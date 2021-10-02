Экскурсии Мцхеты

Все экскурсии в Мцхете

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Мцхете – доступно 31 экскурсия на 2021 год, 87 ⭐ отзывов, цены от $50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Мцхете почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Грузии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Мцхета, Джвари - второй Иерусалим
Индивидуальная экскурсия
5
1
$50
за 1-3 чел.
Мцхета, Джвари - второй Иерусалим
В любой день, в любое время по вашему желанию.
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Индивидуальный тур
5
3
125
за 1-5 чел.
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Путешествие в прошлое
Индивидуальная экскурсия
5
4
110
за 1-15 чел.
Путешествие в прошлое
Легенды и древности святой Мцхеты — автомобильный тур
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
Индивидуальная экскурсия
5
5
77
70
за 1-6 чел.
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Индивидуальная экскурсия
4.8
9
10ч
157
за 1-5 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Авто-путешествие 3в1 в западную Грузию
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Индивидуальная экскурсия
5
6
125
за 1-4 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Погружение в историю грузинского народа
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Индивидуальная экскурсия
5
3
10ч
164
за 1-4 чел.
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Истоки религии, природные красоты и аутентичные деревни
Тбилиси и Мцхета
Индивидуальная экскурсия
5
2
110
за 1-4 чел.
Тбилиси и Мцхета
Две столицы от древности до современности
Древность в камне — Храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Индивидуальная экскурсия
4.4
9
100
за 1-4 чел.
Древность в камне — Храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Индивидуальная экскурсия
5
3
69
за 1-4 чел.
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Увидеть древние памятники истории и восхититься грузинской архитектурой
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Индивидуальная экскурсия
5
1
98
за 1-7 чел.
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Узнать главное о «втором Иерусалиме» и исследовать пещерный город
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
10ч
140
за 1-6 чел.
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Прочувствовать атмосферу древней столицы и влюбиться в современный центр Сакартвело
7 мгновений Грузии за 1 день
Индивидуальная экскурсия
11ч
170
за 1-3 чел.
7 мгновений Грузии за 1 день
Мцхета, Уплисцихе, Атени — прикоснуться к духовным и историческим ценностям грузинского народа
Экскурсия в Мцхету, или встреча с душой Грузии
Индивидуальная экскурсия
5
5
75
за 1-10 чел.
Экскурсия в Мцхету, или встреча с душой Грузии
Перенестись в эпоху раннего христианства, прикоснуться к святыням и узнать об истории и культуре
Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе
Индивидуальная экскурсия
5
2
12ч
145
за 1-4 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе
Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей
Сердце православной Грузии — Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
Индивидуальная экскурсия
5
1
160
за 1-3 чел.
Сердце православной Грузии — Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
Открыть красоту природы, оценить богатство истории и постичь основы религиозной культуры
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
Индивидуальная экскурсия
5
1
125
за 1-3 чел.
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
Побывать в духовном центре Грузии и погрузиться в атмосферу столицы
Тбилиси и окрестности
Индивидуальная экскурсия
75
за 1-10 чел.
Тбилиси и окрестности
Увидеть главное от античных руин в древней Мцхете до улиц современной Грузии
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям
Индивидуальная экскурсия
160
за 1-2 чел.
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям
Объехать самые примечательные уголки первой столицы и устроить пикник с грузинским шашлыком
Мцхета-Тбилиси — столицы Иберии в прошлом и настоящем
Индивидуальная экскурсия
11ч
100
за 1-3 чел.
Мцхета-Тбилиси — столицы Иберии в прошлом и настоящем
Познакомиться с главными достопримечательностями двух знаковых городов Грузии
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокам
Индивидуальная экскурсия
5
1
135
за 1-4 чел.
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокам
Путешествие в древнюю историю Грузии
Мцхета и Ананури: о вере и природе
Индивидуальная экскурсия
115
за 1-4 чел.
Мцхета и Ананури: о вере и природе
История грузинского православия во «втором Иерусалиме» и красивейшие виды в живописных уголках
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
Индивидуальная экскурсия
4
1
95
за 1-4 чел.
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
Знакомство с историческим и духовным наследием страны в окружении дивных пейзажей
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури
Индивидуальная экскурсия
5
2
132
за 1-10 чел.
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури
Древнейшие храмы, крепости и замки Грузии

Последние отзывы «Экскурсии Мцхеты»

  • Отзыв на: Путешествие в прошлое
    Ю
    Юлия
    2 октября 2021
    5
    Огромное спасибо гиду Ларисе и водителю Артуру за чудесное путешествие в Мцхету!
  • Отзыв на: Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
    О
    Оксана
    28 сентября 2021
    5
    Карина замечательный гид! Рассказала все очень интересно! С удовольствием рекомендую!
  • Отзыв на: Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    А
    Алена
    24 сентября 2021
    5
    Давид очень доброжелательный рассказчик, экскурсия не утомительна, впечатление отличное, увидели Грузию с новой для себя стороны. Рекомендую!
  • Отзыв на: Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
    О
    Ольга
    13 сентября 2021
    5
    Посетили Мцхету под руководством нашего гида Зураба. Нашему восторгу не было предела! маршрут продуман, время выверено, очень комфортно и дружелюбно. у Зураба - энциклопедические знания, прекрасное чувство юмора и готовность помочь не только в связи с экскурсией. Смело рекомендуем!
  • Отзыв на: Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
    А
    Анна
    6 сентября 2021
    5
    Чудесная экскурсия с замечательным гидом! Это отличное путешествие по древним местам и храмам со вкусным вином и домашней чурхеллой. Мы очень рады, что первая экскурсия получилась именно такой, душевной и тёплой как сама Сакартвело.
  • Отзыв на: Путешествие в прошлое
    К
    Катя
    24 августа 2021
    5
    Лика прекрасна! Потрясающий гид! Речь льется, рассказывает будто сказку, читает отрывки из произведений. Нам очень понравилось!
  • Отзыв на: Тбилиси и Мцхета
    Ж
    Жупар
    17 августа 2021
    5
    Моим гидом была Юлия. Я считаю, мне очень повезло! Юлия интеллигентная, весёлая, легкая. Юлия владеет огромным запасом информации, экскурсия по Тбилиси, Мцхета запомнится надолго благодаря Юле. Весь день прошёл непринуждённо, спокойно, интересно! Я рекомендую Юлию как прекрасного человека и очень хорошего гида! Благодарю, Юлия! Мы обязательно встретимся в следующем году!
  • Отзыв на: Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
    В
    Владимир
    17 августа 2021
    5
    Ездили смотреть горы Кавказа с Вано. Нам понравилось настолько, что ещё до возвращения договорились с ним ещё о нескольких экскурсиях, в том числе о двухдневной поездке в Кахетию. Если хотите хорошо провести время - то вам к Вано. Крайне аккуратный стиль вождения (в Грузии это важно. ), ухоженная машина, грамотная речь, внимание к деталям и проработка маршрута - это всё про наши четыре дня, проведенные вместе. Спасибо Вам большое!
  • Отзыв на: Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
    А
    Алла
    11 августа 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия. Рекомендую
  • Отзыв на: Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
    С
    Светлана
    29 июля 2021
    5
    Рекомендую Карину, как лучшего гида по Тбилиси и окрестностям - кладезь истории, уникальный подход к туристам. Очень рада знакомству и рекомендую всем, кто желает получить качественный визит на русском языке! Спасибо Вам Tripster)))) Светлана и Антон
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