Индивидуальная 8 часов Западный Крит: Ретимно, озеро Курнас, Ханья и Аргируполи - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Западного Крита, посетив Ханью, Ретимно, озеро Курнас и деревушку Аргируполи. Узнайте о богатой истории и культуре региона Начало: Ваш отель в регионе Ханья и Ретимно Расписание: Каждый день с 09:00 от € 260 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 11 часов Индивидуальная экскурсия: Хора Сфакион и Лутро Погрузитесь в атмосферу южного Крита с экскурсией в Хора Сфакион и Лутро. Вас ждут живописные пейзажи, вкуснейшие местные блюда и незабываемые эмоции Начало: Ваш отель в регионе Ханья € 390 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 5 часов Уникальное путешествие по Ханье: монастырь, холм пророка Ильи и исторический центр Узнайте историю монастыря Агия Триада Тсагаролон, насладитесь видами с холма пророка Ильи и прогуляйтесь по уютным улочкам Старого города Ханья Начало: От вашего отеля из региона Ханья Расписание: Каждый день с 08: 30 от € 220 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 5 часов Незабываемое путешествие: Бухта Дьявола и пляж Марафи в Ханье Посетите самые красивые места Крита: Бухту Дьявола и пляж Марафи. Тихие бухты, белый песок, спокойная вода и средиземноморская природа ждут вас Начало: От вашего отеля в регионе Ханья Расписание: Каждый день с 09:00 € 330 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 5 часов Полуостров Акротири и вечерняя Ханья: индивидуальная экскурсия Путешествие по полуострову Акротири и вечерней Ханье. Монастырь Агия Триада Тсагаролон, холм пророка Ильи и прогулка по старому городу Начало: От вашего отеля Расписание: Ежедневно с 17:00 от € 220 за всё до 6 чел.