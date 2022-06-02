Мцхета и Военно - Грузинская дорога в один день

Индивидуальная экскурсия в Мцхете

Экскурсия в Мцхета: Посетите монастырь Джвари и кафедральный собор Светицховели

5
1 отзыв
Вы побываете в первой столице Грузии, городе Мцхета.

Узнаете где и когда Грузия приняла христианство, увидите мощи Апостола Андрея Первозванного, увидите часть креста на котором был распят Христос. По вашему желанию, мы сможем заехать в Гори и посетить музей Сталина. Кроме этого, мы побываем в пещерном городе Уплисцихе, основанном во II веке до нашей эры.
Мцхета и Военно - Грузинская дорога в один день
Мцхета и Военно - Грузинская дорога в один день
Мцхета и Военно - Грузинская дорога в один день
Мцхета и Военно - Грузинская дорога в один день
Мцхета и Военно - Грузинская дорога в один день
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Церковь Джвари
  • Город Мцхета
  • Церковь Светицховели
  • Жинвальское водохранилище
  • Крепость Ананури
  • Слияние черной и белой реки Арагви
  • Арка дружбы народов
  • Степанцминда
  • Тройцкая церковь

Описание

Что вас ожидает: Вдохновение для поэтов, романтиков и любителей древности Первая наша остановка будет в монастыре Джвари, откуда открываются потрясающие виды. Там, где Лермонтов вдохновившись написал произведение Мцыри. Наконец мы прибываем в первую столицу Грузии — город Мцхета. Здесь мы пройдем по местному рынку и за купимся сувенирами, чурчхелой, сванской солью, попробуем мороженое из вина и многое другое. Далее по программе нас ждет Кафедральный собор Светицховели — один из уделов Божией Матери. Затем мы отправимся в горы, по военно - грузинской дороге. увидим такие красоты, как Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, слияние черной и белой реки Арагви, поселок Пасанаури (родина хинкали), горно-лыжный курорт Гудаури, Арка Дружбы народов, по желанию можно полетать на пароплане, поселок Степанцминда (Казбеги) и поднимемся на гору Гергети у подножия горы Казбег, где величественно возвышается Троицкая церковь. В поселке Пасанаури покушаем вкуснейшие хинкали Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • Интернет
Что не входит
  • Внедорожник (~20$)
  • Дегустации
  • Обед
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Перед бронированием обязательно свяжитесь со мной для уточнения свободных дат
  • Телеграм@Tourgeotour
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2 июня 2022
Отличная экскурсия с прекрасным гидом - Сергеем, просторная машина на 6-х путешественников.

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