Moris M. проводит ещё 3 экскурсии

Программа будет включать святые места, храмы и монастыри Крита.
На Востоке обязательно посетим действующий мужской монастырь Богородицы Фанеромени, который распрложился на скале в лоне первозданной природы. Увидим монастырь Панагия Палиани, где в миртовом дереве скрывается икона, разглядеть которую удастся только чистому душой человеку. И конечно монастырь Богородицы Сердечной. Помимо основных святынь за целый день успеем засвидетельствовать и другие православные достопримечательности 🏛️ и артефакты.
Что входит
Гид на автомобиле (он же водитель)
экскурсия на 6-8 часов
Что не входит
Обед
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.