3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Поездка во Мцхета – это возможность одновременно прикоснуться к истории античного мира, эпохе раннего христианства и средневековья. Без этого города невозможно себе представить культурный облик Грузии - Мцхета называют "Вторым Иерусалимом" за невероятный концентрат святых мест и огромную историческую значимость. На экскурсии вы увидите все самые важные достопримечательности и услышите историю этих мест в доступной и увлекательной форме.

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Описание экскурсии

Осмотр храма Джвари

Экскурсия начинается с осмотра храма Джвари (5-6 век). Это место на вершине горы, с которого открываются чудесные виды на долины рек Куры и Арагви и место их слияния. Здесь каждый может почувствовать особую энергетику этого древнего места — здесь в дохристианскую эпоху находился языческий алтарь и росло огромное дерево, из древесины которого был воздвигнут первый в истории Грузии Крест.

Обзорная прогулка по центру города

Мы пройдёмся по старым узким улочкам Мцхета и окажемся на площади, откуда открывается величественная панорама храма Светицховели (11 век) — храма, где венчались цари Грузии, где их отпевали и где покоится их прах. Осмотрим храм внутри и снаружи. Я расскажу о его архитектуре и истории.

Знакомство c грузинской кухней и ремеслами

После исторической части я предоставлю вам достаточно времени, чтобы пообедать, дам рекомендации по разным вариантам грузинской кухни, которую сможете отведать. Вы сможете приобрести сувениры, включая изделия из знаменитой и древней грузинской перегородчатой эмали «Минанкари».

Кому подходит экскурсия

Прогулка будет познавательной и неутомительной как для взрослых, так и для детей старше 10 лет.

Организационные детали