Moris M. проводит ещё 3 экскурсии

Программа будет включать святые места, храмы и монастыри Крита.

Основными поинтами Запада станут конечно Превели (монастырь в котором хранится частица креста на котором был распят Иисус) и монастырь Святой Троицы (мощи многих святых и икона с Афона Богородицы Троеручницы).

Помимо основных святынь за целый день успеем засвидетельствовать и другие православные достопримечательности 🏛️ и артефакты.