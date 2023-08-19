Сказочная Кахетия: природа, история и вино
Авторский тур в Тбилиси

Дегустировать вкуснейшие грузинские вина и погружаться в грузинскую культуру

5
2 отзыва
Кахетия — это край бесконечных виноградников и живописных тушинских гор, старинных традиций и загадочных мертвых городов.

Вы увидите эти невероятные места в сопровождении опытного проводника, местной жительницы, которая знает каждый уголок и готова часами рассказывать захватывающие истории и удивительные легенды.

Нас ждут винодельни, древние крепости и фантастические виды! А еще вы научитесь делать чурчхелу и попробуете настоящее грузинское вино.
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь, чтобы гулять было комфортно.

Проживание. В гостинице в Телави (не входит в стоимость тура).

Питание. Не входит в стоимость тура. Будем останавливаться в кафе с национальной кухней, вы сможете попробовать грузинские блюда и насладиться такими вкусностями, которых нигде больше нет. А еще обязательно зайдем в гости к грузинской семье, отведаем домашние угощения и научимся готовить чурчхелу на мастер-классе.

Программа тура по дням

1 день

Крепость в Телави, дворец Чавчавадзе и дегустации на винодельнях

Начнём со знакомства с историческим музеем Телави. Зайдем внутрь, а потом прогуляемся по старинным улочкам города и посмотрим крепость Батонис-Цихе. На ее территории находится дом, где родился и вырос будущий правитель Кахетии Ираклий II. Сейчас бывшая резиденция монархов превратилась в огромный исторический комплекс. Вы услышите истории о грузинских правителях и легенды о секретном подземном тоннеле.

После этого поедем на небольшую винодельню и посмотрим, как делают вино. Вы сможете попробовать настоящее марани (грузинский сорт вина, который делают в этих краях) и пообщаться с виноделом.

Затем отправимся в село Цинандали ко дворцу князя Александра Чавчавадзе. Это очень символичное место: отсюда началась европеизация Грузии и грузинское виноделие в том виде, который мы имеем сейчас. Вы зайдете в музей, погуляете по парку, заглянете в винохранилище и дегустационный зал.

Сегодня нас ждет еще одна винодельня — Шуми. Посмотрим, как делают вино здесь, а потом пойдем в гости к грузинской семье и поужинаем. Специально для нас проведут мастер-класс по изготовлению чурчхелы, а потом хозяин дома — профессиональный певец — споет нам настоящие грузинские песни. Готовьтесь к веселому и теплому грузинскому вечеру — скучно не будет! Также у вас будет возможность поучаствовать в создании квеври — глиняного кувшина для хранения вин.

После такого впечатляющего гуляния мы отвезем вас по гостиницам, чтобы вы смогли выспаться и отдохнуть перед завтрашним насыщенным днем.

Крепость в Телави, дворец Чавчавадзе и дегустации на винодельняхКрепость в Телави, дворец Чавчавадзе и дегустации на винодельняхКрепость в Телави, дворец Чавчавадзе и дегустации на винодельняхКрепость в Телави, дворец Чавчавадзе и дегустации на винодельняхКрепость в Телави, дворец Чавчавадзе и дегустации на винодельняхКрепость в Телави, дворец Чавчавадзе и дегустации на винодельнях
2 день

Древний монастырь на горе и винный завод Киндзмараули

Начнем утро с поездки в монастырь Некреси, основанный еще в VI веке. Монастырь находится на горе, туда ходит специальный автобус, на котором мы и поедем. С вершины открывается фантастический вид на Алазанскую долину, вы сможете сделать отличные кадры и погрузиться в атмосферу поздней античности.

После этого поедем на винный завод Киндзмараули — одно из крупнейших винных производств не только в Кахетии, но и во всей Грузии. Компания производит множество различных сортов вин: самое известное — это полусладкое вино «Киндзмараули», также здесь производят «Мукузани», «Кварели», «Киси», «16×16» и другие сорта — вы сможете все это попробовать.

Затем отправимся в Сигнахи — город влюбленных и настоящая туристическая звезда Кахетии. Прогуляемся по древним стенам крепости и попетляем по уютным улочкам. Если проголодаемся, то здесь же и пообедаем.

Еще один пункт нашей программы — монастырь Бодбе. Вы услышите любопытные факты, связанные с этим местом, и при желании сможете прикоснуться к мощам Нино — это покровительница и просветительница Грузии, которая принесла христианство в эти земли.

Нагулявшись, вернемся в Тбилиси. На этом наше путешествие закончилось — до новых встреч!

Древний монастырь на горе и винный завод КиндзмараулиДревний монастырь на горе и винный завод КиндзмараулиДревний монастырь на горе и винный завод КиндзмараулиДревний монастырь на горе и винный завод КиндзмараулиДревний монастырь на горе и винный завод КиндзмараулиДревний монастырь на горе и винный завод Киндзмараули

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Сопровождение опытного гида
  • Если вас больше двух человек, можно подобрать любые даты - не только те, которые указаны в расписании
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Телави и обратно
  • Проживание в гостинице (1 ночь)
  • Питание
  • Билет в исторический музей Телави - 10 лари
  • Посещение винодельни - 25 лари
  • Билеты в дом-музей Чавчавадзе в Цинандали - 10 лари
  • Винодельня в Шуми - 5 лари
  • Мастер-класс по чурчхеле, ужин и грузинские песни (вечер первого дня) - 100 лари
  • Мастер-класса по изготовлению квеври (первый день тура) - 35 лари
  • Автобус в монастырь - 5 лари
  • Посещение винного завода Киндзмараули - 25 лари
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси., 10:00. Заберём вас из Тбилиси и отвезём в Телави
Завершение: Тбилиси, 19:00. Отвезём вас из Телави в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Михаил
19 авг 2023
Были на двухдневной экскурсии с детьми. Очень понравились люди, природа, памятники. Много узнали о культуре виноделия, об истории Грузии, правителях, художниках и поэтах. Наш замечательный гид, Тата, постаралась показать нам не только самые красивые, но и нестандартные маршруты и места. Нам довелось попить кофе, которым нас угостили приветливые и колоритные дорожные рабочие в Телави), сфотографироваться на аэродроме Мимино слепить глиняный кувшин для приготовления вина (квеври), приготовить чурчхелу, и поужинать в настоящей грузинской семье с домашним вином, песнями и тостами, покормить лавашом местных собак, очень дружелюбных и ухоженных (все бездомные собаки в Грузии находятся на учёте, чипированы и безопасны). Жаль, что не хватило времени на то, чтобы узнать и увидеть больше, не торопясь насладиться созерцанием красот и бесчисленными рассказами о грузинской культуре. Очень надеемся вернуться вновь!
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Е
8 авг 2022
Тата отличный организатор и гид, умеющий интересно подать материал. Мы посетили очень красивые и приятные локации, отведали вкусные блюда, попробовали несколько сортов вина и чачи. Кахетия и её жители просто прелестны, виды впечатляющи, а климат и погода, кажется, намного лучше, чем в любом другом регионе Грузии. Рекомендую!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВыездные2-дневные турыВсе турыПрирода и пейзажиКахетияПопулярные местаВинные туры

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