Moris M. проводит ещё 3 экскурсии

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Тур Православия. Восток

Moris M.
Moris M. – Гид из Крита
Тур Православия.

Восток
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Тур Православия. Восток
Тур Православия. Восток
Программа будет включать святые места, храмы и монастыри Крита.
На Востоке обязательно посетим действующий мужской монастырь Богородицы Фанеромени, который распрложился на скале в лоне первозданной природы. Увидим монастырь Панагия Палиани, где в миртовом дереве скрывается икона, разглядеть которую удастся только чистому душой человеку. И конечно монастырь Богородицы Сердечной. Помимо основных святынь за целый день успеем засвидетельствовать и другие православные достопримечательности 🏛️ и артефакты.
Что входит
  • Гид на автомобиле (он же водитель)
  • экскурсия на 6-8 часов
Что не входит
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Тур Православия. Восток
Тур Православия. Восток
Тур Православия. Восток
Тур Православия. Восток

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Moris M.
Moris M.
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