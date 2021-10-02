Все экскурсии в Мцхете
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Мцхете – доступно 31 экскурсия на 2021 год, 87 ⭐ отзывов, цены от $50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Мцхете почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Грузии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
4ч
$50
за 1-3 чел.
В любой день, в любое время по вашему желанию.
Индивидуальный тур
8ч
€125
за 1-5 чел.
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Индивидуальная экскурсия
4ч
€110
за 1-15 чел.
Путешествие в прошлое
Легенды и древности святой Мцхеты — автомобильный тур
Индивидуальная экскурсия
5ч
77€70
за 1-6 чел.
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации
Индивидуальная экскурсия
10ч
€157
за 1-5 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Авто-путешествие 3в1 в западную Грузию
Индивидуальная экскурсия
7ч
€125
за 1-4 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Погружение в историю грузинского народа
Индивидуальная экскурсия
10ч
€164
за 1-4 чел.
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Истоки религии, природные красоты и аутентичные деревни
Индивидуальная экскурсия
9ч
€110
за 1-4 чел.
Тбилиси и Мцхета
Две столицы от древности до современности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€100
за 1-4 чел.
Древность в камне — Храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
Индивидуальная экскурсия
4ч
€69
за 1-4 чел.
Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета
Увидеть древние памятники истории и восхититься грузинской архитектурой
Индивидуальная экскурсия
7ч
€98
за 1-7 чел.
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Узнать главное о «втором Иерусалиме» и исследовать пещерный город
Индивидуальная экскурсия
10ч
€140
за 1-6 чел.
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Прочувствовать атмосферу древней столицы и влюбиться в современный центр Сакартвело
Индивидуальная экскурсия
11ч
€170
за 1-3 чел.
7 мгновений Грузии за 1 день
Мцхета, Уплисцихе, Атени — прикоснуться к духовным и историческим ценностям грузинского народа
Индивидуальная экскурсия
6ч
€75
за 1-10 чел.
Экскурсия в Мцхету, или встреча с душой Грузии
Перенестись в эпоху раннего христианства, прикоснуться к святыням и узнать об истории и культуре
Индивидуальная экскурсия
12ч
€145
за 1-4 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты – христианские храмы и античный Уплисцихе
Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей
Индивидуальная экскурсия
8ч
€160
за 1-3 чел.
Сердце православной Грузии — Мцхета и замок Ананури, застывший над водой
Открыть красоту природы, оценить богатство истории и постичь основы религиозной культуры
Индивидуальная экскурсия
7ч
€125
за 1-3 чел.
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
Побывать в духовном центре Грузии и погрузиться в атмосферу столицы
Индивидуальная экскурсия
5ч
€75
за 1-10 чел.
Тбилиси и окрестности
Увидеть главное от античных руин в древней Мцхете до улиц современной Грузии
Индивидуальная экскурсия
7ч
€160
за 1-2 чел.
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям
Объехать самые примечательные уголки первой столицы и устроить пикник с грузинским шашлыком
Индивидуальная экскурсия
11ч
€100
за 1-3 чел.
Мцхета-Тбилиси — столицы Иберии в прошлом и настоящем
Познакомиться с главными достопримечательностями двух знаковых городов Грузии
Индивидуальная экскурсия
9ч
€135
за 1-4 чел.
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокам
Путешествие в древнюю историю Грузии
Индивидуальная экскурсия
6ч
€115
за 1-4 чел.
Мцхета и Ананури: о вере и природе
История грузинского православия во «втором Иерусалиме» и красивейшие виды в живописных уголках
Индивидуальная экскурсия
6ч
€95
за 1-4 чел.
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
Знакомство с историческим и духовным наследием страны в окружении дивных пейзажей
Индивидуальная экскурсия
5ч
€132
за 1-10 чел.
Город-музей Мцхета и средневековый замок Ананури
Древнейшие храмы, крепости и замки Грузии
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Последние отзывы «Экскурсии Мцхеты»
- Отзыв на: Путешествие в прошлоеЮЮлия2 октября 2021Огромное спасибо гиду Ларисе и водителю Артуру за чудесное путешествие в Мцхету!
- ООксана28 сентября 2021Карина замечательный гид! Рассказала все очень интересно! С удовольствием рекомендую!
- ААлена24 сентября 2021Давид очень доброжелательный рассказчик, экскурсия не утомительна, впечатление отличное, увидели Грузию с новой для себя стороны. Рекомендую!
- Отзыв на: Загадки Мцхеты, древней столицы ГрузииООльга13 сентября 2021Посетили Мцхету под руководством нашего гида Зураба. Нашему восторгу не было предела! маршрут продуман, время выверено, очень комфортно и дружелюбно. у Зураба - энциклопедические знания, прекрасное чувство юмора и готовность помочь не только в связи с экскурсией. Смело рекомендуем!
- ААнна6 сентября 2021Чудесная экскурсия с замечательным гидом! Это отличное путешествие по древним местам и храмам со вкусным вином и домашней чурхеллой. Мы очень рады, что первая экскурсия получилась именно такой, душевной и тёплой как сама Сакартвело.
- Отзыв на: Путешествие в прошлоеККатя24 августа 2021Лика прекрасна! Потрясающий гид! Речь льется, рассказывает будто сказку, читает отрывки из произведений. Нам очень понравилось!
- Отзыв на: Тбилиси и МцхетаЖЖупар17 августа 2021Моим гидом была Юлия. Я считаю, мне очень повезло! Юлия интеллигентная, весёлая, легкая. Юлия владеет огромным запасом информации, экскурсия по Тбилиси, Мцхета запомнится надолго благодаря Юле. Весь день прошёл непринуждённо, спокойно, интересно! Я рекомендую Юлию как прекрасного человека и очень хорошего гида! Благодарю, Юлия! Мы обязательно встретимся в следующем году!
- Отзыв на: Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, АнануриВВладимир17 августа 2021Ездили смотреть горы Кавказа с Вано. Нам понравилось настолько, что ещё до возвращения договорились с ним ещё о нескольких экскурсиях, в том числе о двухдневной поездке в Кахетию. Если хотите хорошо провести время - то вам к Вано. Крайне аккуратный стиль вождения (в Грузии это важно. ), ухоженная машина, грамотная речь, внимание к деталям и проработка маршрута - это всё про наши четыре дня, проведенные вместе. Спасибо Вам большое!
- Отзыв на: Загадки Мцхеты, древней столицы ГрузииААлла11 августа 2021Очень понравилась экскурсия. Рекомендую
- ССветлана29 июля 2021Рекомендую Карину, как лучшего гида по Тбилиси и окрестностям - кладезь истории, уникальный подход к туристам. Очень рада знакомству и рекомендую всем, кто желает получить качественный визит на русском языке! Спасибо Вам Tripster)))) Светлана и Антон