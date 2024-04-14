1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€289 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В гости к Зевсу. Гора Олимп
Путешествие к легендарной горе Олимп, месту обитания древнегреческих богов, подарит незабываемые эмоции и погружение в мифы
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€326 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Из Салоников - на полуостров Халкидики
Погрузитесь в атмосферу греческой глубинки, посетив горную деревню Арнеа и лучшие пляжи Ситонии. Узнайте о местных традициях и насладитесь природой Халкидики
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Фессалийская долина и монастыри Метеоры: уникальное путешествие
Фессалийская долина и её монастыри на вершинах скал ждут вас! Погрузитесь в мифы Древней Греции и насладитесь захватывающими видами
Начало: по договорённости
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: За закатом в Метеоры, Салоники
Полюбуйтесь монастырями на вершинах скал и проникнитесь духовной силой Метеор на индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
13 сен в 11:00
14 сен в 11:00
€390 за всё до 3 чел.
Круиз
8 часов
Уникальный круиз по Святой Горе Афон с индивидуальным гидом
Уникальная возможность увидеть монастыри Святой Горы Афон с борта корабля. Погрузитесь в историю и узнайте о жизни монахов
Начало: У вашего отеля
13 сен в 06:00
14 сен в 06:00
€290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Метеоры: индивидуальная экскурсия из Салоников - исторические и культурные объекты
Метеоры - это уникальное место, где природа и история сливаются воедино. Посетите монастыри на скалах и церковь Святой Параскевы в Темпийском ущелье
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: Ежедневно в 7:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина
Индивидуальная экскурсия по древним городам Македонии: Пелла, Верия и Вергина. Погрузитесь в историю и культуру античного мира
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно (кроме вторников) в 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€550 за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Путешествие в Аридею и Эдессу: термальные источники и природные красоты
Погрузитесь в мир природных красот и целебных вод Аридеи, а также насладитесь величественными водопадами Эдессы. Идеальный отдых для тела и души
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: По пятницам в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€60 за человека
Мини-группа
12 часов
Мини-групповая экскурсия в Метеоры из Салоников
Однодневная поездка в Метеоры из Салоников - уникальная возможность увидеть монастыри на вершинах скал и узнать больше о православных традициях Греции
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: По средам в 07:00
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€100 за человека
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Легендарный Олимп и его тайны
Путешествие на Олимп в Салониках подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте больше о мифах, истории и природе этого легендарного места
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Однодневная индивидуальная экскурсия в монастыри Метеоры
Погрузитесь в историю и культуру Греции, посетив монастыри Метеоры. Насладитесь живописными видами и узнайте больше о православных традициях
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по термальным источникам Лутра Позар и водопадам Эдессы
Погрузитесь в мир природных красот и термальных источников Лутра Позар, а также посетите водопады Эдессы и музей воды
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
В гостях у Зевса: Олимп - Дион - деревня Палеос Пантелеймонас
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€495 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Пещера Алистрати - Филиппы - Кавала: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и природу северо-восточной Греции, посетив пещеру Алистрати, древний город Филиппы и живописную Кавалу
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 8:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Мецово
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€562 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Касторию: шубы, храмы и древние поселения
Погрузитесь в атмосферу древней Кастории и доисторического Диспилио. Уникальные храмы, монастыри и захватывающие виды ждут вас
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€440 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей14 апреля 2024Отличная поездка, интересное содержание. Деревушка очень колоритная, запомнилась на всю жизнь.
- ДДмитрий26 марта 2024Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
- ООльга19 января 2024Очень понравилась экскурсия к Метеорам с Никосом. Никос - прекрасный гид и очень приятный человек, великолепно разбирающийся в истории Греции
- BBerta8 ноября 2023Необыкновенная экскурсия! Я получила огромное удовольствие. Очень рекомендую экскурсию с Никос
- ТТатьяна22 октября 2023Красивые места, прекрасное обслуживание, косфортный транспорт
- ММихаил9 октября 2023Оксана - уникальный гид. Наличие высшего образования историка-археолога, неформальная увлечённость историей Греции и города Салоники, дружелюбие и тактичность обеспечили отличный
- ТТатьяна7 октября 2023Я брала индивидуальную экскурсию к водопадам Эдессы и на темические источники Аридеи. Впечатления потрясающие, сервис супер, природа великолепная, Анастасиос - мой гид - грамотный, увлеченный!!!! Всем советую!!!
- ААлександр4 октября 2023Никос отличный гид, профессионал, подарил море положительных эмоций. Экскурсия интересная и насыщенная. Спасибо!
- HHanna2 октября 2023Очень понравилось. Хорошая организация, чудесный сопровождающий. Места, которые мы посетили, были просто замечательными. Большое спасибо!
- ВВладимир24 августа 2023Интересно, насыщенно и увлекательно. Довольны и дети и взрослые. Узнали много интересного о Метеорах, об истории и о быте. Увидели и
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Салониках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
Сколько стоит экскурсия по Салоникам в июне 2024
Сейчас в Салониках в категории "Выездные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 60 до 600. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Салоников и местам Греции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции