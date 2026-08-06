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- при выборе экскурсии стоит учитывать. Экскурсия по древним храмам, монастырям, красивые пейзажи. Ооочень многго информации о святых, необычные иконы, росписи красивейшие. Подрастающее поколение у нас приуныло, устали, заскучали (14, 18, 20 лет) - мы не учли интересы всей нашей компании)).



В верхнем храме монастыря Шиомгвиме очень красивые росписи. Есть большая настенная роспись - копия "Троицы" Андрея Рублёва. А пейзажи вокруг просто восхитительные.



Храм Светицховели прекрасный. Батюшка увидел нас, спросил - православные? Пойдёмте. Рассказал о святынях, оставили записочки, пожертововали храму.



Дальнейшее не к вопросу организации экскурсии. Был неприятный момент, которым хочу поделиться. В Мцхете вышли на площадь перед храмом Светицховели. Навстречу ехала карета без верха (не знаю как правильно назвать), запряжённая лошадьми. Там за деньги катают туристов. Мужчины ушли вперёд, мы с подругой поотстали. Вдруг мужчина, который управлял лошадьми, пришпорил их и направил прямо на нас - лошади почти в галоп разогнались, мы с подругой не сразу сообразили и успели еле-еле отпрыгнуть. У этого человека было злобное лицо. Мы с подругой обернулись в недоумении - думали, случайно…, но нет - он тоже обернулся, злобно посмотрел на нас и умчал. Хорошо, муж этого не видел. А то конфликта было бы не избежать.

В общем, будьте аккуратны.