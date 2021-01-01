Индивидуальная экскурсия в Мецово

Мецово - горный городок, хорошо «спрятанный» в объятиях горных вершин Пиндоса, с гордыми,...

Мецово — горный городок, хорошо «спрятанный» в объятиях горных вершин Пиндоса, с гордыми, гостеприимными и зажиточными жителями, которые любят, чтят и оберегают свою родину, и путешественниками, приезжающими сюда увидеть дикую красоту ландшафта и насладиться чувством безмятежного покоя.

Мецово будто создан, чтобы противостоять силам природы – снегу, дождю и порывистым ветрам, которые испытывают в горах пределы возможностей людей.
Индивидуальная экскурсия в Мецово
Индивидуальная экскурсия в Мецово
Индивидуальная экскурсия в Мецово
Индивидуальная экскурсия в Мецово
Индивидуальная экскурсия в Мецово
Индивидуальная экскурсия в Мецово
Индивидуальная экскурсия в Мецово

Что вы увидите 🤩

  • Салоники
  • Олимпийская гряда
  • Город Мецово
  • Винодельня Катоги Аверофф
  • Этнографический музей-усадьба
  • Храм Святой Параскевы Римской
Об экскурсии
Мецово — горный городок, хорошо «спрятанный» в объятиях горных вершин Пиндоса, с гордыми, гостеприимными и зажиточными жителями, которые любят, чтят и оберегают свою родину, и путешественниками, приезжающими сюда увидеть дикую красоту ландшафта и насладиться чувством безмятежного покоя. Мецово будто создан, чтобы противостоять силам природы – снегу, дождю и порывистым ветрам, которые испытывают в горах пределы возможностей людей.
Мецово с его уникальными архитектурными особняками, богато мощёными улочками, мраморными фонтанами с проточной водой и традиционными каменными особняками прекрасен в любое время года.
Помимо колорита, Мецово знаменит своей богатой историей и плеядой меценатов мирового масштаба. Он также известен высококачественными сырами (его называют «сырной столицей Греции») и продукцией винодельни Катоги Аверофф.
Всё это и предстоит нам увидеть на данном маршруте: ознакомиться с уникальным высокогорным винодельческим производством (с последующей дегустацией), осмотреть музей-усадьбу в особняке XVII века и проникнуться традициями этой местности, побродить по каменным улочкам и, конечно же, отведать потрясающие блюда национальной кухни, сыры местного производства и многое другое. Очарование Мецово и Эпира останется с вами навсегда.

Интересные факты:

  • Некоторые исследователи считают, что на месте Мецово или поблизости могла располагаться Парория — столица древней Тимфеи, спорного региона между Эпиром, Фессалией и Македонией в древности;
  • И в наше время в Мецово можно встретить людей преклонного возраста, предпочитающих национальную одежду современной;
  • Название деревни отражено в ряде наименований местных продуктов, в частности, копчёного твёрдого сыра «мецовоне», гордости местных сыроделов.
  • Некогда водившиеся по всей Греции бурые медведи сейчас сохранились как вид только в горах Пиндос и являются символом Мецово; зачастую мишки ведут себя беспардонно, подбираются к городку очень близко;
  • Однажды Мецово стал столицей (хоть и номинально) созданной итальянскими оккупантами (во время Второй Мировой войны) Пиндской Республики, которая должна была стать независимым государством романоязычных народностей Греции.
Программа
08:00 Выезд из г. Салоники.
10:00 Мецово.
10:10 Винодельня Катоги Аверофф (экскурсия и дегустация).
11:30 Этнографический музей-усадьба.
12:30 Храм Святой Параскевы Римской.
13:30 – 15:30 Обед в традиционной таверне, свободное время.
15:45 Выезд в Салоники.
18:00 Ориентировочное время возвращения в Салоники.

Важная информация:

  • Общий километраж экскурсии (с выездом из г. Салоники) — примерно 430 км;
  • Для вашего комфорта и безопасности надевайте удобную обувь и не забудьте взять с собой головные уборы;
  • Программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор), погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Общий
€562

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды по программе на комфортабельном транспорте (Mercedes Vito Tourer 2021)
  • Услуги русскоязычного гида.
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты в музеи и археологические парки
  • Дегустация вин.
Место начала и завершения
По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 08:00

Mellon_Travel
Mellon_Travel
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