Хотите побывать в столице Греции? Предлагаем морское путешествие на пароме с Крита в Афины и целый день в главном городе страны!

Тур в Афины с острова Крит длится несколько дней:

1-й день

18:30 - 19:30Выезд из отеля на автобусе

20:00Прибытие в порт Ираклиона, размещение на корабле 🛳️, отплытие парома в Афины

2-й день

6:30 - 7:30Прибытие в порт Афин, завтрак и посадка в автобус

8:00 - 10:00Экскурсия по Акрополю и свободное время

10:30 - 11:30Экскурсия в музей

12:30 - 13:30Экскурсия по старому городу

13:30 - 14:00Обед

14:00 - 15:30Свободное время в Афинах, прогулки, шоппинг

15:30 - 19:00Экскурсия и автобусный тур по городу

19:00Возвращение в порт Афин, размещение на корабле, отплытие парома на Крит

3-й день

6:30 - 7:30Прибытие в порт Ираклиона, посадка в автобус

8:30 - 9:30Возвращение в отель

Утром по прибытии корабля в Афины вас ждёт завтрак и экскурсионный автобус. Именно вы будете самой первой группой, которая в период утренней прохлады посетит Акрополь и увидит его в лучах восходящего солнца. После Акрополя вы отправитесь в Археологический музей 🖼 и древние Афины, посетите место политических собраний граждан — Пнику, а также Агору.

Середина дня — время обеда, который пройдёт вместе с гидом в одной из таверн на ваш выбор. После обеда у вас будет свободное время в Афинах. При желании это может быть прогулка 👣 по старому или новому городу, шопинг или продолжение посещения достопримечательностей 🏛️ второй половине дня и ближе к вечеру поездка продолжится посещением Олимпийского стадиона, Исторического музея и Афинского Университета. После поездки по вечернему городу вы вернётесь в порт и отправитесь из Афин на Крит на пароме. Ночь в море 🌊 — и утром прямо с корабля наш автобус привезёт вас в отель!

Внимание!Трансфер из отелей, находящихся в центре города Ираклиона, не осуществляется. От большинства из них порт находится в пешей доступности.