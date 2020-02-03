3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Осмотр храма Джвари

Экскурсия начинается с осмотра храма Джвари (V-VI век). Это место на вершине горы, с которого открываются чудесные виды на долины рек Куры и Арагви и место их слияния. Здесь каждый может почувствовать особую энергетику этого древнего места – здесь в дохристианскую эпоху находился языческий алтарь и росло огромное дерево, из древесины которого был воздвигнут первый в истории Грузии Крест.

Обзорная прогулка по центру города

Мы пройдемся по старым узким улочкам Мцхета и окажемся на площади, откуда открывается величественная панорама храма Светицховели (XI век), храма, где венчались цари Грузии, где их отпевали и где покоится их прах. Неподалеку от Светицховели осмотрим храм Самтавро, где сейчас находится действующий женский монастырь.

Знакомство c грузинской кухней

После экскурсии вы сможете посетить знаменитое кафе “Салобие”, где вам предложат национальные, в том числе фирменные блюда этого кафе – лобио, запеченное в глиняных горшочках, пирожки с разными начинками и многое другое.

Кому подходит экскурсия

Прогулка будет познавательной и неутомительной как для взрослых, так и для детей старше 10 лет.