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Однодневный круиз на остров Санторини (из Ираклиона и Лассити)

5
3 отзыва
Ираклион. ру
Ираклион. ру – Гид из Крита
Белые домики Санторини на фоне безоблачного неба стали украшением открыток и одним из символов Греции.

Предлагаем увидеть их своими глазами.

А также побывать на пляже из черного вулканического песка, искупаться в Эгейском море 🌊 и пообедать в греческой таверне.

Обзорная экскурсия ⛳ по острову пройдет на автобусе 🚌.

Во время остановок у вас будет время погулять пешком и насладиться красотами Санторини вблизи.

Не забудьте взять с собой фотоаппарат.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €159 за человека

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Однодневный круиз на остров Санторини (из Ираклиона и Лассити)
Однодневный круиз на остров Санторини (из Ираклиона и Лассити)

Что вы увидите

  • Санторини
  • Город Ия
  • Город Фира
  • Черный пляж Перисса
День начнётся неподалёку от морского порта города Ираклион, откуда отправляются корабли на Санторини. Вас ждёт плаванье в лазурных водах Эгейского моря 🌊 вы отправитесь на автобусе 🚌 от порта Афиниос до городка Ия. Прогулка 👣 по маленькой бело-голубой Ие откроет перед вами всю красоту традиционной кикладской архитектуры.
Следующая остановка – знаменитый пляж 🏖️ Периволос из чёрного вулканического песка. Здесь вы сможете искупаться и вкусно пообедать в местной таверне.
И конечно вы посетите столицу Санторини – город 🏙️ Фиру. Величественный православный собор, ослепительная белизна домов, голубые купола церквей и захватывающий дух вид на кальдеру спящего вулкана – домой вы увезёте не только красивые 🤩 снимки, но и массу впечатлений.
График экскурсии
6:00 - 7:30Выезд из отеля
7:40Встреча в порту с гидом
8:30 - 11:00Путешествие на корабле 🛳️ до Санторини
11:00 - 11:10Прибытие в порт Афиниос и посадка в автобус
11:30 - 13:00Прибытие в город Ия, экскурсия ⛳ и свободное время
13:30 - 15:00Прибытие в Фиру, экскурсия и свободное время
15:30 - 16:30Прибытие на черный пляж Перисса, свободное время
17:00Возвращение в порт Афиниос и посадка на корбаль
19:15 - 20:00Возвращение в порт Ираклиона и посадка в автобусы
22:00 - 23:00Возвращение в отели
Длительность
до 2 часовМежду отелями и портом Ираклиона
1 час 45 минутНа корабле между Критом и Санторини
до 30 минутПереезды на Санторини между городами
1, 5 часаВ каждом из городов Ия и Фира
1 часПа пляже Перисса
Внимание!
Из района Иерапетра экскурсии 🧭 не проводятся!
Что входит
  • Трансфер на автобусе утром от вашего отеля до порта Ретимно и вечером обратно
  • Билеты в оба конца на быстроходный паром
  • Автобусная экскурсия по Санторини
  • Сопровождение русскоязычного экскурсовода в течение всей поездки.
Что не входит
  • Обязательных доплат нет
  • При желании вместо Чёрного пляжа можно отправиться на корабле на вулкан — от 16 евро
  • Обед в пути или на корабле — от 10 евро.
  • Из района Агия Пелагия - подвоз на экскурсию осуществляется на такси за дополнительную стоимость.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Однодневный круиз на остров Санторини (из Ираклиона и Лассити)
Однодневный круиз на остров Санторини (из Ираклиона и Лассити)
Однодневный круиз на остров Санторини (из Ираклиона и Лассити)
Однодневный круиз на остров Санторини (из Ираклиона и Лассити)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ираклион. ру
Ираклион. ру
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3 отзыва оставили туристы

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