Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Салоники
Пешеходная экскурсия по центру города с дипломированным гидом
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €99 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Салоники
Откройте для себя Салоники через историю и современность. Прогулка по памятникам и встреча с культурой города ждут вас
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:30
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Православные святыни Салоников
Удивительная история развития греческой религии, архитектурные особенности храмов и мощи святых
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €145 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
В часе езды от Салоников находится Вергина - место археологических открытий. Вы увидите гробницу отца Александра Великого, дворец и античный театр
Начало: В Вергине
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от €215 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Салоники за 2,5 часа
Прогулка по Салоникам от площади Аристотеля до крепостных стен. Увидите Белую башню, византийские храмы и узнаете о местных традициях
Начало: На площади Аристотеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Осмыслить историю и культуру Салоник, а также их связь с многотысячным еврейским народом
Начало: Центр города Салоники
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €99 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к Зевсу. Гора Олимп
Путешествие к легендарной горе Олимп, месту обитания древнегреческих богов, подарит незабываемые эмоции и погружение в мифы
Завтра в 08:30
13 авг в 08:30
от €326 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Метеора: путешествие к восьмому чуду света
Фессалийская долина и её монастыри на вершинах скал ждут вас! Погрузитесь в мифы Древней Греции и насладитесь захватывающими видами
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от €485 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Салоникам
Прогулка по Салоникам с осмотром крепостных стен, монастыря Влатадон, Белой башни и других достопримечательностей. Индивидуальный маршрут по вашим интересам
Начало: Начало набережной у порта
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
Сегодня в 10:00
13 авг в 09:00
от €319 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Салоников - на полуостров Халкидики
Посетить сказочно красивые пляжи и искупаться на полуострове Халкидики
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарный Олимп
Путешествие на Олимп в Салониках подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте больше о мифах, истории и природе этого легендарного места
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Древняя Пелла: родина Александра Македонского (из Салоников)
Путешествие в Пеллу откроет перед вами древний мир Македонии, где вы узнаете о жизни Александра Великого и увидите уникальные мозаики
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €199 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
За закатом в Метеоры
Красивое и содержательное путешествие, которое останется в сердце и на идеальных фото
Начало: У вашего отеля
12 авг в 10:30
13 авг в 09:30
от €490 за всё до 3 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 7 чел.
Откройте для себя Салоники
Начало: Памятник Аристотелю на площади Аристотеля
Расписание: По договоренности
€99
€198 за всё до 7 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 7 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Начало: Памятник Аристотелю, напротив отеля Электра Палас
Расписание: По договоренности
€99
€198 за всё до 7 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 7 чел.
Вергина. Царские гробницы македонских царей
Начало: Вергина, Греция 59031
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€196.90
€358 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Век за веком: путешествие по Салоникам
Познакомьтесь с Салониками без суеты за четыре часа. История, культура и панорамы города ждут вас в этом увлекательном путешествии
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €250 за всё до 5 чел.
-
37%
Индивидуальная
до 7 чел.
По следам Александра Великого: Пелла и водопады Эдесы
Начало: По договорённости
€314.40
€499 за всё до 7 чел.
-
34%
Индивидуальная
до 7 чел.
Гора Олимп: древний Дион, ущелье Энипея и живописные деревни
Начало: По договорённости
€312
€474 за всё до 7 чел.
-
37%
Индивидуальная
до 7 чел.
Пещера Петралона и Стагира: родина Аристотеля и таинства природы
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
€312
€499 за всё до 7 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 7 чел.
Янина и остров на озере: крепости, синагога и византийские монастыри
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
€312.50
€625 за всё до 7 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 7 чел.
Пелла - родина Александра Македонского
Начало: Пелла, 58005, Центральная Греция
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€189
€315 за всё до 7 чел.
-
50%
Мини-группа
до 7 чел.
Салоники: от античного города к археологическим сокровищам
Начало: Памятник Аристотелю, Жанровая скульптура · перифер...
Сегодня в 08:00
€94
€188 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 7 чел.
Расписание: Доступные даты посещения — пока только по воскресеньям с 09:00 до 12:00
€180
€240 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Павел великолепно совмещает в себе талант лектора, гида и рассказчика.
Сложный материал поясняет очень структуриванно, и при этом легко, обладает обширными
Сложный материал поясняет очень структуриванно, и при этом легко, обладает обширными
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С
Яна очень приятный гид, прогулка была интересной и познавательной, рекомендуем. Были в апреле 2026 года, но написать отзыв руки дошли только сейчас. Спасибо за экскурсию.
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Отличная экскурсия! Были в самую жару, в июле в середине дня, тем не менее - достаточно комфортно - непосредственно на
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А
Спасибо огромное Илье за проведенную экскурсию! Было очень интересно и послушать про историю Салоник и просто пообщаться! С удовольствием будем обращаться еще!
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А
Потрясающая экскурсия по Салоникам, от которой мы остались в полном восторге! Мы ходили всей семьей — родители, двое детей, бабушка
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В
Спасибо Яне за экскурсию)
Всё мне рассказала, показала, пофоткала меня)
На последок еще оставила рекомендации по местам, которые я еще могу посетить и где могу вкусно поесть местной еды)
Всё мне рассказала, показала, пофоткала меня)
На последок еще оставила рекомендации по местам, которые я еще могу посетить и где могу вкусно поесть местной еды)
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D
Замечательная экскурсия!!
Я приехала одна на несколько часов в Салоники, но сходив на экскурсию с Илиасом, у меня было ощущение, что
Я приехала одна на несколько часов в Салоники, но сходив на экскурсию с Илиасом, у меня было ощущение, что
+2
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Илиас, спасибо за прогулки по Салоникам! Замечательно погуляли! Благодарим за подарок - книгу путеводитель по Салоникам. Почитаем, что еще стоит посмотреть и вернемся еще раз!
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Отличная экскурсия. Илья прекрасно знает материал и интересно излагает. За два часа гид сумел изложить всю историю города, проложив отличный маршрут.
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приехать в Грецию - и не побывать у Олимпа - решили, что так нельзя. было бы круто подняться прям наверх, но это совсем другая история. эта экскурсия, наоборот, для красоты и спокойствия
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Всего 350 отзывов в Салониках
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Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам
Самые популярные экскурсии в Салониках
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