6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 4 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Салоников - на полуостров Халкидики
Погрузитесь в атмосферу греческой глубинки, посетив горную деревню Арнеа и лучшие пляжи Ситонии. Узнайте о местных традициях и насладитесь природой Халкидики
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Фессалийская долина и монастыри Метеоры: уникальное путешествие
Фессалийская долина и её монастыри на вершинах скал ждут вас! Погрузитесь в мифы Древней Греции и насладитесь захватывающими видами
Начало: По договорённости
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 августа 2024Очень насыщенная поездка! Обязательно берите солнцезащитный крем! Павел все показал и рассказал. Рекомендую к посещению
- ИИнга24 июля 2024Отличная получилось экскурсия! Большое спасибо Юлии. Много интересной и нескучной информации. Красивые места.
- ААлександр13 июня 2024Отличный маршрут экскурсии, потрясающие места, которые точно запомнятся вам на долго. Юлия - потрясающий гид, погруженный в материал, очень любящий
- ААлексей14 апреля 2024Отличная поездка, интересное содержание. Деревушка очень колоритная, запомнилась на всю жизнь.
- OOxana3 октября 2022Экскурсия с Павлом была интересной, познавательной. Исторические события и факты были рассказаны простым и ярким языком. Все это было прекрасно совмещено с купанием на замечательных пляжах Халкидики. Экскурсия была отлично организована по времени и содержанию
- ИИрина17 ноября 2021Экскурсия Павла была четка сбалансирована им под нас - он сразу понял наши запросы и не стал нас загружать фактической
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Однодневные»
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