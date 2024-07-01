1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Западный Крит: Ретимно, озеро Курнас, Ханья и Аргируполи - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Западного Крита, посетив Ханью, Ретимно, озеро Курнас и деревушку Аргируполи. Узнайте о богатой истории и культуре региона
Начало: Ваш отель в регионе Ханья и Ретимно
Расписание: Каждый день с 09:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: Хора Сфакион и Лутро
Погрузитесь в атмосферу южного Крита с экскурсией в Хора Сфакион и Лутро. Вас ждут живописные пейзажи, вкуснейшие местные блюда и незабываемые эмоции
Начало: Ваш отель в регионе Ханья
Завтра в 20:00
3 июля в 09:00
€390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уникальное путешествие по Ханье: монастырь, холм пророка Ильи и исторический центр
Узнайте историю монастыря Агия Триада Тсагаролон, насладитесь видами с холма пророка Ильи и прогуляйтесь по уютным улочкам Старого города Ханья
Начало: От вашего отеля из региона Ханья
Расписание: Каждый день с 08: 30
3 июля в 08:30
4 июля в 08:30
от €220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Незабываемое путешествие: Бухта Дьявола и пляж Марафи в Ханье
Посетите самые красивые места Крита: Бухту Дьявола и пляж Марафи. Тихие бухты, белый песок, спокойная вода и средиземноморская природа ждут вас
Начало: От вашего отеля в регионе Ханья
Расписание: Каждый день с 09:00
Завтра в 20:00
3 июля в 09:00
€330 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Полуостров Акротири и вечерняя Ханья: индивидуальная экскурсия
Путешествие по полуострову Акротири и вечерней Ханье. Монастырь Агия Триада Тсагаролон, холм пророка Ильи и прогулка по старому городу
Начало: От вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 17:00
Завтра в 20:00
3 июля в 17:00
от €220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Озеро Курнас - Пляж Плакьяс - Монастырь Превели - Ущелье Курталиотико
Начните день с посещения пресноводного озера Курнас, затем отдохните на пляже Плакьяс, посетите монастырь Превели и завершите экскурсию в ущелье Курталиотико
Начало: Ваш отель в регионе Ханья
Расписание: Каждый день с 09:00
Завтра в 18:00
3 июля в 09:00
от €399.99 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ханье в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханье
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Сколько стоит экскурсия по Ханье в июле 2024
Сейчас в Ханье в категории "От вашего отеля" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 220 до 399.99.
Экскурсии на русском языке в Ханье (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», цены от €220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь