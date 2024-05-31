1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Салоники: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Салониками через их богатую историю и культуру. Узнайте о древних памятниках, современных традициях и повседневной жизни города
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
Завтра в 11:00
10 июня в 11:30
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Салоникам: история, святыни, гастрономия
Прогулка по Салоникам с осмотром крепостных стен, монастыря Влатадон, Белой башни и других достопримечательностей. Индивидуальный маршрут по вашим интересам
Начало: начало набережной у порта
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€289 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В гости к Зевсу. Гора Олимп
Путешествие к легендарной горе Олимп, месту обитания древнегреческих богов, подарит незабываемые эмоции и погружение в мифы
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€326 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Из Салоников - на полуостров Халкидики
Погрузитесь в атмосферу греческой глубинки, посетив горную деревню Арнеа и лучшие пляжи Ситонии. Узнайте о местных традициях и насладитесь природой Халкидики
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Православные святыни Салоников
Удивительная история развития греческой религии, архитектурные особенности храмов и мощи святых
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от €118 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Фессалийская долина и монастыри Метеоры: уникальное путешествие
Фессалийская долина и её монастыри на вершинах скал ждут вас! Погрузитесь в мифы Древней Греции и насладитесь захватывающими видами
Начало: по договорённости
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Салоники за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Прогулка по Салоникам от площади Аристотеля до крепостных стен. Увидите Белую башню, византийские храмы и узнаете о местных традициях
Начало: На площади Аристотеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: За закатом в Метеоры, Салоники
Полюбуйтесь монастырями на вершинах скал и проникнитесь духовной силой Метеор на индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
13 сен в 11:00
14 сен в 11:00
€390 за всё до 3 чел.
Круиз
8 часов
Уникальный круиз по Святой Горе Афон с индивидуальным гидом
Уникальная возможность увидеть монастыри Святой Горы Афон с борта корабля. Погрузитесь в историю и узнайте о жизни монахов
Начало: У вашего отеля
13 сен в 06:00
14 сен в 06:00
€290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Салоникам: культурная столица Греции
Пешая экскурсия по Салоникам - это ваш путь к древнему и современному городу, полному исторических сокровищ
Начало: Базилика Дмитрия Солунского
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 17:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
12 часов
Метеоры: индивидуальная экскурсия из Салоников - исторические и культурные объекты
Метеоры - это уникальное место, где природа и история сливаются воедино. Посетите монастыри на скалах и церковь Святой Параскевы в Темпийском ущелье
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: Ежедневно в 7:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина
Индивидуальная экскурсия по древним городам Македонии: Пелла, Верия и Вергина. Погрузитесь в историю и культуру античного мира
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно (кроме вторников) в 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Легендарный Олимп и его тайны
Путешествие на Олимп в Салониках подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте больше о мифах, истории и природе этого легендарного места
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Однодневная индивидуальная экскурсия в монастыри Метеоры
Погрузитесь в историю и культуру Греции, посетив монастыри Метеоры. Насладитесь живописными видами и узнайте больше о православных традициях
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по термальным источникам Лутра Позар и водопадам Эдессы
Погрузитесь в мир природных красот и термальных источников Лутра Позар, а также посетите водопады Эдессы и музей воды
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
В гостях у Зевса: Олимп - Дион - деревня Палеос Пантелеймонас
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€495 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Пещера Алистрати - Филиппы - Кавала: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и природу северо-восточной Греции, посетив пещеру Алистрати, древний город Филиппы и живописную Кавалу
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 8:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Мецово
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€562 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Касторию: шубы, храмы и древние поселения
Погрузитесь в атмосферу древней Кастории и доисторического Диспилио. Уникальные храмы, монастыри и захватывающие виды ждут вас
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€440 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Олимп: по стопам Зевса - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие к мифической горе Олимп, водопады, древнегреческие боги и история Александра Македонского. Посетите монастырь и горную деревню
Начало: Салоники, площадь Аристотеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина31 мая 2024Надежда - отличный гид с прекрасным знанием не только Греции, но и истории в целом. Прогулка получилась очень приятной и познавательной, от души рекомендую!
- ДДенис6 мая 2024Спасибо Надежде за прекрасную, интересную и познавательную экскурсию! Понравилось и взрослым и детям! Рекомендую!
- ВВиктор20 апреля 2024Спасибо огромное, Надежде, за познавательную, интересную экскурсию! Отличный гид! Всё было на высоком уровне! Обязательно будем рекомендовать и в следующий приезд обратимся только к Вам)
- ААлексей14 апреля 2024Отличная поездка, интересное содержание. Деревушка очень колоритная, запомнилась на всю жизнь.
- ААлексей14 апреля 2024Все понравилось. Время у нас было очень мало, поэтому попросили сжатый режим экскурсии, но общее впечатление о городе получили. Большое спасибо!
- ННаталья9 апреля 2024Отличная обзорная экскурсия для знакомства с городом и его историей. Яна замечательный рассказчик, влюбленный в Грецию. Рассказ про Салоники включал
- ДДмитрий26 марта 2024Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
- ООльга19 января 2024Очень понравилась экскурсия к Метеорам с Никосом. Никос - прекрасный гид и очень приятный человек, великолепно разбирающийся в истории Греции
- BBerta8 ноября 2023Необыкновенная экскурсия! Я получила огромное удовольствие. Очень рекомендую экскурсию с Никос
- ММихаил9 октября 2023Оксана - уникальный гид. Наличие высшего образования историка-археолога, неформальная увлечённость историей Греции и города Салоники, дружелюбие и тактичность обеспечили отличный
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Салоникам в июне 2024
Сейчас в Салониках в категории "Индивидуальные" можно забронировать 21 экскурсию от 40 до 600. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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