Экскурсия в Мцхета: Посетите монастырь Джвари и кафедральный собор Светицховели
Вы побываете в первой столице Грузии, городе Мцхета.
Узнаете где и когда Грузия приняла христианство, увидите мощи Апостола Андрея Первозванного, увидите часть креста на котором был распят Христос. По вашему желанию, мы сможем заехать в Гори и посетить музей Сталина. Кроме этого, мы побываем в пещерном городе Уплисцихе, основанном во II веке до нашей эры.
Узнаете где и когда Грузия приняла христианство, увидите мощи Апостола Андрея Первозванного, увидите часть креста на котором был распят Христос. По вашему желанию, мы сможем заехать в Гори и посетить музей Сталина. Кроме этого, мы побываем в пещерном городе Уплисцихе, основанном во II веке до нашей эры.
Ближайшие даты:
19
дек
дек
20
дек
дек
21
дек
дек
22
дек
дек
23
дек
дек
24
дек
дек
25
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Церковь Джвари
- Город Мцхета
- Церковь Светицховели
- Жинвальское водохранилище
- Крепость Ананури
- Слияние черной и белой реки Арагви
- Арка дружбы народов
- Степанцминда
- Тройцкая церковь
Описание
Что вас ожидает: Вдохновение для поэтов, романтиков и любителей древности Первая наша остановка будет в монастыре Джвари, откуда открываются потрясающие виды. Там, где Лермонтов вдохновившись написал произведение Мцыри. Наконец мы прибываем в первую столицу Грузии — город Мцхета. Здесь мы пройдем по местному рынку и за купимся сувенирами, чурчхелой, сванской солью, попробуем мороженое из вина и многое другое. Далее по программе нас ждет Кафедральный собор Светицховели — один из уделов Божией Матери. Затем мы отправимся в горы, по военно - грузинской дороге. увидим такие красоты, как Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, слияние черной и белой реки Арагви, поселок Пасанаури (родина хинкали), горно-лыжный курорт Гудаури, Арка Дружбы народов, по желанию можно полетать на пароплане, поселок Степанцминда (Казбеги) и поднимемся на гору Гергети у подножия горы Казбег, где величественно возвышается Троицкая церковь. В поселке Пасанаури покушаем вкуснейшие хинкали Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Интернет
- Что не входит
- Внедорожник (~20$)
- Дегустации
- Обед
- Место начала и завершения?
- ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Перед бронированием обязательно свяжитесь со мной для уточнения свободных дат
- Телеграм@Tourgeotour
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Marina
2 июня 2022
Отличная экскурсия с прекрасным гидом - Сергеем, просторная машина на 6-х путешественников.
Похожие туры из Мцхеты
Индивидуальная
11 часов
7 мгновений Грузии за 1 день
Мцхета, Уплисцихе, Атени - прикоснуться к духовным и историческим ценностям грузинского народа
Завтра
21 дек
22 дек
23 дек
€170 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в древней Мцхете
Поймать в объектив впечатление от прогулки по первой грузинской столице
24 дек
26 дек
27 дек
4 янв
170€136 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям
Объехать самые примечательные уголки первой столицы и устроить пикник с грузинским шашлыком
21 дек
22 дек
23 дек
24 дек
€160 за всё до 2 чел.