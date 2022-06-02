Вы побываете в первой столице Грузии, городе Мцхета. Узнаете где и когда Грузия приняла христианство, увидите мощи Апостола Андрея Первозванного, увидите часть креста на котором был распят Христос. По вашему желанию, мы сможем заехать в Гори и посетить музей Сталина. Кроме этого, мы побываем в пещерном городе Уплисцихе, основанном во II веке до нашей эры.

Описание

Что вас ожидает: Вдохновение для поэтов, романтиков и любителей древности Первая наша остановка будет в монастыре Джвари, откуда открываются потрясающие виды. Там, где Лермонтов вдохновившись написал произведение Мцыри. Наконец мы прибываем в первую столицу Грузии — город Мцхета. Здесь мы пройдем по местному рынку и за купимся сувенирами, чурчхелой, сванской солью, попробуем мороженое из вина и многое другое. Далее по программе нас ждет Кафедральный собор Светицховели — один из уделов Божией Матери. Затем мы отправимся в горы, по военно - грузинской дороге. увидим такие красоты, как Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, слияние черной и белой реки Арагви, поселок Пасанаури (родина хинкали), горно-лыжный курорт Гудаури, Арка Дружбы народов, по желанию можно полетать на пароплане, поселок Степанцминда (Казбеги) и поднимемся на гору Гергети у подножия горы Казбег, где величественно возвышается Троицкая церковь. В поселке Пасанаури покушаем вкуснейшие хинкали Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.