Встречаем вас в аэропорту, знакомимся и едем в отель. После заселения и короткого отдыха — обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и ультрасовременный Мост мира.

Вечером — свободное время. Мы посоветуем вам, куда сходить и где поужинать.