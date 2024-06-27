Вы посетите важнейшие храмы страны, полюбуетесь пейзажами с крепостной стены в Сигнахи и отведаете блюда аппетитной местной кухни. Каждый день будет наполнен впечатлениями — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. Двухместное, в отеле «Garden House» категории 2* (или аналогичном).
Питание. Включены завтраки и обед с вином, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Встреча и экскурсия по Тбилиси
Встречаем вас в аэропорту, знакомимся и едем в отель. После заселения и короткого отдыха — обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и ультрасовременный Мост мира.
Вечером — свободное время. Мы посоветуем вам, куда сходить и где поужинать.
Монастырь Джвари, Мцхета и дегустация вина
Утром выезжаем в окрестности Тбилиси. Сначала поднимемся к монастырю Джвари, чтобы увидеть знаменитый вид на слияние Куры и Арагви. Далее прогуляемся по улочкам первой столицы Грузии — Мцхеты — и посетим кафедральный собор Светицховели, возведённый над хитоном Иисуса.
Затем вас ждёт дегустация вин в одном из местных погребков. Во второй половине дня вернёмся в Тбилиси.
Кахетия: Бодбийский монастырь, Сигнахи и традиционный обед с вином
Позавтракав, выезжаем в Кахетию. Различные деревни этого региона дали названия знаменитым грузинским винам: Цинандали, Гурджаани, Кварели. Мы посетим святое для грузин место — Бодбийский монастырь, где с 4 века покоится крестительница страны святая Нино.
Прогуляемся по красивому городку Сигнахи, который называют городом любви, и поднимемся на крепостную стену, чтобы увидеть Алазанскую долину с высоты птичьего полёта.
Далее вас ждёт традиционный кахетинский обед: попробуем местные блюда и дополним их вином. Вечером вернёмся в Тбилиси.
Вылет домой
Позавтракав, собираем вещи. Ко времени вашего вылета будет организован трансфер в аэропорт Тбилиси — пришло время прощаться!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$276
|Отель 3*
|$314
|Отель 4*
|$371
|Отель 4+*
|$428
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер до/из аэропорта
- Проживание в 2-местном номере
- Завтраки в отеле
- Транспорт - Mercedes Vito либо Mercedes Sprinter
- Услуги гида
- Входные билеты на объекты
- Винная дегустация - 2 бокала
- Кахетинский обед с вином
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Обеды и ужины
- За доплату возможно повышение категории отеля. При размещении в отелях "Kopala" или "Penthouse" категории 3* стоимость составит 330 $ за человека. При размещении в отелях "Citrus" или "Radius" категории 4* стоимость составит 390 $ за человека. При размещении в отелях "Mercure" или "Tiflis Palace" категории 4+* стоимость составит 450 $ за человека