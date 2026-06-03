3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе

Погружение в историю грузинского народа
Мы совершим путешествие в доисторическое прошлое Грузии и проследим удивительный путь, который прошел грузинский народ.

Вы посетите древние храмы, монастыри и крепости, которые сыграли важную роль в истории страны, узнаете о зарождении христианства в Грузии и познакомитесь с культурой и обычаями народа.
5
24 отзыва
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе

Описание экскурсии

Древняя столица Грузии и старинные храмы

Вы узнаете историю храма Джвари – храма Святого Креста, построенного в VI в. и полюбуетесь фантастическими видами на город Мцхета и слияние двух величественных рек – Арагви и Куры. Побываете в древней столице Грузии – Мцхете – и услышите о том, как зарождалось христианство на грузинской земле. Посетите второй по величине храм в Грузии – кафедральный собор Светицховели, сердце грузинской церкви. Кроме того, я покажу вам малоизвестные места, с которых открывается панорамный вид на все красоты Мцхеты и Джвари.

Доистрическое прошлое Грузии – город Уплисцихе

Вы побываете в античном пещерном городе Уплисцихе, одном из древнейших поселений в Грузии. Высеченный в скале, он возник в конце II – в начале I тысячелетия до н. э. Город-крепость завораживает своим необычным видом и является одним из важнейших памятников грузинской культуры. На экскурсии вы не только полюбуетесь необыкновенным творением, но и осознаете его уникальность и ценность – благодаря своему устройству, город сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.

Организационные детали

Во время экскурсии мы остановимся пообедать в одном из местных ресторанов, где вы отведаете легендарные грузинские хинкали или шашлык (не входит в стоимость экскурсии).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваш гид в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 1866 туристов
Привет! Меня зовут Давид, и я — ваш проводник по Грузии. Я начал водить экскурсии, потому что по-настоящему люблю свою страну. Сначала я просто показывал друзьям любимые места, угощал домашним
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вином, делился историями. Со временем это стало делом моей жизни. Сейчас я не просто показываю маршрут — я создаю атмосферу. Вместо стандартных экскурсий вас ждёт путешествие, где Грузия раскрывается через вкус, детали и живые впечатления. У меня профильное образование и сертификат гида, но главное — это опыт. Я много ездил по стране, общался с местными, собирал истории, легенды, рецепты и детали, которые не найдёшь в путеводителях. Я постоянно обновляю маршруты и включаю то, что действительно стоит вашего внимания — винодельни без вывесок, уютные деревни, уединённые пейзажи. Специализируюсь на гастрономических и винных турах, а также авторских поездках с погружением в местный быт. Мой подход — это диалог, не лекция. Я подстраиваюсь под интересы, умею слушать и стараюсь, чтобы вы чувствовали: вы не турист, а желанный гость в доме, который хочется показать с лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
Наталья
Прошел месяц как мы вернулись из Грузии, но с большим удовольствием вспоминаем поездку!
Давид влюбленный в свой край, очень эрудированный и интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора!
Экскурсия комфортная, интересная и познавательная! Рекомендуем!
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Л
Хочется сказать огромное спасибо Давиду за очень насыщенный и интересный день. Мы увидели столько совершенно необычных, незабываемых мест, что голова идёт кругом! Доисторическое пещерное поселение Уплисцхе, древнейший храм в Мцхете,
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вид на слияние двух рек-сестер- Арагви и Куры - именно это место хочется увидеть с самого детства, после прочтения Лермонтова. Ещё мы посетили музей Сталина в городе Гори. Хоть отношение наше к Сталину весьма неоднозначно, но музей точно можно рекомендовать к посещению, место это атмосферное и экспозиция там довольно обширная. День наш пролетел за одно мгновение. Спасибо Давид!

Хочется сказать огромное спасибо Давиду за очень насыщенный и интересный день. Мы увидели столько совершенно необычных,
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Альмухаметова
Лучший! Безумно понравилось, очень ходим вернуться!
Лучший! Безумно понравилось, очень ходим вернуться!
Лучший! Безумно понравилось, очень ходим вернуться!
Лучший! Безумно понравилось, очень ходим вернуться!
Лучший! Безумно понравилось, очень ходим вернуться!
Лучший! Безумно понравилось, очень ходим вернуться!
Лучший! Безумно понравилось, очень ходим вернуться!
Лучший! Безумно понравилось, очень ходим вернуться!
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Э
Рекомендасьон, очень понравилось и много интересного узнали) Человек любит своё дело 👍🏼
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О
Сразу скажу, что Давид просто потрясающий! Во-первых, он по образованию историк, обладает глубокими знаниями и отличный рассказчик. Кстати, по-русски говорит идеально, лучше многих наших соотечественников:) Во-вторых (и, пожалуй, это главное!),
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он искренне любит свою страну и влюбляет в неё своих гостей.

Завидую всем, кому ещё только предстоит путешествие с Давидом - с рассказами о грузинах, о традициях, о характере, о патриотизме, о виноградной лозе, об отношении к животным и вообще обо всём на свете. И это бонусом к тому, что вы посетите красивейшие и интересные места и узнаете про них всё.

Уверена, что когда я вернусь в Грузию, то обязательно ещё раз поеду куда-нибудь с Давидом.

Оля (и примкнувший к ней Вадим:))

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Игорь
Давид - прекрасный расказчик и очень интеллигентный, приятный в общении человек. Спасибо за интересную экскурсию!
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