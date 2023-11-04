Встречаемся и выезжаем в национальный парк «Вашловани», находящийся в регионе Кахетия, недалеко от границы с Азербайджаном. (Рекомендуем взять с собой перекус). Ландшафт заповедной зоны разнообразен: здесь присутствуют равнины и каньоны, карстовые пещеры и высокие скалы, произрастают эндемики, встречающиеся только на Кавказе, и можно встретить разных птиц и животных.

Приблизительно через 5 часов пути мы окажемся у административного центра парка, где вам расскажут об особенностях территории и правилах безопасности. После начнём знакомство с достопримечательностями этой необычной местности, чьи пейзажи больше похожи на неземные.

Побываем у грязевых вулканов Тахти-Тефа: вы посмотрите, как небольшие бурлящие кратеры, окружённые растрескавшейся поверхностью земли, извергают грязевые потоки, нефть и газ, что создаёт ощущение, будто мы на другой планете. Полюбуемся ярким цветом водохранилища Далисмта, прогуляемся по его каменистому берегу и насладимся живописными видами.

В Тбилиси вернёмся около 19:00. Разместимся в уютном коттедже, хозяин которого приготовит для нас вкусный домашний ужин.