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Восточная сказка

Иван С.
Иван С. – Гид из Крита
Восточная сказка
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €65 за человека

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Восточная сказка
Восточная сказка

Что вы увидите

  • Город Агиос Николаос
  • Монастырь
  • Рыбацкую деревню Плака
  • Традиционную деревню и старинную церковь
  • Смотровую площадку с видом на Спиналонгу
Эта поездка для тех, кто никак не может решиться – что важнее – популярные достопримечательности 🏛️ или нетуристические местечки, описания которых нет ни в оном путеводителе. В течение этого дня Вы увидите жемчужины восточной части острова, а также спрятанные от обычного туриста местечки. Мы посетим традиционную деревушку, старинный монастырь, живописный город 🏙️ Агиос Николаос. Пообедаем в одной из лучших таверн острова, искупаемся в заливе Мирабелло, увидим прелесть горного Крита!
Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • транспорт и топливо
Что не входит
  • Обед в таверне (10-20 евро на человека)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Восточная сказка
Восточная сказка
Восточная сказка
Восточная сказка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Иван С.
Иван С.
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