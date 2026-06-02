3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии

Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации
Поездка во Мцхета – это возможность одновременно прикоснуться к истории античного мира, эпохе раннего христианства и средневековья.

Без этого города невозможно себе представить культурный облик Грузии - Мцхета называют "Вторым Иерусалимом" за невероятный концентрат святых мест и огромную историческую значимость.

На экскурсии вы увидите все самые важные достопримечательности и услышите историю этих мест в доступной и увлекательной форме.
5
72 отзыва
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии

Описание экскурсии

Осмотр храма Джвари

Экскурсия начинается с осмотра храма Джвари (5-6 век). Это место на вершине горы, с которого открываются чудесные виды на долины рек Куры и Арагви и место их слияния. Здесь каждый может почувствовать особую энергетику этого древнего места — здесь в дохристианскую эпоху находился языческий алтарь и росло огромное дерево, из древесины которого был воздвигнут первый в истории Грузии Крест.

Обзорная прогулка по центру города

Мы пройдёмся по старым узким улочкам Мцхета и окажемся на площади, откуда открывается величественная панорама храма Светицховели (11 век) — храма, где венчались цари Грузии, где их отпевали и где покоится их прах. Осмотрим храм внутри и снаружи. Я расскажу о его архитектуре и истории.

Знакомство c грузинской кухней и ремеслами

После исторической части я предоставлю вам достаточно времени, чтобы пообедать, дам рекомендации по разным вариантам грузинской кухни, которую сможете отведать. Вы сможете приобрести сувениры, включая изделия из знаменитой и древней грузинской перегородчатой эмали «Минанкари».

Кому подходит экскурсия

Прогулка будет познавательной и неутомительной как для взрослых, так и для детей старше 10 лет.

Организационные детали

  • Выезд из Тбилиси, от места размещения, в древнюю столицу Грузии – Мцхета.
  • Я много лет занимаюсь профессиональной фотографией, поэтому готов предложить вам фотосъемку во время нашей экскурсии.
  • Дополнительно в этот день возможно посещение монастыря Шио Мгвиме или монастыря Кватахеви, это увеличит продолжительность экскурсии на 3 часа.
  • Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях Land Rover Discovery и Mercedes. Выбор автомобиля зависит от количества человек в группе (от 1 до 6-ти).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Вашего отеля в пределах Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зураб
Зураб — ваш гид в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 5150 туристов
Меня зовут Зураб. Работаю в туризме с 2000-х годов. Приглашаю вас обязательно посетить Грузию, в которой сочетается так много: море и горы, лечебный отдых и масса исторических памятников, а также
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всемирно известная кухня, но всё же, самое главное — гостеприимный народ и то ощущение праздника, которое вам обязательно подарит визит в Грузию. Предлагаю вам индивидуальные авторские экскурсии в моём собственном исполнении! Я покажу вам Грузию такой, какой вы её ещё не видели, даже если уже бывали здесь раньше. Экскурсии по Тбилиси проводит мой коллега и напарник Исайя — прекрасный музыкант, искусствовед, историк, автор работ по истории архитектуры Тбилиси и просто замечательный человек, влюблённый в свой город! Жду вас, мои дорогие, и не прощаюсь надолго!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
4
3
2
1
Гребенщикова
Была в Грузии много раз и даже жила здесь несколько лет, но эта экскурсия всё равно открыла для меня много нового. Очень понравилось, что это не просто набор дат и
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фактов, а истории построения страны, знакомые имена (улицы Батуми😅), тайны архитектуры, детали и места, мимо которых обычно проходишь и не замечаешь.

Отдельно хочется отметить, как построен маршрут: мы всё время оказывались в нужных местах раньше больших туристических групп, поэтому получилось спокойно всё рассмотреть и почувствовать атмосферу города.

И, конечно, невероятно приятно слушать человека, у которого действительно горят глаза, когда он рассказывает об истории Грузии. Благодаря этому экскурсия получилась не только познавательной, но и очень душевной.

А ещё по рекомендации гида в мастерской приобрела невероятные серьги в древней грузинской технике, теперь это одно из самых тёплых воспоминаний о поездке ❤️

Была в Грузии много раз и даже жила здесь несколько лет, но эта экскурсия всё равно
Была в Грузии много раз и даже жила здесь несколько лет, но эта экскурсия всё равно
Была в Грузии много раз и даже жила здесь несколько лет, но эта экскурсия всё равно
Была в Грузии много раз и даже жила здесь несколько лет, но эта экскурсия всё равно
Была в Грузии много раз и даже жила здесь несколько лет, но эта экскурсия всё равно
Была в Грузии много раз и даже жила здесь несколько лет, но эта экскурсия всё равно
Зураб
Зураб
Ответ организатора:
Рад, столь теплому и душевному отзыву! Спасибо вам Алена, что помните и написали по прошествии нескольких месяцев, непременно приезжайте еще!
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Елена
Зураб реально очень крутой гид! Много знает, история - это его! Интересно рассказывает. Мы ездили в 4-м на экскурсию, очень подробно все рассказал о царях, архитектуре, обычаях и т. д. Мцеху нужно посетить обязательно! Это история Грузии, это красота и часть величия древнего города.
Зураб реально очень крутой гид! Много знает, история - это его! Интересно рассказывает. Мы ездили в
Зураб реально очень крутой гид! Много знает, история - это его! Интересно рассказывает. Мы ездили в
Зураб реально очень крутой гид! Много знает, история - это его! Интересно рассказывает. Мы ездили в
Зураб реально очень крутой гид! Много знает, история - это его! Интересно рассказывает. Мы ездили в
Зураб реально очень крутой гид! Много знает, история - это его! Интересно рассказывает. Мы ездили в
Зураб реально очень крутой гид! Много знает, история - это его! Интересно рассказывает. Мы ездили в
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И
Зураб - отличный гид! Чётко организована экскурсия, приехал за нами вовремя. Интересная, наполненная историческими фактами экскурсия. Ответил на все наши вопросы. Всё очень понравилось!
Зураб - отличный гид! Чётко организована экскурсия, приехал за нами вовремя. Интересная, наполненная историческими фактами экскурсия.
Зураб - отличный гид! Чётко организована экскурсия, приехал за нами вовремя. Интересная, наполненная историческими фактами экскурсия.
Зураб - отличный гид! Чётко организована экскурсия, приехал за нами вовремя. Интересная, наполненная историческими фактами экскурсия.
Зураб - отличный гид! Чётко организована экскурсия, приехал за нами вовремя. Интересная, наполненная историческими фактами экскурсия.
Зураб
Зураб
Ответ организатора:
Большое спасибо Ирина! Ваши положительные эмоции самая большая награда для меня! Всего самого наилучшего и непременно приезжайте ещё!
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Ольга
Очень интересная экскурсия, потрясающие виды. Зураб интересно и подробно рассказывал про Грузию, про Мцхету, храмы. Была и историческая часть и достаточно свободного времени. Все прошло весело и интересно.
Самое главное, что экскурсия длилась не долго (для нас это было важно) - очень комфортно в районе 5 часов и путь составил всего около часа в одну сторону. Зураб забрал от отеля Рекомендую!
Зураб
Зураб
Ответ организатора:
Рад, что моя экскурсия вам понравилась! Приезжайте еще, мне есть что вам показать и рассказать о разных уголках Грузии и их истории!
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Валерия
Экскурсия оставила замечательные впечатления. Гид Зураб - настоящий профессионал: высокообразованный, эрудированный, увлечённый, интересный рассказчик и приятный в общении собеседник. Отдельно хочется отметить его пунктуальность и отличную организацию - нас забрали
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из гостиницы и после экскурсии комфортно вернули обратно.
Маршрут идеально продуман и составлен. Рассказ очень насыщенный, но подан настолько интересно и легко, что время пролетело незаметно. Благодаря Зурабу мы прикоснулись к живой истории этой прекрасной страны!

Зураб
Зураб
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв Валерия! Я рад, что вам понравилась экскурсия, тем более, что вы, являясь жителем Грузии, тем не менее смогли узнать что-то новое! Ещё раз спасибо и привет Вашей чудесной компании!
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Maxim
Огромное спасибо Зурабу! Я его предупредил, что он теперь навсегда наш экскурсовод не только по окрестностям Тбилиси, но и по Грузии вообще. Нас с супругой он возил на экскурсию в
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Мцхету - древнюю столицу Грузии. Это человек максимальной интеллигентности, всестороннего интеллекта, энциклопедичности (прежде всего, конечно, в области истории). Если вы хотите узнать максимально интересной информации об истории Грузии в контексте мировой истории и истории христианства, побывать в красивейших локациях, то вам к Зурабу.

Огромное спасибо Зурабу! Я его предупредил, что он теперь навсегда наш экскурсовод не только по окрестностям
Огромное спасибо Зурабу! Я его предупредил, что он теперь навсегда наш экскурсовод не только по окрестностям
Огромное спасибо Зурабу! Я его предупредил, что он теперь навсегда наш экскурсовод не только по окрестностям
Огромное спасибо Зурабу! Я его предупредил, что он теперь навсегда наш экскурсовод не только по окрестностям
Огромное спасибо Зурабу! Я его предупредил, что он теперь навсегда наш экскурсовод не только по окрестностям
Огромное спасибо Зурабу! Я его предупредил, что он теперь навсегда наш экскурсовод не только по окрестностям
Огромное спасибо Зурабу! Я его предупредил, что он теперь навсегда наш экскурсовод не только по окрестностям
Огромное спасибо Зурабу! Я его предупредил, что он теперь навсегда наш экскурсовод не только по окрестностям+2
Огромное спасибо Зурабу! Я его предупредил, что он теперь навсегда наш экскурсовод не только по окрестностям
Огромное спасибо Зурабу! Я его предупредил, что он теперь навсегда наш экскурсовод не только по окрестностям
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Входит в следующие категории Мцхеты

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