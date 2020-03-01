Исторические экскурсии в Мцхете

Что вас ожидает

«Обнявшись, будто две сестры»

Наша первая остановка — смотровая площадка у храма Джвари, где вас ждёт головокружительная панорама из тех самых стихов Лермонтова: вы полюбуетесь слиянием двух величественных рек — Арагвы и Куры и видами Мцхеты. Я расскажу вам, когда и как здесь возникло царство Иверия, и почему грузины именуют свою страну Сакартвело, по-русски она называется «Грузия», а по-английски «Georgia». А еще вы узнаете о двух версиях того, какой же монастырь упоминается в поэме «Мцыри». Вас также ждёт история о том, как зарождалась христианская вера на грузинской земле. Нескучный экскурс в историю православия продолжится в храме Джвари — месте, где когда-то был воздвигнут первый крест в Грузии, где и сегодня чувствуется древняя энергетика.

Главный собор Грузии

Вы отправитесь в сердце Мцхеты — собор Светицховели, где я покажу вам особо значимые иконы, ценные реликвии и места захоронений грузинских царей. Вы узнаете, как переводится название Светицховели, какие события связаны с этим святым местом, что за секреты кроются в архитектуре храма и почему его построили именно здесь. Также вам доставит удовольствие небольшая прогулка по аутентичным улочкам Мцхеты (кстати, здесь можно купить самую вкусную чурчхелу).

Шиомгвиме — почти тайное место

Следующая остановка — удивительно красивый монастырь с богатой историей, до которого, однако, редко добираются туристы. А по пути вас также ждёт уникальный вид на храм Джвари с другого, непривычного ракурса, который открывается одному из тысячи туристов. И конечно, по дороге вы узнаете самые разные интересные факты о Грузии: например, почему девочек так часто называют именем Нино, а мальчиков именем Георгий, и почему реки Арагва и Кура называются именно так.

Во время экскурсии можно устроить обед или ужин в старом добром ресторане «Салобие» в Мцхете. Кстати, о том, чем он знаменит, и как переводится его название, я вам тоже расскажу.