Что вас ожидает:

Незабываемое путешествие по Военно-грузинской дороге

«Дарьяльская дорога» по лощинам рек Терека и Арагви — общеизвестен с давнего времени. Первые упоминания о дороге приходятся на I век до н. э., когда римский путешественник и историк Страбон, побывав в Иберии (античное название Грузии), написал в своём очерке о том, что этот путь, проложенный по горам, тяжёл и суров, так как идущий по нему, должен взойти на вершины по узеньким тропкам, на которых, не могут разойтись два человека.

Вы посмотрите прекрасно сохранившуюся крепость Ананури (13–16 в.), родовой замок князей Арагвских, увидите водохранилище Жинвали и живописнейшие ущелья, окружающее небесно-голубое озеро в окружении гор, знаменитый горнолыжный курорт Гудаури и Крестовый перевал. Подниметесь в храм Сиони в одноименном селе, где насладитесь величественными видами ущелья, откуда берет начало знаменитый Терек.

Финальная точка нашего маршрута — город Казбеги, нынешнее название Степанцминда.

Здесь вас ждёт непростой подъем к храму Гергетской Троицы. Однако усилия, уверяю вас, будут оправданы потрясающими видами и самой атмосферой древнего храма в Гергети, об истории которого вы также узнаете на экскурсии. Во время поездки мы остановимся пообедать в Казбеги или городке Пасанаури, в уютном и вкусном домашнем ресторанчике, где готовят прекрасные мтиульские (горские) хинкали и не только. Кроме того, вы сможете отведать блюда из форели, выловленной из реки Арагви, протекающей прямо у ресторанчика.

Важная информация: