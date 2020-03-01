Исторические экскурсии в Мцхете

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  3. Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме

Узнать, с чего начинается Грузия, отправившись в автопутешествие

Миша
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Миша – ваш гид
Мцхета — для грузин дорогое и важное место, с которого начинается родина.

Вы узнаете, как именно здесь, в древней столице Иверии, начался путь грузинского народа, увидите места, где зарождалось грузинское православие, и услышите самые интересные истории и легенды о нашей гостеприимной стране Сакартвело.

Вас ждёт увлекательная прогулка по той Грузии, которую вы видели на фотографиях, и неутомительные рассказы о людях, традициях и сакральных местах.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме

Что вас ожидает

«Обнявшись, будто две сестры»
Наша первая остановка — смотровая площадка у храма Джвари, где вас ждёт головокружительная панорама из тех самых стихов Лермонтова: вы полюбуетесь слиянием двух величественных рек — Арагвы и Куры и видами Мцхеты. Я расскажу вам, когда и как здесь возникло царство Иверия, и почему грузины именуют свою страну Сакартвело, по-русски она называется «Грузия», а по-английски «Georgia». А еще вы узнаете о двух версиях того, какой же монастырь упоминается в поэме «Мцыри». Вас также ждёт история о том, как зарождалась христианская вера на грузинской земле. Нескучный экскурс в историю православия продолжится в храме Джвари — месте, где когда-то был воздвигнут первый крест в Грузии, где и сегодня чувствуется древняя энергетика.

Главный собор Грузии
Вы отправитесь в сердце Мцхеты — собор Светицховели, где я покажу вам особо значимые иконы, ценные реликвии и места захоронений грузинских царей. Вы узнаете, как переводится название Светицховели, какие события связаны с этим святым местом, что за секреты кроются в архитектуре храма и почему его построили именно здесь. Также вам доставит удовольствие небольшая прогулка по аутентичным улочкам Мцхеты (кстати, здесь можно купить самую вкусную чурчхелу).

Шиомгвиме — почти тайное место
Следующая остановка — удивительно красивый монастырь с богатой историей, до которого, однако, редко добираются туристы. А по пути вас также ждёт уникальный вид на храм Джвари с другого, непривычного ракурса, который открывается одному из тысячи туристов. И конечно, по дороге вы узнаете самые разные интересные факты о Грузии: например, почему девочек так часто называют именем Нино, а мальчиков именем Георгий, и почему реки Арагва и Кура называются именно так.

Во время экскурсии можно устроить обед или ужин в старом добром ресторане «Салобие» в Мцхете. Кстати, о том, чем он знаменит, и как переводится его название, я вам тоже расскажу.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии
  • Обед в ресторане «Салобие» оплачивается дополнительно
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Миша
Миша
Привет, друзья-путешественники! Я - Миша, мне 43 и я коренной тбилисец. В моем рюкзаке: 9 лет путешествий по Грузии с новыми друзьями и сотня увлекательных историй о моей родине. Я имею сертификат гида и состою в ассоциации гидов Грузии. Провожу индивидуальные и групповые туры по всем уголкам любимой родины. Вам интересна не только "глянцевая" Грузия? Приходите на мои экскурсии. Мне есть, чем с Вами поделиться.
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2 отзыва
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Побывать в духовном центре Грузии и погрузиться в атмосферу столицы
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1 отзыв
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