Moris M. проводит ещё 3 экскурсии

Программа будет включать святые места, храмы и монастыри Крита.
Основными поинтами Запада станут конечно Превели (монастырь в котором хранится частица креста на котором был распят Иисус) и монастырь Святой Троицы (мощи многих святых и икона с Афона Богородицы Троеручницы).
Помимо основных святынь за целый день успеем засвидетельствовать и другие православные достопримечательности 🏛️ и артефакты.
Что входит
Гид на автомобиле (он же водитель)
экскурсия на 6-8 часов
Что не входит
Обед
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.