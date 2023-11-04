Посмотреть на пыхтящие грязевые вулканы и полюбоваться инопланетными пейзажами
На территории встречаются пустыня и степь, остроконечные скалы и старинные крепости, следы древнего моря и действующие вулканы, извергающие нефть и лечебную грязь.
Едем исследовать природные чудеса, наслаждаться удалённостью от цивилизации и любоваться видами, где-то напоминающими африканскую саванну, где-то Марс и Венеру.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Начало знакомства: грязевые вулканы и водохранилище
Встречаемся и выезжаем в национальный парк «Вашловани», находящийся в регионе Кахетия, недалеко от границы с Азербайджаном. (Рекомендуем взять с собой перекус). Ландшафт заповедной зоны разнообразен: здесь присутствуют равнины и каньоны, карстовые пещеры и высокие скалы, произрастают эндемики, встречающиеся только на Кавказе, и можно встретить разных птиц и животных.
Приблизительно через 5 часов пути мы окажемся у административного центра парка, где вам расскажут об особенностях территории и правилах безопасности. После начнём знакомство с достопримечательностями этой необычной местности, чьи пейзажи больше похожи на неземные.
Побываем у грязевых вулканов Тахти-Тефа: вы посмотрите, как небольшие бурлящие кратеры, окружённые растрескавшейся поверхностью земли, извергают грязевые потоки, нефть и газ, что создаёт ощущение, будто мы на другой планете. Полюбуемся ярким цветом водохранилища Далисмта, прогуляемся по его каменистому берегу и насладимся живописными видами.
В Тбилиси вернёмся около 19:00. Разместимся в уютном коттедже, хозяин которого приготовит для нас вкусный домашний ужин.
Продолжение знакомства: ущелья и скалы
Сегодня снова будем исследовать территорию парка. После завтрака в 08:00 отправляемся в Медвежье ущелье (Датвисхеви), где миллионы лет назад было море. Здесь можно увидеть реликтовую растительность, окаменевшие кости мамонта и следы раковин морских моллюсков. Полюбуемся высокими скалами, усыпанными ласточкиными гнёздами, за что эти места называют «городом ласточек». Посмотрим и на скалы Алесилеби, что переводится как «острые скалы».
Побываем в узком ущелье Пантишара и насладимся чарующими видами, а в Орлином ущелье поднимемся к руинам крепости Хорнабуджи.
Во второй половине дня едем обратно в Тбилиси, куда прибудем около 20:00-21:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тбилиси, 08:00Завершение: Тбилиси, 20:00-21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.