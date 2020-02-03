3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации

Zurab
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Zurab – ваш гид
Поездка во Мцхета – это возможность одновременно прикоснуться к истории античного мира, эпохе раннего христианства и средневековья.

Без этого города невозможно себе представить культурный облик Грузии - Мцхета называют "Вторым Иерусалимом" за невероятный концентрат святых мест и огромную историческую значимость.

На экскурсии вы увидите все самые важные достопримечательности и услышите историю этих мест в доступной и увлекательной форме.
€80
72 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Встреча от Вашего отеля
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии

Что вас ожидает

Осмотр храма Джвари
Экскурсия начинается с осмотра храма Джвари (V-VI век). Это место на вершине горы, с которого открываются чудесные виды на долины рек Куры и Арагви и место их слияния. Здесь каждый может почувствовать особую энергетику этого древнего места – здесь в дохристианскую эпоху находился языческий алтарь и росло огромное дерево, из древесины которого был воздвигнут первый в истории Грузии Крест.

Обзорная прогулка по центру города
Мы пройдемся по старым узким улочкам Мцхета и окажемся на площади, откуда открывается величественная панорама храма Светицховели (XI век), храма, где венчались цари Грузии, где их отпевали и где покоится их прах. Неподалеку от Светицховели осмотрим храм Самтавро, где сейчас находится действующий женский монастырь.

Знакомство c грузинской кухней
После экскурсии вы сможете посетить знаменитое кафе “Салобие”, где вам предложат национальные, в том числе фирменные блюда этого кафе – лобио, запеченное в глиняных горшочках, пирожки с разными начинками и многое другое.

Кому подходит экскурсия

Прогулка будет познавательной и неутомительной как для взрослых, так и для детей старше 10 лет.

Организационные детали

  • Выезд из Тбилиси, от места размещения, в древнюю столицу Грузии – Мцхета.
  • Я много лет занимаюсь профессиональной фотографией, поэтому готов предложить вам фотосъемку во время нашей экскурсии.
  • Дополнительно в этот день возможно посещение монастыря Шио Мгвиме или монастыря Кватахеви, это увеличит продолжительность экскурсии на 3 часа.
  • Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях Land Rover Discovery и Mercedes. Выбор автомобиля зависит от количества человек в группе (от 1 до 6-ти).
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от Вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Zurab
Zurab
Привет! Меня зовут Зураб. Мой опыт работы в туризме — более 15 лет, и я предлагаю вам индивидуальные экскурсии в моем собственном исполнении! Нет ничего окончательного в тех программах, что я предлагаю: всегда можно что-то изменить, добавить или убрать, согласно вашим пожеланиям! Также вместо меня экскурсии по Тбилиси может проводить мой коллега и напарник Исай — прекрасный музыкант, искусствовед, историк и просто замечательный человек, влюбленный в свой город!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
Это была великолепная экскурсия! не только лучшая в Грузии (из 4 заказанных у разных гидов), но и по сравнению с гидами в других странах. Я пожалела только об одном: что не взяла Зураба в гиды для всех своих поездок. Он так много нам рассказал: все по-научному достоверно, но легко для восприятия, такой связный и логичный рассказ. Он влюбляет в страну мгновенно. Еще хочется слушать, не отвлекаясь на фото и ни на что другое. В этот день пошел снег и сильный ветер, но мы не замечали этого, и погода никак не повлияла на тот восторг, который мы (я была с мужем и подругой) испытали от экскурсии. Мы единогласно признали его лучшим гидом. Это был последний день в Грузии и благодаря Зурабу нам захотелось снова и снова сюда вернуться. Очень рекомендую: он точно подойдет всем!!! Идеально водит, очень тактичен, внимателен. Гид с индивидуальным подходом к гостям. Любит свою страну и ему не все равно, как вы ее воспримите. Еще раз повторюсь: рекомендую от всей души!!!
3 сентября 2019
отличная познавательная экскурсия ,узнали многое об истории Грузии,о зарождении христианства в стране,понравилась грамотная речь экскурсовода Зураба,однозначно советую эту экскурсию
5 февраля 2019
Побывали на экскурсии у Зураба 30 января. Что могу сказать, это было восхитительно. Посетили храм Джвари и Мцхету. Зураб хорошо знает историю Грузии, слушать было очень интересно, поначалу тяжеловато, но постепенно втягиваешься в поток информации и запоминаешь все, что говорит Зураб. Если вы думаете посетить храмы без гида, советую вам этого не делать, вы не увидите и не узнаете и 10% от того, что там есть. После экскурсии Зураб завез нас в ресторан недалеко от Мцхеты, это был один из самых вкусных обедов за нашу поездку, вкусные хинкали, хачапури, а главное, домашнее вино Киндзмараули. С Зурабом было интересно пообщаться на тему Грузии, ее народа, традиций. Однозначно советуем этого гида.

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