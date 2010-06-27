Авторские туры в Тбилиси

Туры по городам Грузии
1 чел.
По популярности
В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
Посетить край скрытых водопадов, озёр и виноделия и перезагрузиться на природе
г. Тбилиси, место по договорённости, утром
4 мая
6 мая
11 мая
25 мая
750$600 за всё до 6 чел.
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
Пройтись по прозрачному мосту над ущельем, погрузиться в культуру и попробовать вино и «Боржоми»
Тбилиси, памятник царю Вахтангу Горгасали, до 10:0...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$590 за человека
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
Поучаствовать в отжиме виноградного сока, научиться лепить хинкали и ощутить грузинский колорит
Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
8 сен
15 сен
22 сен
29 сен
852$767 за человека
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
Искупаться в серных банях, приготовить хинкали и побывать на грузинском застолье
Аэропорт Тбилиси, день
3 мая
6 мая
10 мая
13 мая
$1 400 за человека
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Приготовить национальное блюдо, посетить винодельни и отправиться на горнолыжный курорт
Аэропорт Тбилиси, в течение дня
27 дек
28 дек
29 дек
30 дек
480$432 за человека
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
17 мая
1 июня
20 июня
1 июля
$1 350 за человека
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Открывая новые вершины: поездка в Тушетию с конной прогулкой и дегустацией
Попробовать вино и хлеб из печи, увидеть места съёмок «Мимино» и верхом на лошадях добраться к озеру
аэропорт Тбилиси, утро
25 июля
1 авг
900$810 за человека
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Вкусное путешествие по летней Грузии: много солнца, вина и гор
Потерять голову от взрыва вкусов, побывать на родине саперави и научиться готовить хинкали
Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
112 560 за человека
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
11 сен
18 сен
25 сен
2 окт
299$270 за человека
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
В сердце горы, под ногами облака: перезагрузка в высокогорном посёлке Гомисмта с ночёвкой в палатках
Увидеть незабываемый закат, проснуться с видом на горы и совершить поход к живописному озеру
Тбилиси/Батуми, 09:00
8 июня
22 июня
6 июля
20 июля
180 за человека
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Всё для вас: гольф-комплекс 5*, дегустации и лучшие природные локации
Роскошно отдохнуть в крае виноделия, погулять по Тбилиси и Боржоми и насладиться вкусами
Аэропорт Тбилиси, в течение дня
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
670$603 за человека
Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
Выходные в окружении природных и архитектурных чудес Грузии: Тбилиси, Боржоми и Ахалцихе
Насладиться вкусом «Боржоми» и пройтись над каньоном Дашбаши по мосту-бриллианту
Тбилиси, место вашего проживания, 07:30
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
400320 за всё до 2 чел.
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Гор много не бывает: Грузия, Кабардино-Балкария и Осетия
Увидеть Эльбрус, продегустировать нарзанные источники и вина Алазанской долины
Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
6 мая
12 мая
20 мая
27 мая
58 000 за человека
В Грузию за вином, шопингом и лучшими фотографиями
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
В Грузию за вином, шопингом и лучшими фотографиями
Попробовать вино из сирени, пройтись по любимым магазинам и заглянуть в гости к грузинской семье
Аэропорт Тбилиси, время по договорённости. Можем о...
3 мая
18 мая
25 мая
1 июня
$900 за человека
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
VIP-отдых в Кахетии с проживанием в 5-звёздочном гольф-комплексе
Отдохнуть за городом в винодельческом регионе Грузии и погулять по Тбилиси
Аэропорт Тбилиси, в течение дня
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
490$441 за человека
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
В Грузию на шопинг: девичник с фотосессией, дегустациями, мастер-классами и SPA
Познакомиться со стилистами и дизайнером, принять ванну с саперави и сделать серебряное украшение
аэропорт Тбилиси, до 15:00
4 мая
$1 500 за человека
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
26 окт
1 ноя
$900 за человека
Майские праздники в Грузии: тур по Тбилиси, Кахетии и Мцхете с мастер-классом и винной дегустацией
Авторский тур
5 дней
Майские праздники в Грузии: тур по Тбилиси, Кахетии и Мцхете с мастер-классом и винной дегустацией
Приготовить хинкали, попробовать вино Цинандали и погулять по Телави
Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
$330 за человека
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Исходить Грузию: походы, прогулки и знакомство со столицами
Побывать в Местии и Тбилиси, поплавать в море и полюбоваться пейзажами Сванетии
В гостинице в центре Тбилиси (название и адрес буд...
9 июня
490 за человека
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Тбилиси, в течения дня
2 мая
3 мая
5 мая
12 мая
575$518 за человека
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Особый случай: в Грузию на праздник собранного урожая Тбилисоба
Поучаствовать в народных гуляниях, проникнуться культурой и побывать в Кахетии и Мцхете
Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
3 окт
4 окт
5 окт
700$595 за человека
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
В Грузию на ноябрьские праздники: знакомство с виноделием, мастер-классы и знаковые локации
Погулять по Тбилиси и Кутаиси, заглянуть в пещеры и каньоны и научиться готовить чурчхелу
Тбилиси, аэропорт, время - по договорённости
1 ноя
810$729 за человека
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Молодёжный роуд-трип в Грузии в мини-группе: древнее, современное и гастрономическое
Искупаться в бассейне с видом на горы, продегустировать вина и научиться готовить хинкали
Тбилиси, 12:00
19 мая
16 июня
23 июня
30 июня
7000063 000 за человека
Праздники с грузинским колоритом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Аэропорт Тбилиси, в течение дня
28 дек
29 дек
30 дек
31 дек
$375 за человека
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Грузия для гурманов: дегустации, кулинарный мастер-класс и местные изыски
Ощутить вкусовой колорит страны, выпить вина с видом на Тбилиси и пообедать у подножия Казбека
Тбилиси, в течение дня
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
675$608 за человека
Грузинский космос: по достопримечательностям национального парка «Вашловани»
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Грузинский космос: по достопримечательностям национального парка «Вашловани»
Посмотреть на пыхтящие грязевые вулканы и полюбоваться инопланетными пейзажами
Тбилиси, 08:00
11 мая
$180 за человека
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Продегустировать марочные вина, заглянуть в гости к сванской семье и приготовить чурчхелу
Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек
1400$1 260 за человека
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Современная и древняя столицы Грузии и винный регион: тур-знакомство
Погулять по Тбилиси и Мцхете, загадать желание у 900-летнего платана и узнать о местном виноделии
Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
4 мая
6 мая
13 мая
20 мая
24 250 за человека
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Погулять по крепостной стене в Сигнахи, увидеть платан и приготовить чурчхелу
Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
11 янв
2 999 за всё до 6 чел.
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В край гор, любви и вина: на 5 дней в Грузию из Владикавказа
Погулять по Сигнахи и Тбилиси, исследовать пещерный город и попробовать местные кухню и вино
Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое...
8 мая
5 июня
6 июня
60 000 за человека
Индивидуальный тур по Грузии: потаённые локации Тушетии и топовые места
🚗 На машине
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: потаённые локации Тушетии и топовые места
Гулять среди сванских башен, ходить в треккинги и прокатиться по горным серпантинам
Тбилиси, утро
27 июня
10 сен
$2 900 за всё до 6 чел.
Кавказское ассорти со вкусом вина и пирогов: путешествие по Грузии и живописным ущельям Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Кавказское ассорти со вкусом вина и пирогов: путешествие по Грузии и живописным ущельям Осетии
Побродить по «городу мёртвых», увидеть древнюю столицу Грузии и насладиться алазанским вином
Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэр...
4 мая
6 мая
13 мая
20 мая
50 000 за человека
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
3 дня
Позвали горы Тушетии: тур в мини-группе из Тбилиси
Посетить родину героя «Мимино», увидеть старинные башни и остановиться в домике среди вершин
г. Тбилиси, площадь Мейдан, 06:00
31 мая
7 июня
14 июня
21 июня
30 000 за человека
Грузия для своих. Новый год в местной компании
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Грузия для своих. Новый год в местной компании
Отметить праздник с грузинским размахом, погрузиться в культуру и погулять по Телави и Сигнахи
Тбилиси, время встречи - по договорённости
27 дек
28 дек
29 дек
30 дек
90 000 за человека
Грузинское трио: Тбилиси, Мцхета и Сигнахи
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Грузинское трио: Тбилиси, Мцхета и Сигнахи
Влюбиться в столицу, увидеть Алазанскую долину и побывать в грузинских святынях
Тбилиси, аэропорт, любое время
16 мая
30 мая
13 июня
27 июня
290$276 за человека
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Авторский тур
8 дней
Грузинский трип: Тбилиси, Казбеги, Кахетия, Мцхета и Ахалцихе
Испечь хачапури, попробовать настоящую Боржоми и искупаться в серных источниках
Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
18 мая
1 июня
17 июня
1 июля
$1 025 за человека
Горы и море: классический тур по Грузии с трансфером к побережью
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Горы и море: классический тур по Грузии с трансфером к побережью
Увидеть османское наследие, найти водопад в сердце Тбилиси и пройтись по древним монастырям
Тбилиси, аэропорт, любое время
11 мая
25 мая
8 июня
22 июня
570$542 за человека
Автотур по историческим центрам Грузии: Тбилиси, Мцхета, Сигнахи
Авторский тур
7 дней
Автотур по историческим центрам Грузии: Тбилиси, Мцхета, Сигнахи
Посетить самую старую церковь Тбилиси, погулять по «городу любви» и подняться на гору Мтацминда
Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
7 мая
21 мая
58 000 за человека
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
Поучаствовать в сборе винограда, продегустировать вина и приготовить грузинские блюда
аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
3 сен
8 сен
11000099 000 за человека
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Тбилиси, ваш отель, до 10:00
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$490 за человека
Яркие краски Грузии: Тбилиси, Кахетия и Степанцминда
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Яркие краски Грузии: Тбилиси, Кахетия и Степанцминда
Насладиться видами гор, исследовать тбилисские дворики и расслабиться в SPA
Тбилиси, время зависит от ваших рейсов
8 мая
48 000 за человека
Автотрип по Грузии. Уикенд в гостеприимной стране
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Автотрип по Грузии. Уикенд в гостеприимной стране
Узнать историю старинных храмов, полюбоваться Казбеком и пройтись по уютным улочкам Тбилиси
Тбилиси. Встретим вас в аэропорту или в любой точк...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
52 500 за человека
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
450$405 за человека
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
По знаковым местам солнечной Грузии: Сигнахи и Телави, Мцхета и тбилисские дворики
Побывать в древней столице и на родине виноделия и проехать по живописной исторической дороге
Тбилиси/Кутаиси, аэропорт, 07:00. Также возможна в...
4 мая
6 мая
13 мая
20 мая
32 000 за человека
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Новый год и Рождество в краю вина с кулинарными мастер-классами и дегустацией
Приготовить кахетинский хлеб, отпраздновать День судьбы и увидеть новогодний Тбилиси
Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек
800$720 за человека

Что посмотреть в Тбилиси на экскурсиях?

В Тбилиси есть на что посмотреть. Вы найдёте множество потрясающих достопримечательностей, которыми можно полюбоваться: Старый город, фасад бани Орбелиане, собор Самеба, Хроники Грузии, Пизанская башня с часами или Дом-калейдоскоп – это лишь некоторые из них

Местные экскурсоводы

Вы можете счастливо провести весь отдых, гуляя по очаровательным улочкам Тбилиси и передвигаясь между кафе и ресторанами. Но для тех, кто впервые посещает столицу Грузии, мы рекомендуем также включить в свой маршрут хотя бы несколько экскурсий. В нашем каталоге вы можете найти различные экскурсии по Тбилиси на любой вкус и бюджет — от пеших и велосипедных прогулок до посещения средневековых пещерных монастырей, замков, дегустации вин и многого другого

Последние отзывы на туры

  • a
    ana
    28 апреля 2024
    Из Тбилиси в Сванетию на выходные в мини-группе
    1. Место, не увидеть Сванетию это не увидеть Грузию 2. Дорога места отель было просто супер 3. И самое главное Джими!! Нам просто повезло. Интересно удобно камфортно все с умом и вкусом. Спасибо большое Джими за эти 3 дня. Обязательно приедем еще. .
  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    Атмосферное путешествие по Грузии: Казбеги, Тбилиси, Чиатура и Кахетия
    Очень рада, что выбрала для отпуска тур по Грузии с Наташей и Никитой! Путешествие было максимально комфортным, организация - четкой и грамотной, и время в дороге и в локациях было хорошо сбалансировано, так что мы с дочкой успели много посмотреть, походить, попробовать, но не устали. Наши замечательные организаторы очень хорошо изучили страну и показали нам и популярные места, и, например, Чиатуру, до которой мало кто доезжает, а место этого более чем достойно. Но самое главное - это теплота и доброта, которыми нас ребята окружили, как будто мы приехали в гости к друзьям. В общем, я знаю, с кем я в следующий раз буду ездить по Грузии.
  • Н
    Наталья
    5 апреля 2024
    8 городов Грузии: от Тбилиси до Батуми
    Очень классный тур и организация. Ездили с 24 по 31 марта. Остались позитивные впечатления и куча красивых фотографий))) Гиды в Тбилиси (Элла) и Батуми (Виолетта) прекрасные, очень интересно рассказывают. Машины комфортные и хорошие. Отели были хорошие, нам даже сделали апгрейд до 4* в Тбилиси и Батуми. По содержанию сами экскурсии тоже были насыщенные. На свободный день брали экскурсию по горной Аджарии и вообще не пожалели: увидели красивые водопады, поездили по горам и был классный обед с аджарскими танцами))) Еще у нас была экскурсия в Казбеги - с потрясающими видами на горы, вкуснейшим обедом и мастер-классом по горным хинкали - оооочень было интересно посмотреть на процесс) Тур - отличный вариант, чтобы впервые познакомиться с Грузией, но потом однозначно нужно вернуться, потому что как оказалось, есть очень много что посмотреть и куда поездить)) везде очень красиво, душевно, гостеприимно и вкусно. В Боржоми не пожалели, что согласились всей группой еще на местной машине поехать наверх, где нам водитель показал два монастыря и дорожку, по которой спуститься вниз пешком через заповедник. В Батуми большое количество казино - для тех, кого такой отдых тоже интересует. В Уплисцихе и в горах очень сильно дуют ветры, так что куртка с капюшоном это маст-хэв) Еще совет тем, кто поедет из Владикавказа - оценить риски закрытия границы из-за погодных условий, в марте-апреле по-прежнему бывают снега и риски схода лавин. Поэтому можно застрять на пару дней во Владикавказе. Но сама дорога из Владика в Тбилиси, конечно, красивая и колоритная, незабываемый опыт) И предупреждение для тех, кто любит собак: в Грузии они на улицах вездеее, и хочется их всех погладить, почесать и поняшить)))) при этом они все чипированные, привитые, неагрессивные и оччень милые) Отдельно хочется сказать большое человеческое спасибо координатору тура Владлене, она была все время на связи и помогала нам решить все вопросы и проблемы. Очень приятно такое внимательное и душевное отношение к гостям!:)
  • С
    Сергей
    25 марта 2024
    Автопутешествие по лучшим уголкам Грузии с гидом-виноделом
    Этой осенью были с ней целую неделю поездили везде где только успели. Прекрасный гид и программа. Очень понравилось. Буду рекомендовать всем знакомым 🔥
  • А
    Алексей
    20 марта 2024
    Путешествие на родину вина и по главным местам Тбилиси и Кахетии в индивидуальной группе
    Путешествовали с мужем по Грузии впервые, давно мечтали посетить эту солнечную и доброжелательную страну. И наконец, в начале марта мы осуществили свою мечту. Нам очень повезло с гидом Галиной, которая познакомила с Грузией и провела замечательные экскурсии, которые проходили очень увлекательно. Посетили практически все основные достопримечательности в разных регионах, не обошлось,конечно,без винных дегустаций. Мы ознакомились с традициями грузинского народа, посещали храмы, поднимались в горы. Галине удалось настолько нас увлечь и ещё сильнее полюбить замечательную Грузию, куда мы вернёмся и не один раз. Спасибо большое за маленькое путешествие, которое оставило в наших сердцах большую любовь к стране и её замечательным людям!
  • Е
    Елена
    7 марта 2024
    Земля горцев: по серпантинам, долинам и пещерам Грузии
    Хочу выразить глубочайшую благодарность и неописуемый восторг за прекрасный тур по Грузии. Всё было так четко, понятно и своевременно с моего первого письма в эту компанию, до последнего трансфера в аэропорт Тбилиси! Спасибо Егору за советы по выбору отелей, ресторанов и программе путешествия!!! Отличные трансферы с классными водителями и хорошими автомобилями, экскурсовод Ольга по всему маршруту - умница, красавица, интересная рассказчица и помощница в любом вопросе!!! Прекрасные отели по всему маршруту в рамках 3*, но по комфорту и видам все 4+, виды и возможность сделать фото в самых красивых местах!!! Спасибо огромное за все удовольствия!! Искренне рекомендую эту компанию и сама мечтаю ещё раз вернуться в Грузию и посетить ещё и Азербайджан и Армению!!
  • Д
    Диляра
    6 марта 2024
    Загадочная Хевсуретия: средневековые крепости и заброшенные села
    Очень харизматичный гид😍 проездили все улочки Грузии с ней, побывали на экскурсии. С ней вы увидите все достопримечательности 😍 каждый день был просто восторг.
  • И
    Ирина
    28 февраля 2024
    Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
    Сегодня вернулась из путешествия по Грузии. Очень понравилось, но особенно хочу выразить свою искреннюю благодарность и восхищение гиду Ираклию. Разносторонне образованный, воспитанный, приятный молодой человек так тонко и ненавязчиво влюбляет в свою страну, что кажется, здесь ждали только меня. Великолепное чувство вкуса, юмора, разносторонние знания, как в рамках тура, так и в смежных вопросах, умение легко и незаметно разрулить любую внештатную ситуацию Ираклием вне всяких оценок!!!! Выражаю вам искрению благодарность за организацию этого тура!
  • М
    Михаил
    15 февраля 2024
    Окрестности Тбилиси, Имеретия и жемчужины «южных ворот» Грузии
    Третий раз путешествую с этим организатором, и тур как всегда прошел отлично. Я очень доволен. Ведь впечатления от тура складываются не только от посещения достопримечательностей, но и от разных мелочей, таких как короткая остановка посреди длинного переезда поесть свежеиспеченного лаваша с сыром, а водитель еще и своей чачи наливает. Гид Ольга, носилась с нами как с детьми и развлекала изо всех сил. Кому-то надо заехать в места его молодости, ибо ностальгия, а кому-то надо что-то особенное найти для сувениров. Отличная работа. Спасибо и жду с нетерпением следующего отдыха с вами.
  • Д
    Дана
    14 февраля 2024
    Экспресс-трип по Грузии
    Отличный тур! Начиная с проживания, заканчивая поездками, все прошло без проблем и накладок. Нам с подругой все очень понравилось, хоть ездили и не в туристический сезон! Большое спасибо за организацию и за прекрасно проведенное время❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси

Самые популярные туры в Тбилиси
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
  2. Богатства Грузии: природные, исторические и гастрономические
  3. Время собирать виноград: в Грузию на праздник Ртвели
  4. Грани Грузии: горы, домашний очаг, вино и древности
  5. Со вкусом Грузии: новогодние гастроканикулы с поездкой к снежным склонам
Что посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Гудаури
  6. Алазанская долина
  7. Уплисцихе
  8. Крепость Ананури
  9. Серные бани
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в апреле 2024
Сейчас в Тбилиси можно забронировать 76 авторских туров от $159 до $112 560 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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