Moris M. проводит ещё 3 экскурсии

Программа будет включать святые места, храмы и монастыри Крита.

На Востоке обязательно посетим действующий мужской монастырь Богородицы Фанеромени, который распрложился на скале в лоне первозданной природы. Увидим монастырь Панагия Палиани, где в миртовом дереве скрывается икона, разглядеть которую удастся только чистому душой человеку. И конечно монастырь Богородицы Сердечной. Помимо основных святынь за целый день успеем засвидетельствовать и другие православные достопримечательности 🏛️ и артефакты.