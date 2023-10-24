Послушать грузинские песни, погулять по романтичному Сигнахи и узнать секреты виноделия
4.9
7 отзывов
Едем туда, где «уютные кафе на улицах с ажурными балконами, где красное вино из местных погребов», — как, чуть перефразируя, пелось в одной песне.
И это не мечты, а реальный план — автобусный тур в Грузию из Владикавказа! Вас ждут чарующие горные пейзажи, национальные танцы, древние монастыри и храмы. Мы погуляем по Тбилиси и заглянем в его колоритные уголки, продегустируем вина в винной столице.
Вы побываете там, где «художник один продал свой дом, картины и кров и на все деньги купил целое море цветов», — как пелось ещё в одной песне-легенде, и там, где гулял Валико из знаменитого «Мимино». Узнаете историю страны, посетите знаковые места и уедете, чтобы вернуться.
Ближайшие даты:
2 мая
9 мая
19 мая
26 мая
2 июн
9 июн
13 июн
Ещё даты
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Проживание. В отеле в центре Тбилиси. Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных путешественников (мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, необходимо или доплатить за одноместное размещение, или присоединиться ко второму одиночному участнику одного пола, если тот будет согласен.
При желании проживать в одноместном номере к стоимости тура добавится 7500 руб. за 3 ночи проживания.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле и приветственный ужин. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
1 день
В Тбилиси по Военно-Грузинской дороге
Утром встретим вас во Владикавказе у аэропорта или отеля вашего проживания, если вы уже отдыхаете в Северной Осетии, и в 05:30 выезжаем из Владикавказа в Грузию. Также можем встретить вас в Армхи.
По пути из Владикавказа в Грузию мы проедем по знаменитой Военно-Грузинской дороге, считающейся одной из самых живописных в мире. По пути вы полюбуетесь завораживающими пейзажами и величественным Казбеком, увидите нарзанный источник с железистой водой и травертинами. Преодолеем высокий Крестовый перевал и сделаем остановку у Арки Дружбы на краю высокого обрыва, откуда открывается потрясающая панорама. Проедем горнолыжный курорт Гудаури и побываем в крепости Ананури, стоящей на берегу бирюзовой реки и сохранившейся почти в первозданном виде. Вы узнаете историю сооружения и насладитесь впечатляющими видами. .
Пообедаем в кафе — вы попробуете национальные блюда. По приезде в Тбилиси разместимся в отеле в центре города, после чего у вас будет свободное время. А в 19:30 соберёмся за приветственным ужином, где, помимо гастрономических, вас ждут и удовольствия для души — грузинские песни и танцы.
2 день
Тбилиси вдоль и поперёк
Сегодня после завтрака пойдём изучать столицу гостеприимной Грузии. Прогуляемся по историческому центру с самобытными невысокими домами с резными балкончиками у подножия горы Мтацминда. Пройдём по живописной набережной реки Кура. Побываем в квартале, известном комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках.
Посетим древний район Метехи, название которого переводится как «вокруг дворца» — именно вокруг царского дворца он и был построен. Долгое время здесь располагались резиденции местных правителей. Попетляем по узким и крутым улочкам Бетлеми и Гоми, где стоят типичные для старого города дома с ажурными балконами. Зайдём в парадную «Калейдоскоп», пройдёмся по колоритной улице Шардени и пешеходному мосту Мира над Курой. По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала (по желанию, за доплату), хранящей интересную историю: крепость существовала ещё в 4-м веке нашей эры. Проедем по главной улице города — проспекту Руставели. Вы услышите увлекательные легенды об основании Тбилиси и посмотрите на башню с часами, построенную режиссёром театра марионеток Резо Габриадзе.
После насыщенной прогулки зайдём в атмосферное кафе с видом на Тбилиси. Свободное время. Ужин за доплату.
3 день
Вино, любовь и кино
В этот день едем в край вина — Кахетию. Сначала посетим винзавод, где вы узнаете о традиционном виноделии и продегустируете напитки. Вторую остановку сделаем в селе Бадиаури — здесь вы попробуете свежеиспечённый хлеб шоти-пури, домашний сыр и чурчхелу. Увидите, как пекут хлеб в тандыре.
Затем — снова в путь. По дороге побываем в монастырском комплексе Святого Георгия в Бодбе. Главное здание монастыря — кафедральный собор, в котором покоятся останки предвестницы христианской эпохи Нино — великой крестительницы Грузии. Тут же есть святой источник, в который, при желании, можно окунуться.
Заедем в Сигнахи на одной из горных вершин Алазанской долины. Вы посмотрите на крепостную стену с башнями, которой он окружён, колоритные сооружения и чарующую панораму долины и Большого Кавказского хребта. Сигнахи называют «городом любви», и на это есть несколько причин, о которых мы вам расскажем. После обеда в кафе с видом на Алазанскую долину (за доплату) вернёмся в Тбилиси. У вас останется свободное время, чтобы поужинать и самостоятельно прогуляться по городу.
4 день
Серные бани, рынок и выезд во Владикавказ
После завтрака желающие самостоятельно посетят серные бани (за доплату), опробованные ещё Пушкиным, купание в которых укрепляет иммунитет и здоровье. Заглянут на блошиный рынок, где можно приобрести сувениры и предметы старины (самостоятельно, при желании). А после обеда стартуем во Владикавказ, куда прибудем около 21:00, если не будет задержек на границе.
Дегустация вин на заводе и мастер-классы по приготовлению чурчхелы
Экскурсионный трансфер
Экскурсии с гидом
Проживание
Стоимость тура для детей от 6 до 10 лет при дополнительном и основном размещении составляет 40 500 руб
Что не входит в цену
Перелёт/переезд во Владикавказ и обратно
Питание вне программы - обеды и ужины. Стоимость обеда в среднем - около 1100-1500 руб. Сувениры
Дегустация вин на частных винодельнях
Посещение серных бань (по желанию)
Доплата за одноместное проживание (по запросу)
В период с 01.11.23 по 30.04.24 тур гарантирован при наборе группы от 6 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, 05:30
Завершение: Владикавказ, около 21:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать с вылетом на следующий день из-за непредсказуемой ситуации на границе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 64 туристов
Я Зара, уже 12 лет в туризме, побывала в 35 странах мира, показывала и влюбляла туристов в разные континенты и города.
Но пришла пандемия и всё, что с ней связано!
И я стала создавать свои авторские туры в моей любимой республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности республик, которые я предлагаю узнать, я понимаю, что на правильном пути.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
24 окт 2023
Тур, мне понравился и рекомендовать могу, но с оговорками. Вначале, что понравилось: 1. Гид Заза очень хороший. Супер просто! Талантливый рассказчик и харизматичный человек. Его экскурсия по Тбилиси - выше всяких похвал (т. е. понравилась даже моему мужу:)) Но если ему по какой-то причине не нравится ваш вопрос - он просто игнорирует. 2. Очень хорошая организация, продуманы были даже мелкие детали. 3. Прекрасная гостиница (сочетание цена/качество) в самом центре 4. Хорошо подобраны рестораны, очень вкусная еда при сравнительно невысокой стоимости. 5. Очень понравилась дегустация вина, не просто наливали, но и подробно рассказывали. Отдельное спасибо прекрасному водителю Магомеду. Однако оценку я все-таки снижаю по двум причинам: во-первых из описания экскурсии было непонятно, что по военно-грузинской дороге мы едем без гида. Одна из причин, почему я выбрала именно этот тур, это возможность проехать по этой дороге днем. Я надеялась на интересный рассказ. Да, водитель что-то комментировал, но рассказ гида и комментарии водителя - это разные вещи. Во-вторых, последний день тура, как оказалось, был у нас свободный и мы доплатили, чтоб присоединиться к другой половине нашей группы - группа была "сборная солянка", у кого-то последний день, у кого - середина тура. Но это - норм. Докупили экскурсию к пещерному городу Уплесцихи. По дороге гид рассказывал. Заехали в Гори, здесь тоже рассказ был интересный. Но наконец главное место маршрута - Уплесцихи. Здесь гид сказал, что извините, внутрь я с Вами не пойду - нога болит, туалет направо, кафе- налево, через час жду вас у выхода. Пещерный город смотрели самостоятельно. Половину интересных вещей так и не увидели. Вечером залезла в интернет и прочитала, чем так знаменито это место, почему уникально и что именно мы не увидели. Да, я понимаю, что нога может заболеть у каждого, но даже в кафе на наши вопросы - а почему там такой потолок и т. д. Заза почему-то не стал отвечать. Просто не захотел, игнорировал и все. А про потолки можно было многое рассказать. Пришлось самой в интернете искать. Короче, деньги заплатили, а экскурсии не было. Я думаю, что если такое непредвиденное случилось - гид резко заболел, надо было как минимум аудиогиды предложить группе (они в музее вроде были, сразу не сообразила и не взяла, а потом возвращаться уже не хотелось). Короче, я так и не поняла причину - возможно что-то совсем личное - но про пещерный город гид говорить практически не захотел. А жаль, место супер интересное ….
Ю
Юлиана
6 окт 2023
Хороший тур, организаторы внимательны к замечаниям и пожеланиям. Хорошая насыщенная программа. Отель в Тбилиси в отличном месте. Все было очень интересно. Отдельно хочется отметить водителя Магомеда - прекрасный профессионал и очень отзывчивый человек! Рекомендую
С
Светлана
5 окт 2023
Поездка отличная, маршрут встроен прекрасно, гид интересно рассказывает, все очень понравилось! Бонусом предоставили размещение в Армхи за день до начала тура) Благодарю Зару и её команду за прекрасную организацию отдыха😊
Е
Екатерина
26 авг 2023
Грузия прекрасна, но отзыв я хочу посвятить организации тура. Именно благодаря прекрасным Амирану и Татьяне можно было полностью расслабиться и насладиться путешествием. Мы за короткое время успели посетить основные знаковые места Грузии, заехали в не туристические кафе, особенно душевно было пообедать свежеиспеченным хлебом, который при нас приготовили, помидорами с соседнего куста и собственным сыром. В период нашего путешествия нас сопровождали еще 2 гида Заза и Левон, которые нам поведали огромное количество информации и подкупили своей открытостью и гостеприимством. Одним словом - я довольна)))
Т
Татьяна
23 авг 2023
Благодарю за такой теплый и душевный тур, за то что показали такую красивую страну Грузию!!! Превосходная организация, прекрасная компания! Амиран и Татьяна как папа и мама окружили вниманием и заботой!!! Много интереснейшей информации и масса новых впечатлений!!! Все на высшем уровне, я знаю о чем говорю уже во многих турах была. Прекрасные гиды Заза и Левон история страны вместе с интересными историями, слушается на одном дыхании! Самые лучшие воспоминания об этих днях в Грузии!!!
Василина
27 июня 2023
Всё понравилось! Замечательный, внимательный водитель Магомед👍🏻 Хороший местный гид, очень увлекательно его слушать. Место проживания уютное, чистое. В центре старого Тбилиси.
Оюна
12 мая 2023
Тур Тбилиси вино и "Мимино" увидели и почувствовали Тбилиси, продегустировали вина, но есть одно но, то, что не увидела "Мимино". Всё осталось в стороне, а хотелось бы поближе посмотреть. Организаторам желаю впредь разработать небольшой маршрут к памятнику героям фильма, аэропорту и т. д. Спасибо Вам за работу.