Эта поездка для тех, кто никак не может решиться – что важнее – популярные достопримечательности 🏛️ или нетуристические местечки, описания которых нет ни в оном путеводителе. В течение этого дня Вы увидите жемчужины восточной части острова, а также спрятанные от обычного туриста местечки. Мы посетим традиционную деревушку, старинный монастырь, живописный город 🏙️ Агиос Николаос. Пообедаем в одной из лучших таверн острова, искупаемся в заливе Мирабелло, увидим прелесть горного Крита!