Эта поездка для тех, кто никак не может решиться – что важнее – популярные достопримечательности 🏛️ или нетуристические местечки, описания которых нет ни в оном путеводителе. В течение этого дня Вы увидите жемчужины восточной части острова, а также спрятанные от обычного туриста местечки. Мы посетим традиционную деревушку, старинный монастырь, живописный город 🏙️ Агиос Николаос. Пообедаем в одной из лучших таверн острова, искупаемся в заливе Мирабелло, увидим прелесть горного Крита!
Что входит
Услуги профессионального гида
транспорт и топливо
Что не входит
Обед в таверне (10-20 евро на человека)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.