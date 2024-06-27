Грузинское трио: Тбилиси, Мцхета и Сигнахи

Влюбиться в столицу, увидеть Алазанскую долину и побывать в грузинских святынях
Приглашаем перезагрузиться в солнечной Грузии: вас ждут дегустация вина, прогулки по двум столицам и поездка в живописную Кахетию.

Вы посетите важнейшие храмы страны, полюбуетесь пейзажами с крепостной стены в Сигнахи и отведаете блюда аппетитной местной кухни. Каждый день будет наполнен впечатлениями — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Грузинское трио: Тбилиси, Мцхета и Сигнахи
Грузинское трио: Тбилиси, Мцхета и Сигнахи
Грузинское трио: Тбилиси, Мцхета и Сигнахи
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. Двухместное, в отеле «Garden House» категории 2* (или аналогичном).

Питание. Включены завтраки и обед с вином, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и экскурсия по Тбилиси

Встречаем вас в аэропорту, знакомимся и едем в отель. После заселения и короткого отдыха — обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и ультрасовременный Мост мира.

Вечером — свободное время. Мы посоветуем вам, куда сходить и где поужинать.

Встреча и экскурсия по ТбилисиВстреча и экскурсия по ТбилисиВстреча и экскурсия по ТбилисиВстреча и экскурсия по ТбилисиВстреча и экскурсия по ТбилисиВстреча и экскурсия по ТбилисиВстреча и экскурсия по Тбилиси
2 день

Монастырь Джвари, Мцхета и дегустация вина

Утром выезжаем в окрестности Тбилиси. Сначала поднимемся к монастырю Джвари, чтобы увидеть знаменитый вид на слияние Куры и Арагви. Далее прогуляемся по улочкам первой столицы Грузии — Мцхеты — и посетим кафедральный собор Светицховели, возведённый над хитоном Иисуса.

Затем вас ждёт дегустация вин в одном из местных погребков. Во второй половине дня вернёмся в Тбилиси.

Монастырь Джвари, Мцхета и дегустация винаМонастырь Джвари, Мцхета и дегустация винаМонастырь Джвари, Мцхета и дегустация винаМонастырь Джвари, Мцхета и дегустация винаМонастырь Джвари, Мцхета и дегустация вина
3 день

Кахетия: Бодбийский монастырь, Сигнахи и традиционный обед с вином

Позавтракав, выезжаем в Кахетию. Различные деревни этого региона дали названия знаменитым грузинским винам: Цинандали, Гурджаани, Кварели. Мы посетим святое для грузин место — Бодбийский монастырь, где с 4 века покоится крестительница страны святая Нино.

Прогуляемся по красивому городку Сигнахи, который называют городом любви, и поднимемся на крепостную стену, чтобы увидеть Алазанскую долину с высоты птичьего полёта.

Далее вас ждёт традиционный кахетинский обед: попробуем местные блюда и дополним их вином. Вечером вернёмся в Тбилиси.

Кахетия: Бодбийский монастырь, Сигнахи и традиционный обед с виномКахетия: Бодбийский монастырь, Сигнахи и традиционный обед с виномКахетия: Бодбийский монастырь, Сигнахи и традиционный обед с виномКахетия: Бодбийский монастырь, Сигнахи и традиционный обед с виномКахетия: Бодбийский монастырь, Сигнахи и традиционный обед с виномКахетия: Бодбийский монастырь, Сигнахи и традиционный обед с вином
4 день

Вылет домой

Позавтракав, собираем вещи. Ко времени вашего вылета будет организован трансфер в аэропорт Тбилиси — пришло время прощаться!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$276
Отель 3*$314
Отель 4*$371
Отель 4+*$428
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер до/из аэропорта
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки в отеле
  • Транспорт - Mercedes Vito либо Mercedes Sprinter
  • Услуги гида
  • Входные билеты на объекты
  • Винная дегустация - 2 бокала
  • Кахетинский обед с вином
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт
  • Обеды и ужины
  • За доплату возможно повышение категории отеля. При размещении в отелях "Kopala" или "Penthouse" категории 3* стоимость составит 330 $ за человека. При размещении в отелях "Citrus" или "Radius" категории 4* стоимость составит 390 $ за человека. При размещении в отелях "Mercure" или "Tiflis Palace" категории 4+* стоимость составит 450 $ за человека
Место начала и завершения?
Тбилиси, аэропорт, любое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНа 4 дняСигнахиПопулярные местаАлазанская долинаПрирода и пейзажи

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