Критская кухня как предмет национальной гордости

Приглашаю Вас в гастрономический тур по солнечному Криту

Приглашаю Вас в гастрономический тур по солнечному Криту.

Мы попробуем сыр в горной сыроварне, узнаем как добывают «жидкое золото» на маслобойне, попробуем свежий хлеб в старинной пекарне и оценим местные вина на критской винодельне.
Критская кухня как предмет национальной гордости
Критская кухня как предмет национальной гордости
Критская кухня как предмет национальной гордости
Критская кухня как предмет национальной гордости
Критская кухня как предмет национальной гордости
Критская кухня как предмет национальной гордости

Что вы увидите 🤩

  • сыроварня
  • маслобойня
  • винодельня
  • пекарня.
Что вас ждет
Во время экскурсии Вы познакомитесь с истоками критского питания. Узнаете о том, что сила местной кухни в ее преданности древним традициям.
Главные «киты» здешней кухни — зерно, оливковое масло, сыр и вино. Эти натуральные продукты являются главными составляющими здорового питания критян.
Мы с Вами побываем в местной сыроварне в горах, где Вы сможете попробовать критский брендовый сыр «Королевская гравьера», посетим маслобойню, в которой Вы узнаете все секреты приготовления «жидкого золота», так до сих пор на острове называют оливковое масло.
В старинной пекарне Вы сможете попробовать на вкус настоящий деревенский хлеб. А закончится наша экскурсия посещением критской винодельни, в которой Вы сможете оценить местные вина. Обед в винодельне возможен по предварительному заказу.
Важно знать
Во время путешествия пригодится удобная одежда и обувь по погоде. Экскурсия возможна как на машине гида, так и на автомобиле туристов. При выборе путешествия на машине гида, транспортные расходы оплачиваются отдельно и в стоимость экскурсии не включены.
Если хотите увидеть процесс изготовления сыра, то экскурсию лучше запланировать на утро.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • обед (по предварительному заказу),
  • транспортные расходы.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
€100

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы
  • обед (по предварительному заказу)
  • транспортные расходы.
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Татьяна Г.
Татьяна Г.
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