Дегустировать вкуснейшие грузинские вина и погружаться в грузинскую культуру
Вы увидите эти невероятные места в сопровождении опытного проводника, местной жительницы, которая знает каждый уголок и готова часами рассказывать захватывающие истории и удивительные легенды.
Нас ждут винодельни, древние крепости и фантастические виды! А еще вы научитесь делать чурчхелу и попробуете настоящее грузинское вино.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 000 ₽
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь, чтобы гулять было комфортно.
Проживание. В гостинице в Телави (не входит в стоимость тура).
Питание. Не входит в стоимость тура. Будем останавливаться в кафе с национальной кухней, вы сможете попробовать грузинские блюда и насладиться такими вкусностями, которых нигде больше нет. А еще обязательно зайдем в гости к грузинской семье, отведаем домашние угощения и научимся готовить чурчхелу на мастер-классе.
Программа тура по дням
Крепость в Телави, дворец Чавчавадзе и дегустации на винодельнях
Начнём со знакомства с историческим музеем Телави. Зайдем внутрь, а потом прогуляемся по старинным улочкам города и посмотрим крепость Батонис-Цихе. На ее территории находится дом, где родился и вырос будущий правитель Кахетии Ираклий II. Сейчас бывшая резиденция монархов превратилась в огромный исторический комплекс. Вы услышите истории о грузинских правителях и легенды о секретном подземном тоннеле.
После этого поедем на небольшую винодельню и посмотрим, как делают вино. Вы сможете попробовать настоящее марани (грузинский сорт вина, который делают в этих краях) и пообщаться с виноделом.
Затем отправимся в село Цинандали ко дворцу князя Александра Чавчавадзе. Это очень символичное место: отсюда началась европеизация Грузии и грузинское виноделие в том виде, который мы имеем сейчас. Вы зайдете в музей, погуляете по парку, заглянете в винохранилище и дегустационный зал.
Сегодня нас ждет еще одна винодельня — Шуми. Посмотрим, как делают вино здесь, а потом пойдем в гости к грузинской семье и поужинаем. Специально для нас проведут мастер-класс по изготовлению чурчхелы, а потом хозяин дома — профессиональный певец — споет нам настоящие грузинские песни. Готовьтесь к веселому и теплому грузинскому вечеру — скучно не будет! Также у вас будет возможность поучаствовать в создании квеври — глиняного кувшина для хранения вин.
После такого впечатляющего гуляния мы отвезем вас по гостиницам, чтобы вы смогли выспаться и отдохнуть перед завтрашним насыщенным днем.
Древний монастырь на горе и винный завод Киндзмараули
Начнем утро с поездки в монастырь Некреси, основанный еще в VI веке. Монастырь находится на горе, туда ходит специальный автобус, на котором мы и поедем. С вершины открывается фантастический вид на Алазанскую долину, вы сможете сделать отличные кадры и погрузиться в атмосферу поздней античности.
После этого поедем на винный завод Киндзмараули — одно из крупнейших винных производств не только в Кахетии, но и во всей Грузии. Компания производит множество различных сортов вин: самое известное — это полусладкое вино «Киндзмараули», также здесь производят «Мукузани», «Кварели», «Киси», «16×16» и другие сорта — вы сможете все это попробовать.
Затем отправимся в Сигнахи — город влюбленных и настоящая туристическая звезда Кахетии. Прогуляемся по древним стенам крепости и попетляем по уютным улочкам. Если проголодаемся, то здесь же и пообедаем.
Еще один пункт нашей программы — монастырь Бодбе. Вы услышите любопытные факты, связанные с этим местом, и при желании сможете прикоснуться к мощам Нино — это покровительница и просветительница Грузии, которая принесла христианство в эти земли.
Нагулявшись, вернемся в Тбилиси. На этом наше путешествие закончилось — до новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Сопровождение опытного гида
- Если вас больше двух человек, можно подобрать любые даты - не только те, которые указаны в расписании
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Телави и обратно
- Проживание в гостинице (1 ночь)
- Питание
- Билет в исторический музей Телави - 10 лари
- Посещение винодельни - 25 лари
- Билеты в дом-музей Чавчавадзе в Цинандали - 10 лари
- Винодельня в Шуми - 5 лари
- Мастер-класс по чурчхеле, ужин и грузинские песни (вечер первого дня) - 100 лари
- Мастер-класса по изготовлению квеври (первый день тура) - 35 лари
- Автобус в монастырь - 5 лари
- Посещение винного завода Киндзмараули - 25 лари