Сейчас актуально
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия из Тбилиси в Мцхету
Колыбель грузинского христианства, древняя столица и место действия лермонтовского "Мцыри"
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 350 ₾ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Узнать, с чего начинается Грузия, отправившись в автопутешествие
16 авг в 10:00
24 авг в 10:00
от €140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная Мцхета, языческий Уплисцихе и целебный Боржоми
Вас ждет путешествие по святым местам Мцхеты, таинственному Уплисцихе и зеленому Боржоми. Погрузитесь в историю и природу Грузии
Начало: В месте, которое укажете в Тбилиси или Мцхета
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €223 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день! (из Мцхеты)
Узнайте тайны первой столицы Грузии, посетите древний Уплисцихе и дом-музей Сталина. Комфортная поездка на микроавтобусе с опытным гидом
Начало: У собора Светицховели
Расписание: ежедневно в 09:50
Завтра в 09:50
10 авг в 09:50
€60 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Мцхета - путешествие в прошлое
Окунитесь в историю древнего Мцхета, где каждый камень рассказывает свою легенду. Откройте для себя мир древних святынь и легенд
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Погрузитесь в историю и культуру Грузии с экскурсией по Мцхете и Боржоми. Уникальные места и вкуснейшие хинкали ждут вас
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €221 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Автомобильная экскурсия по самым величественным и вдохновляющим местам Грузии
Начало: Мцхета или Тбилиси
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €220 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Святые места Мцхеты
Мцхета - древний город, хранящий историю православия в Грузии. Посетите монастыри Джвари и Самтавро, собор Светицховели и Шио-Мгвимский монастырь
Начало: У вашего места проживания
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €144
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурное ожерелье Мцхеты - христианские храмы и античный Уплисцихе (из Тбилиси)
Познакомиться с древними памятниками духовной столицы Грузии и ее окрестностей
Начало: Я встречу вас у вашего отеля или другого удобного ...
11 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Тбилиси и Мцхета
Путешествие по двум самым знаковым городам Грузии обещает стать незабываемым. От старинных улиц Тбилиси до духовного сердца Мцхеты
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €230 за человека
Индивидуальная
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
Уникальная возможность познакомиться с духовной и культурной историей Грузии, посетив её древние памятники и наслаждаясь местными традициями
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €264 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Погружение в историю грузинского народа
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, посетив храмы Мцхеты и пройдитесь по живописным дворикам Тбилиси в компании знающего гида
Сегодня в 16:00
12 авг в 10:00
от €200 за всё до 2 чел.
-
27%
Групповая
до 19 чел.
Сквозь тысячелетия Грузии: Уплисцихе, Мцхета и Джвари
Прикоснуться к истокам страны, увидеть пещерный город и святыни «алтаря Сакартвело»
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€19
€26 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
от €138
€145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Насыщенная экскурсия по двум столицам Грузии
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от €176 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
Путешествие по сакральным местам Грузии: храм Джвари, собор Светицховели, Бодбийский монастырь и романтичный Сигнахи
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Неизведанная Мцхета
Приглашаем в путешествие по святым и таинственным местам Мцхеты, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Тбилиси
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от €183 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям
Однодневное путешествие с шеф-поваром по Мцхете: древние монастыри, живописные виды и вкуснейший пикник с шашлыком
11 авг в 10:30
12 авг в 10:30
от €194 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мцхета и Ананури: о вере и природе
История грузинского православия во «втором Иерусалиме» и красивейшие виды в живописных уголках
Начало: В зависимости от места жительства гостя
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мцхета-Тбилиси - столицы Иберии в прошлом и настоящем
Окунитесь в удивительный мир двух столиц Грузии, где древность переплетается с современностью, а традиции живут в каждом камне
10 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €169 за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Мцхета - Джвари - Самтавро: колыбель грузинского христианства
Начало: Вахтанг Горгасали №3
Расписание: Отправление происходит каждый день в 12:00.
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$19 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тбилиси и окрестности (из Мцхеты)
Не спеша - по главным достопримечательностям двух столиц
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €209
€220 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Мцхета - древняя столица Грузии
Начало: Улица Коте Абхази, 44, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 10:00
$20 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мцхета, Казбеги, Уплисцихе, Боржоми, Кахетия, Трансфер 24/7 - всё здесь
Начало: Место вашего проживания в Тбилиси
Расписание: По согласованию с гидом.
$60 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
Мцхета - исторический и духовный центр Грузии
Побывать там, где зарождалось государство, и ощутить связь с истоками грузинской культуры
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €95
€100 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 18:00
$60 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Мцхета: монастыри Джвари, Светицховели и крепость Ананури
Начало: Метро Авлабари, Тбилиси
Расписание: Ежедневно с 11:00
$90 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мцхета - путешествие во времени
Начало: Пушкинский сквер, Тбилиси
Расписание: Ежедневно по договоренности
$30 за всё до 2 чел.
Групповая
до 15 чел.
Мцхета и монастырь Джвари - места, в которых время останавливается
Начало: Ул. Абано, 15, Тбилиси
Расписание: Ежедневно в 12:00
$18 за человека
Мцхета богата на достопримечательности, это и исторические памятники главным образом древние соборы и монастыри, и её превосходный Старый город и античный замок неподалёку, а также живописная природа и привлекательные виды делает это место просто потрясающим для посещения
Мцхета небольшой городок и исследовать его самостоятельно не составит труда, но чтобы добраться до самых знаковых достопримечательностей, вам придётся потрудиться. Поэтому рекомендуем воспользоваться экскурсиями, от вас требуется только выбрать подходящую в нашем каталоге, а все остальное возьмут на себя гиды
Последние отзывы на экскурсии
В
Остались в полном восторге от индивидуальной экскурсии по Старому городу! Батуми раскрылся для нас с совершенно новой, глубокой и очаровательной
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А
Очень благодарны Мише за день в Мцхете! Чувствуется, насколько хорошо он знает и любит свой край. Одновременно с этим хочется
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L
Поездка была очень интересная. Гид Нино всё хорошо объясняет
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О
Очень интересная и душевная экскурсия получилась с Александром. Человек с обширным и разнообразным жизненным опытом, интересный рассказчик и балагур. Легко подстраивает экскурсию под желания и интересы заказчика. Рекомендую.
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Е
Спасибо огромное Михаилу за интересную экскурсию. Мы очень довольны. Все было супер🫶
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С
За пару дней до экскурсии нам заменили экскурсовода. С нами ездил Георгий. Машина комфортная, человек приятный, всё хорошо.
Но есть нюансы
Но есть нюансы
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п
замечательная экскурсия и просто восхитительный Гоча!! вся экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, что очень актуально, экскурсия гибкая, Гоча подстраивается под
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Е
Спасибо огромное Левану за настолько интересную экскурсию! За один день получилось увидеть и узнать столько нового, сколько за целую поездку
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отличная экскурсия! очень атмосферные места! благодарим Георгия и Виссариона за прекрасный день и познавательную экскурсию!! рекомендуем.
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Зураб реально очень крутой гид! Много знает, история - это его! Интересно рассказывает. Мы ездили в 4-м на экскурсию, очень
+2
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Всего 373 отзыва в Мцхете
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Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете
Самые популярные экскурсии в Мцхете
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Что посмотреть в Мцхете
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Сейчас в Мцхете можно забронировать 58 экскурсий и билетов от 17 до 4823 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 373 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Приглашаем вас открыть духовное сердце Грузии через уникальные экскурсии по Мцхете. Здесь, на перекрёстке культур и эпох, вы узнаете истории, ожившие в древних храмах и монастырях. Мцхета не просто экскурсия, это путешествие в прошлое, где каждый камень хранит в себе тайны веков. Бронируйте, читайте отзывы и выбирайте экскурсию в Мцхету, чтобы испытать неповторимые эмоции и впечатления