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Экскурсия с Крита в Афины (из Ираклиона)

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1 отзыв
Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Вы проведете целый день в центре древнегреческой цивилизации: автобусный и пеший тур по городу, Акрополь, Археологический музей 🖼, древние Афины и свободное время для наслаждения местной атмосферой и шопинга.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 36 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €174 за человека

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Экскурсия с Крита в Афины (из Ираклиона)
Экскурсия с Крита в Афины (из Ираклиона)

Что вы увидите

  • Афины:
  • Акрополь
  • Археологический музей
  • Пника
  • Агора
  • Олимпийский стадион
  • Исторический музей
  • Университет
Хотите побывать в столице Греции? Предлагаем морское путешествие на пароме с Крита в Афины и целый день в главном городе страны!

Тур в Афины с острова Крит длится несколько дней:

    1-й день
    18:30 - 19:30Выезд из отеля на автобусе
    20:00Прибытие в порт Ираклиона, размещение на корабле 🛳️, отплытие парома в Афины
    2-й день
    6:30 - 7:30Прибытие в порт Афин, завтрак и посадка в автобус
    8:00 - 10:00Экскурсия по Акрополю и свободное время
    10:30 - 11:30Экскурсия в музей
    12:30 - 13:30Экскурсия по старому городу
    13:30 - 14:00Обед
    14:00 - 15:30Свободное время в Афинах, прогулки, шоппинг
    15:30 - 19:00Экскурсия и автобусный тур по городу
    19:00Возвращение в порт Афин, размещение на корабле, отплытие парома на Крит
    3-й день
    6:30 - 7:30Прибытие в порт Ираклиона, посадка в автобус
    8:30 - 9:30Возвращение в отель
    Утром по прибытии корабля в Афины вас ждёт завтрак и экскурсионный автобус. Именно вы будете самой первой группой, которая в период утренней прохлады посетит Акрополь и увидит его в лучах восходящего солнца. После Акрополя вы отправитесь в Археологический музей 🖼 и древние Афины, посетите место политических собраний граждан — Пнику, а также Агору.
    Середина дня — время обеда, который пройдёт вместе с гидом в одной из таверн на ваш выбор. После обеда у вас будет свободное время в Афинах. При желании это может быть прогулка 👣 по старому или новому городу, шопинг или продолжение посещения достопримечательностей 🏛️ второй половине дня и ближе к вечеру поездка продолжится посещением Олимпийского стадиона, Исторического музея и Афинского Университета. После поездки по вечернему городу вы вернётесь в порт и отправитесь из Афин на Крит на пароме. Ночь в море 🌊 — и утром прямо с корабля наш автобус привезёт вас в отель!
    Внимание!Трансфер из отелей, находящихся в центре города Ираклиона, не осуществляется. От большинства из них порт находится в пешей доступности.
    Что входит
    • Трансфер на экскурсионном автобусе от отеля до порта Ираклиона и обратно (из отелей, находящихся в центре города Ираклиона, трансфер не осуществляется!)
    • Билеты на корабль, размещение в 4-х местных каютах
    • Завтрак на корабле
    • Автобусная и пешая экскурсия по Афинам с русскоязычным гидом
    • Сопровождение экскурсовода в Афинах и при посадке на корабль
    Что не входит
    • Другой тип размещения: вип-кресла, 2-х и 4-х местные каюты
    • Билет в Акрополь — 20 евро
    • Билеты в музей — 5 евро
    • Обед и ужин в пути или на корабле — от 10 евро.
    • Из района Агия Пелагия - подвоз на экскурсию осуществляется на такси за дополнительную стоимость.
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Экскурсия с Крита в Афины (из Ираклиона)
    Экскурсия с Крита в Афины (из Ираклиона)
    Экскурсия с Крита в Афины (из Ираклиона)
    Экскурсия с Крита в Афины (из Ираклиона)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ираклион. ру
    Ираклион. ру
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