монастырь Святого Дионисия Олимпийского, живописно расположенный на высоте 900 метров. Побываем в греческой Швейцарии — так местные называют городок Литохоро у подножия Олимпа. Рассмотрим старинные каменные дома и понаблюдаем за расслабленной греческой жизнью. А еще я проведу вас по сказочному ущелью Энипея — островку нетронутой природы.
Деревня Старый Пантелеймон и домашняя винодельня
Одна из самых красивых горных деревень Греции — Старый Пантелеймон. Мы прогуляемся по ее уютным улицам и выпьем чашечку кофе «эллинико» с панорамным видом на средневековый замок и Термаический залив. А для желающих отведать блюда местной кухни — вас ждет обед в традиционной таверне.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле. Транспорт включен в стоимость.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Катерини
Провела экскурсии для 82 туристов
Всем калимера или калиспера! Меня зовут Юлия, уже много лет я живу в Северной Греции и показываю путешественникам ее красоты. С радостью поделюсь рассказами о любимой стране: ее традициях, культуре и особенностях современной жизни.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
21 сен 2024
Экскурсия прошла на отлично. Юлия является знатоком истории Македонии и интересным рассказчиком. Очень рекомендую воспользоваться услугами гида Юлии.