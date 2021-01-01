Об экскурсии

Мецово — горный городок, хорошо «спрятанный» в объятиях горных вершин Пиндоса, с гордыми, гостеприимными и зажиточными жителями, которые любят, чтят и оберегают свою родину, и путешественниками, приезжающими сюда увидеть дикую красоту ландшафта и насладиться чувством безмятежного покоя. Мецово будто создан, чтобы противостоять силам природы – снегу, дождю и порывистым ветрам, которые испытывают в горах пределы возможностей людей.

Мецово с его уникальными архитектурными особняками, богато мощёными улочками, мраморными фонтанами с проточной водой и традиционными каменными особняками прекрасен в любое время года.

Помимо колорита, Мецово знаменит своей богатой историей и плеядой меценатов мирового масштаба. Он также известен высококачественными сырами (его называют «сырной столицей Греции») и продукцией винодельни Катоги Аверофф.

Всё это и предстоит нам увидеть на данном маршруте: ознакомиться с уникальным высокогорным винодельческим производством (с последующей дегустацией), осмотреть музей-усадьбу в особняке XVII века и проникнуться традициями этой местности, побродить по каменным улочкам и, конечно же, отведать потрясающие блюда национальной кухни, сыры местного производства и многое другое. Очарование Мецово и Эпира останется с вами навсегда.

Интересные факты:

Некоторые исследователи считают, что на месте Мецово или поблизости могла располагаться Парория — столица древней Тимфеи, спорного региона между Эпиром, Фессалией и Македонией в древности;

И в наше время в Мецово можно встретить людей преклонного возраста, предпочитающих национальную одежду современной;

Название деревни отражено в ряде наименований местных продуктов, в частности, копчёного твёрдого сыра «мецовоне», гордости местных сыроделов.

Некогда водившиеся по всей Греции бурые медведи сейчас сохранились как вид только в горах Пиндос и являются символом Мецово; зачастую мишки ведут себя беспардонно, подбираются к городку очень близко;

Однажды Мецово стал столицей (хоть и номинально) созданной итальянскими оккупантами (во время Второй Мировой войны) Пиндской Республики, которая должна была стать независимым государством романоязычных народностей Греции.

Программа

08:00 Выезд из г. Салоники.

10:00 Мецово.

10:10 Винодельня Катоги Аверофф (экскурсия и дегустация).

11:30 Этнографический музей-усадьба.

12:30 Храм Святой Параскевы Римской.

13:30 – 15:30 Обед в традиционной таверне, свободное время.

15:45 Выезд в Салоники.

18:00 Ориентировочное время возвращения в Салоники.

Важная информация: