Начнём со знакомства с историческим музеем Телави. Зайдем внутрь, а потом прогуляемся по старинным улочкам города и посмотрим крепость Батонис-Цихе. На ее территории находится дом, где родился и вырос будущий правитель Кахетии Ираклий II. Сейчас бывшая резиденция монархов превратилась в огромный исторический комплекс. Вы услышите истории о грузинских правителях и легенды о секретном подземном тоннеле.

После этого поедем на небольшую винодельню и посмотрим, как делают вино. Вы сможете попробовать настоящее марани (грузинский сорт вина, который делают в этих краях) и пообщаться с виноделом.

Затем отправимся в село Цинандали ко дворцу князя Александра Чавчавадзе. Это очень символичное место: отсюда началась европеизация Грузии и грузинское виноделие в том виде, который мы имеем сейчас. Вы зайдете в музей, погуляете по парку, заглянете в винохранилище и дегустационный зал.

Сегодня нас ждет еще одна винодельня — Шуми. Посмотрим, как делают вино здесь, а потом пойдем в гости к грузинской семье и поужинаем. Специально для нас проведут мастер-класс по изготовлению чурчхелы, а потом хозяин дома — профессиональный певец — споет нам настоящие грузинские песни. Готовьтесь к веселому и теплому грузинскому вечеру — скучно не будет! Также у вас будет возможность поучаствовать в создании квеври — глиняного кувшина для хранения вин.

После такого впечатляющего гуляния мы отвезем вас по гостиницам, чтобы вы смогли выспаться и отдохнуть перед завтрашним насыщенным днем.