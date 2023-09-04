Встретить закат на Казбеке, побывать на родине хинкали и прокатиться на лодке по изумрудному каньону
Полюбуемся Казбеком и погуляем по живописному Мартвильскому каньону, заглянем в пещеры Прометея и познакомимся с винным регионом — Кахетией. Вы узнаете историю Тбилиси и Мцхеты и ощутите уютную атмосферу Сигнахи — города любви. А добраться будет легко: стартуем из Владикавказа. Также можно присоединиться к туру в Тбилиси и выбрать удобный город отъезда.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Путь до Степанцминды, закат на Казбеке, Гергетская церковь
Встречаемся во Владикавказе и едем до границы с Грузией, после пересечения которой останется совсем немного до живописного посёлка Степанцминда. По прибытии разместимся в домике в горах и — скорее пробовать знаменитую местную кухню: сочные хинкали и хачапури. Подкрепившись, отправляемся на Казбек, чтобы встретить закат на второй по величине горе в стране. А ещё побываем у Гергетской церкви 14-го века, от вида которой на фоне заснеженных вершин невозможно оторвать взгляд.
Важно: Вы также можете прилететь напрямую в Тбилиси: будет организован трансфер от аэропорта в отель. После заселения — свободное время.
Арка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, вечер в Тбилиси
Только представьте, как здорово проснуться с видом на горы! Завтракаем, пьём кофе на веранде, любуясь Казбеком, и отправляемся по Военно-Грузинской дороге в сторону Тбилиси. По пути будем останавливаться у достопримечательностей. Постоим у Арки Дружбы народов на краю высокого обрыва, символизирующей дружбу народов Грузии и России, и полюбуемся открывающимся отсюда головокружительным пейзажем. На обед заедем в посёлок Пасанаури, который считается родиной хинкали. Побываем у крепости Ананури, которая сохранилась почти в первозданном виде — здесь ощущается дух Средневековья. Посетим Жинвальское водохранилище.
Прибудем в Тбилиси во второй половине дня, разместимся в отеле в старой части города и поужинаем. Затем — свободное время.
Важно: Для тех, кто уже находится в Тбилиси, будет организована экскурсия по тем же локациям, но с выездом из Тбилиси. Экскурсия занимает почти целый день, возвращение — ближе к вечеру.
Пешеходная экскурсия по Тбилиси
После сытного и вкусного завтрака идём гулять по Тбилиси. Поднимемся на фуникулере к крепости Нарикала и памятнику «Мать-Грузия», откуда увидим город как на ладони. Пройдёмся мимо серных бань, которые очень нравились А. С. Пушкину. Спустимся к современному парку Рике на левом берегу Куры — одному из любимых мест прогулок местных семей, похожему на большую выставку современного творчества под открытым небом. Самая известная достопримечательность — футуристический мост Мира оригинальной изогнутой формы — обязательно на нём сфотографируемся. А ещё я покажу вам секретные локации и для других атмосферных кадров.
На закате побываем у монастыря Джвари и полюбуемся панорамным видом на слияние рек Арагви и Куры и древнюю Мцхету.
Дегустации, Кахетия и Сигнахи, переезд в Кутаиси
Сегодня весь день проведём в Кахетии — краю вина. По пути остановимся, чтобы посмотреть, как пекут шотис-пури — традиционный грузинский хлеб в тандыре. Конечно, продегустируем его ещё тёплым. А ещё заедем к местным жителям в село Манави, где делают самую вкусную чурчхелу.
Посетим монастырь Бодбе, ставший знаменитым благодаря Святой Нино, и полюбуемся завораживающими видами на Алазанскую долину, которые открываются от этой святыни. Затем вас ждёт Сигнахи, который называют городом любви — в местном ЗАГСе можно заключить союз всего за несколько минут. Почувствуем итальянский флёр, глядя на красные черепичные крыши, мощёные улочки и резные балкончики. Здесь же пообедаем, а на обратном пути заедем в Кварели, где находится много виноделен. Вы посмотрите, как выдерживали вино в квеври и, конечно, его продегустируете.
В конце сентября-начале октября сможем поучаствовать в празднике сбора урожая — Ртвели. Поможем собрать ягоды на виноградниках, потопчем их, как это делают для получения вина, и после повеселимся на традиционном грузинском застолье!
Вечером приедем в Кутаиси и останемся здесь на ночь.
Мартвильский каньон, переезд в Батуми
В этот день вас ждёт одно из самых живописных мест в стране — Мартвильский каньон. Прокатимся на лодке по изумрудной воде и полюбуемся отвесными скалами. Увидим шумные бурлящие водопады и заглянем в таинственные пещеры Прометея. Вечером приедем в Батуми и разместимся в отеле.
Пляжный отдых
Сегодня устроим настоящий релакс и насладимся пляжным отдыхом. Неспешно позавтракаем и отправимся на побережье кайфовать от тёплого песка и ласковых волн. А если захочется более активно провести время, во второй половине дня можно отправиться на обзорную экскурсию по Батуми. Также, при желании, вечером можно арендовать яхту и устроить прощальную вечеринку на борту (за доплату).
Отъезд
С новыми силами и идеями можно возвращаться домой.
Варианты обратного пути:
1. Доехать на скоростном поезде или на машине до Тбилиси и улететь оттуда;
2. Трансфер Батуми — Владикавказ и с обратным вылетом из Владикавказа;
3. Обратный вылет из Батуми.
Можно продлить свой отдых и остаться в Батуми ещё на несколько дней.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое времяЗавершение: Владикавказ / Тбилиси / Батуми, время зависит от времени вашего рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.