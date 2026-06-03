3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы совершим путешествие в доисторическое прошлое Грузии и проследим удивительный путь, который прошел грузинский народ. Вы посетите древние храмы, монастыри и крепости, которые сыграли важную роль в истории страны, узнаете о зарождении христианства в Грузии и познакомитесь с культурой и обычаями народа.

Описание экскурсии

Древняя столица Грузии и старинные храмы

Вы узнаете историю храма Джвари – храма Святого Креста, построенного в VI в. и полюбуетесь фантастическими видами на город Мцхета и слияние двух величественных рек – Арагви и Куры. Побываете в древней столице Грузии – Мцхете – и услышите о том, как зарождалось христианство на грузинской земле. Посетите второй по величине храм в Грузии – кафедральный собор Светицховели, сердце грузинской церкви. Кроме того, я покажу вам малоизвестные места, с которых открывается панорамный вид на все красоты Мцхеты и Джвари.

Доистрическое прошлое Грузии – город Уплисцихе

Вы побываете в античном пещерном городе Уплисцихе, одном из древнейших поселений в Грузии. Высеченный в скале, он возник в конце II – в начале I тысячелетия до н. э. Город-крепость завораживает своим необычным видом и является одним из важнейших памятников грузинской культуры. На экскурсии вы не только полюбуетесь необыкновенным творением, но и осознаете его уникальность и ценность – благодаря своему устройству, город сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.

Организационные детали

Во время экскурсии мы остановимся пообедать в одном из местных ресторанов, где вы отведаете легендарные грузинские хинкали или шашлык (не входит в стоимость экскурсии).