Приглашаю вместе исследовать Пиерию — удивительный и плодородный край! Это кусочек Северной Греции, где часто бывал Александр Македонский и приносил жертвы 12 олимпийским богам. Вы увидите самую высокую гору страны и услышите множество интересных фактов о местной жизни. Я расскажу, что едят и пьют греки, как они любят отдыхать и какие традиции соблюдают.

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Описание водной прогулки

Древний монастырь, ущелье и виды на Олимп

Мы прикоснемся к православной Элладе и заглянем в монастырь Святого Дионисия Олимпийского, живописно расположенный на высоте 900 метров. Побываем в греческой Швейцарии — так местные называют городок Литохоро у подножия Олимпа. Рассмотрим старинные каменные дома и понаблюдаем за расслабленной греческой жизнью. А еще я проведу вас по сказочному ущелью Энипея — островку нетронутой природы.

Деревня Старый Пантелеймон и домашняя винодельня

Одна из самых красивых горных деревень Греции — Старый Пантелеймон. Мы прогуляемся по ее уютным улицам и выпьем чашечку кофе «эллинико» с панорамным видом на средневековый замок и Термаический залив. А для желающих отведать блюда местной кухни — вас ждет обед в традиционной таверне.

Организационные детали