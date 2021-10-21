Все экскурсии в Салониках
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Салониках – доступно 26 экскурсий на 2021 год, 123 ⭐ отзыва, цены от €8. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Салониках почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Греции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
12ч
€562
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Мецово
Мецово - горный городок, хорошо «спрятанный» в объятиях горных вершин Пиндоса, с гордыми,...
Ежедневно в 08:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
€440
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Касторию и доисторическое поселение Диспилио
Кто же не знает этот маленький городок, затерянный где-то в Западной Македонии на севере Греции
Ежедневно в 7:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€65
за 1-5 чел.
Добро пожаловать в Салоники!
Узнать о многовековой и вечно кипящей жизни города на прогулке по его древним и современным местам
Индивидуальная экскурсия
3ч
€30
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Салоникам
Пешая экскурсия по Салоникам - это неутомительный маршрут, который познакомит вас с основными...
Ежедневно в 9:00 и 17:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€92
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Салоникам
Прогулка по городу с 23-вековой историей и современной бурной жизнью
Индивидуальная экскурсия
12ч
€600
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Метеоры
Метеоры - это место, где божий промысел встречается с уникальным природным пейзажем
Ежедневно в 7:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
€360
за 1-3 чел.
Метеора: путешествие к восьмому чуду света
Фессалийская долина и гора Олимп — восхититься легендарными декорациями древнегреческих мифов
10ч
€60
за 1 чел.
Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу
Если вы ценитель природных красот и поклонник Cпа-процедур, термальные источники в Аридее (Лутра...
По пятницам в 08:30
Индивидуальная экскурсия
8ч
€326
за 1-3 чел.
В гости к Зевсу. Гора Олимп
Однодневное путешествие к легендарному месту обитания могущественных греческих богов
Индивидуальная экскурсия
12ч
€600
за 1-16 чел.
Индивидуальная экскурсия в монастыри Метеоры
Метеоры, после Афона, самый большой и постоянно действующий со времени основания до сегодняшнего...
Ежедневно в 7:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€118
за 1-3 чел.
Православные святыни Салоников
Удивительная история развития греческой религии, архитектурные особенности храмов и мощи святых
Индивидуальная экскурсия
10ч
€550
за 1-6 чел.
История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина
Экскурсия в Пеллу, Верию и Вергину окунёт вас в античность, познакомит с тремя основными городами...
Ежедневно (кроме вторников) в 08:00
Индивидуальная экскурсия
11ч
€350
за 1-3 чел.
За закатом в Метеоры!
Красивое и содержательное путешествие, которое останется в сердце и на идеальных фото
Индивидуальная экскурсия
10ч
€300
за 1-16 чел.
Индивидуальная экскурсия Лутра Позар - Эдесса
Если вы ценитель природных красот и поклонник Cпа-процедур, термальные источники в Аридее (Лутра...
Ежедневно в 08:30
Индивидуальная экскурсия
3ч
€80
за 1-3 чел.
Сокровища Верхнего города
Панорамные виды, древние улочки и памятники Византийской эпохи
Индивидуальная экскурсия
10ч
€495
за 1-6 чел.
В гостях у Зевса: Олимп - Дион - деревня Палеос Пантелеймонас
Эта экскурсия - удобная возможность познакомиться с мифами и легендами Древней Греции! Совершите...
Ежедневно в 08:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€80
за 1-3 чел.
Гастрономические импровизации
Открыть секреты греческой кухни и узнать рецепты традиционных блюд
Индивидуальная экскурсия
12ч
€480
за 1-6 чел.
Пещера Алистрати - Филиппы - Кавала
Наша экскурсия позволит вам познакомиться с историческим, культурным и природным разнообразием...
Ежедневно в 8:00
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
€260
за 1-3 чел.
Из Салоников — на полуостров Халкидики!
Посетить сказочно красивые пляжи и проникнуться местным колоритом в горной деревне Арнеа
12ч
€100
за 1 чел.
Мини-групповая экскурсия в Метеоры
Однодневная экскурсия в Метеоры - прекрасная возможность увидеть головокружительные пейзажи и...
По средам в 07:00
Индивидуальная экскурсия
9ч
€230
за 1-4 чел.
Легендарный Олимп
Полюбоваться знаменитой горой, посетить монастырь Святого Дионисия и колоритную деревню 16 века
6ч
€40
за 1 чел.
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Несомненно, исторический образ Салоник во многом связан с Византийской Империей
По понедельникам в 08:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€290
за 1-3 чел.
Морской круиз вдоль побережья Афона
Увидеть монастыри Святой Горы с борта корабля и узнать о быте афонских монахов и старцев
Индивидуальная онлайн-экскурсия
3ч
€8
за 1 чел.
Онлайн-экскурсия по городу Салоники
Онлайн-экскурсия по городу Салоники - столице Северной Греции и одновременно крупнейшему центру...
Любой день, на который будут набираться желающие. Начало в 9:30
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Последние отзывы «Экскурсии Салоников»
- ИИван21 октября 2021С задержкой, но пишу отзыв. Прошел месяц, а воспоминания до сих пор яркие! Отличная экскурсия, всё продумано. Дорога была долгая, но Никос не давал нам устать, рассказывал историю Греции, рассказывал мифы. После его рассказов захотелось освежить память и почитать древнегреческие мифы) Ещё по дороге Никос спросил, какие монастыри мы хотим посетить, чтобы лучше скорректировать маршрут. Но главное в экскурсии - это закаты, это фото-тур, и Никос знает лучшие места для съемок. Когда дождались заката, и поняли, что облака ушли в сторону, и вся красота с ними же, то мы быстро сели в машину и переместились на новый наблюдательный пункт))) Спасибо огромное за экскурсию!
- ГГеннадий11 октября 2021Прекрасная и познавательная экскурсия. Впечатление не испортила даже погода. Моросил дождь. Гид (Оксана) профессионально владеет историческим материалом и знает детали множества культур, повлиявших на развитие города на протяжении тысячелетий. Во время экскурсии показывает места (изюминки) города, которые не всегда встретишь в исторических справочниках. Рекомендую гида. Геннадий.
- ММихаил9 октября 2021Все было супер, большое спасибо!:)
- ААртем4 октября 2021Огромное спасибо Оксане за экскурсию. Хорошая подача материала. Очень интересно рассказывает. Экскурсия обзорная, для первого знакомства с городом очень хорошо. Ходить не устали, тем более, что все рядом. Также Оксана посоветовала куда еще сходить и съездить, что посмотреть. Еще раз спасибо.
- ККирилл2 октября 2021Прекрасная экскурсия. Все очень познавательно и комфортно. Никос также фотографировал нас и виды на свой хороший фотоаппарат, присланные им фотки конечно сильно выигрывают от сделанных пусть и на хороший, но телефон. Так что это приятный бонус. Спасибо 🙌
- ННаталья1 октября 2021Мы много путешествуем. Но ничего подобного не видели раньше. Это чудо создано природой и ещё большее чудо созданное людьми! И наш гид Николас показал все самое интересное, прекрасный рассказчик, заботливый спутник и ещё профессиональный фотограф! Искренние рекомендую!
- Отзыв на: В гости к Зевсу. Гора ОлимпССергей17 сентября 2021Оксана - отличный экскурсовод и приятный собеседник. Наша экскурсия на Олимп прошла в полном соответствии с нашими пожеланиями. Детям и взрослым было интересно, все нюансы маршрута продуманы и скоординированы по времени. Рекомендую всем любителям мифов и Древней Греции!
- ККсения15 сентября 202114 сентября 2021 года были на экскурсии по Салоникам с прекрасным гидом Яной. Яна отлично построила свой рассказ, всё было очень интересно, доходчиво, не перегружено датами и вместе с тем очень-очень познавательно. С Яной мы увидели много интересных мест, узнали культурные, гастрономические и другие особенности жителей Салоников и Греции, получили отличные советы по дальнейшим самостоятельным прогулкам. Нам очень понравилось!
- РРоман13 сентября 2021Весьма познавательная и интересная экскурсия. Гид Оксана прекрасный собеседник, знает город и умеет его показать.
- ГГеннадий11 сентября 2021Очень приятно и познавательно провели время. 2, 5 часа пролетели очень быстро.