3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погружение в историю грузинского народа

Давид
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Давид – ваш гид
Мы совершим путешествие в доисторическое прошлое Грузии и проследим удивительный путь, который прошел грузинский народ.

Вы посетите древние храмы, монастыри и крепости, которые сыграли важную роль в истории страны, узнаете о зарождении христианства в Грузии и познакомитесь с культурой и обычаями народа.
125 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе

Что вас ожидает

Древняя столица Грузии и старинные храмы
Вы узнаете историю храма Джвари – храма Святого Креста, построенного в VI в. и полюбуетесь фантастическими видами на город Мцхета и слияние двух величественных рек – Арагви и Куры. Побываете в древней столице Грузии – Мцхете – и услышите о том, как зарождалось христианство на грузинской земле. Посетите второй по величине храм в Грузии – кафедральный собор Светицховели, сердце грузинской церкви. Кроме того, я покажу вам малоизветсные места, с которых открывается панорамный вид на все красоты Мцхеты и Джвари.

Музей Сталина в Гори
В городе Гори вы сможете посетить музей Сталина, дворец готического сталинского стиля – главное здание комплекса – был построен в 1951 году как музей местной истории, но с самого начала был задуман, как мемориал Сталина. Выставка хронологически разделена на несколько залов, в которых выставлено много экспонатов, которые фактически принадлежали Сталину, включая мебель, личные вещи и подарки. Здесь выставлены экспонаты в виде документов, фотографии, рисунков и газетных статей. Также в музее вы увидите знаменитый бронированный поезд вождя народов.

Доистрическое прошлое Грузии – город Уплисцихе
Вы побываете в античном пещерном городе Уплисцихе, одном из древнейших поселений в Грузии. Высеченный в скале, он возник в конце II – в начале I тысячелетия до н.э. Город-крепость завораживает своим необычным видом и является одним из важнейших памятников грузинской культуры. На экскурсии вы не только полюбуетесь необыкновенным творением, но и осознаете его уникальность и ценность – благодаря своему устройству, город сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.

Организационные детали

Во время экскурсии мы остановимся пообедать в одном из местных ресторанов, где вы отведаете легендарные грузинские хинкали или шашлык (не входит в стоимость экскурсии).

Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Давид
Давид
Как гласит народная грузинская мудрость: «Каждый гость — это гость, посланный Богом». Я родился в Тбилиси и как уроженец этого города и сын этой гостеприимной страны обязан тепло принимать своих гостей. Я предлагаю профессиональный сервис и индивидуальный подход, основанный на ваших предпочтениях. Со мной вы увидите самые красивые места и достопримечательности Грузии, узнаете о культуре, традициях и легендах грузинского народа, познакомитесь с грузинской кухней и грузинскими винами.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 ноября 2019
Отличная экскурсия. Спасибо Давиду за хорошую организацию, содержательное и эмоциональное повествование об истории Грузии. Буду рекомендовать всем.
4 ноября 2018
Давид - очень воспитанный молодой человек, идет навстречу всем пожеланиям клиентов. С ним легко общаться, контактный, обаятельный. Побывали в музее Сталина в Гори, были сомнения, но в итоге не пожалели. Самые большие впечатления - от Уплисцихе. Отличается от Вардзии (там тоже круто!), другой ландшафт, другая атмосфера. Здесь Давид провел экскурсию сам, профессионально. Ну и очень хороший семейный ресторан порадовал. Попробовали два вида вина, чачу. А такого коньяка я вообще никогда не пил, пришлось купить бутылку (хотя чемоданы забиты). В общем, только положительные впечатления!
31 октября 2018
Отличная экскурсия, вернее путешествие по истории страны гор и вина. Все было хорошо организовано и спланировано (нестандартная очередность маршрута позволила избежать большого скопления туристов), при этом гибкость и ориентирован Давид на предпочтения клиентов, приятный и эрудированный собеседник, который помимо того что приятно и ненавязчиво рассказывал, так и содержательно отвечал на разные вопросы с юмором и удовольствием. Также давал хорошие советы о дальнейшем отдыхе вне экскурсии, что приятно. Оставил очень хорошее впечатление и о поездке и о стране, и конечно же о людях. Ещё раз спасибо Давиду и водителю за эту поездку, которая была хорошо спланирована и проведена.

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