День начнётся неподалёку от морского порта города Ираклион, откуда отправляются корабли на Санторини. Вас ждёт плаванье в лазурных водах Эгейского моря 🌊 вы отправитесь на автобусе 🚌 от порта Афиниос до городка Ия. Прогулка 👣 по маленькой бело-голубой Ие откроет перед вами всю красоту традиционной кикладской архитектуры.

Следующая остановка – знаменитый пляж 🏖️ Периволос из чёрного вулканического песка. Здесь вы сможете искупаться и вкусно пообедать в местной таверне.

И конечно вы посетите столицу Санторини – город 🏙️ Фиру. Величественный православный собор, ослепительная белизна домов, голубые купола церквей и захватывающий дух вид на кальдеру спящего вулкана – домой вы увезёте не только красивые 🤩 снимки, но и массу впечатлений.

График экскурсии

6:00 - 7:30Выезд из отеля

7:40Встреча в порту с гидом

8:30 - 11:00Путешествие на корабле 🛳️ до Санторини

11:00 - 11:10Прибытие в порт Афиниос и посадка в автобус

11:30 - 13:00Прибытие в город Ия, экскурсия ⛳ и свободное время

13:30 - 15:00Прибытие в Фиру, экскурсия и свободное время

15:30 - 16:30Прибытие на черный пляж Перисса, свободное время

17:00Возвращение в порт Афиниос и посадка на корбаль

19:15 - 20:00Возвращение в порт Ираклиона и посадка в автобусы

22:00 - 23:00Возвращение в отели

Длительность

до 2 часовМежду отелями и портом Ираклиона

1 час 45 минутНа корабле между Критом и Санторини

до 30 минутПереезды на Санторини между городами

1, 5 часаВ каждом из городов Ия и Фира

1 часПа пляже Перисса

Внимание!

Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся!