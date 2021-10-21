И Иван 5

С задержкой, но пишу отзыв. Прошел месяц, а воспоминания до сих пор яркие! Отличная экскурсия, всё продумано. Дорога была долгая, но Никос не давал нам устать, рассказывал историю Греции, рассказывал мифы. После его рассказов захотелось освежить память и почитать древнегреческие мифы) Ещё по дороге Никос спросил, какие монастыри мы хотим посетить, чтобы лучше скорректировать маршрут. Но главное в экскурсии - это закаты, это фото-тур, и Никос знает лучшие места для съемок. Когда дождались заката, и поняли, что облака ушли в сторону, и вся красота с ними же, то мы быстро сели в машину и переместились на новый наблюдательный пункт))) Спасибо огромное за экскурсию!