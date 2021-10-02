Отзыв на: Путешествие в прошлое Ю Юлия 5 Огромное спасибо гиду Ларисе и водителю Артуру за чудесное путешествие в Мцхету!

Отзыв на: Великолепный Джвари и алтарь Грузии – Мцхета О Оксана 5 Карина замечательный гид! Рассказала все очень интересно! С удовольствием рекомендую!

Отзыв на: Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе А Алена 5 Давид очень доброжелательный рассказчик, экскурсия не утомительна, впечатление отличное, увидели Грузию с новой для себя стороны. Рекомендую!

Отзыв на: Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии О Ольга 5 Посетили Мцхету под руководством нашего гида Зураба. Нашему восторгу не было предела! маршрут продуман, время выверено, очень комфортно и дружелюбно. у Зураба - энциклопедические знания, прекрасное чувство юмора и готовность помочь не только в связи с экскурсией. Смело рекомендуем!

Отзыв на: Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе А Анна 5 Чудесная экскурсия с замечательным гидом! Это отличное путешествие по древним местам и храмам со вкусным вином и домашней чурхеллой. Мы очень рады, что первая экскурсия получилась именно такой, душевной и тёплой как сама Сакартвело.

Отзыв на: Путешествие в прошлое К Катя 5 Лика прекрасна! Потрясающий гид! Речь льется, рассказывает будто сказку, читает отрывки из произведений. Нам очень понравилось!

Отзыв на: Тбилиси и Мцхета Ж Жупар 5 Моим гидом была Юлия. Я считаю, мне очень повезло! Юлия интеллигентная, весёлая, легкая. Юлия владеет огромным запасом информации, экскурсия по Тбилиси, Мцхета запомнится надолго благодаря Юле. Весь день прошёл непринуждённо, спокойно, интересно! Я рекомендую Юлию как прекрасного человека и очень хорошего гида! Благодарю, Юлия! Мы обязательно встретимся в следующем году!

Отзыв на: Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури В Владимир 5 Ездили смотреть горы Кавказа с Вано. Нам понравилось настолько, что ещё до возвращения договорились с ним ещё о нескольких экскурсиях, в том числе о двухдневной поездке в Кахетию. Если хотите хорошо провести время - то вам к Вано. Крайне аккуратный стиль вождения (в Грузии это важно. ), ухоженная машина, грамотная речь, внимание к деталям и проработка маршрута - это всё про наши четыре дня, проведенные вместе. Спасибо Вам большое!

Отзыв на: Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии А Алла 5 Очень понравилась экскурсия. Рекомендую