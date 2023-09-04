Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города

Встретить закат на Казбеке, побывать на родине хинкали и прокатиться на лодке по изумрудному каньону

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В программу нашего путешествия мы включили разнообразные локации: от городов до природных достопримечательностей, — чтобы вы могли исследовать Грузию в полном объёме. Будем пробовать национальную кухню и проведём целый день на море в Батуми.

Полюбуемся Казбеком и погуляем по живописному Мартвильскому каньону, заглянем в пещеры Прометея и познакомимся с винным регионом — Кахетией. Вы узнаете историю Тбилиси и Мцхеты и ощутите уютную атмосферу Сигнахи — города любви. А добраться будет легко: стартуем из Владикавказа. Также можно присоединиться к туру в Тбилиси и выбрать удобный город отъезда.
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
Многогранная Грузия в тёплой компании: море и виноградники, пещеры и города
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Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Путь до Степанцминды, закат на Казбеке, Гергетская церковь

Встречаемся во Владикавказе и едем до границы с Грузией, после пересечения которой останется совсем немного до живописного посёлка Степанцминда. По прибытии разместимся в домике в горах и — скорее пробовать знаменитую местную кухню: сочные хинкали и хачапури. Подкрепившись, отправляемся на Казбек, чтобы встретить закат на второй по величине горе в стране. А ещё побываем у Гергетской церкви 14-го века, от вида которой на фоне заснеженных вершин невозможно оторвать взгляд.

Важно: Вы также можете прилететь напрямую в Тбилиси: будет организован трансфер от аэропорта в отель. После заселения — свободное время.

Путь до Степанцминды, закат на Казбеке, Гергетская церковьПуть до Степанцминды, закат на Казбеке, Гергетская церковьПуть до Степанцминды, закат на Казбеке, Гергетская церковь
2 день

Арка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, вечер в Тбилиси

Только представьте, как здорово проснуться с видом на горы! Завтракаем, пьём кофе на веранде, любуясь Казбеком, и отправляемся по Военно-Грузинской дороге в сторону Тбилиси. По пути будем останавливаться у достопримечательностей. Постоим у Арки Дружбы народов на краю высокого обрыва, символизирующей дружбу народов Грузии и России, и полюбуемся открывающимся отсюда головокружительным пейзажем. На обед заедем в посёлок Пасанаури, который считается родиной хинкали. Побываем у крепости Ананури, которая сохранилась почти в первозданном виде — здесь ощущается дух Средневековья. Посетим Жинвальское водохранилище.

Прибудем в Тбилиси во второй половине дня, разместимся в отеле в старой части города и поужинаем. Затем — свободное время.

Важно: Для тех, кто уже находится в Тбилиси, будет организована экскурсия по тем же локациям, но с выездом из Тбилиси. Экскурсия занимает почти целый день, возвращение — ближе к вечеру.

Арка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, вечер в ТбилисиАрка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, вечер в ТбилисиАрка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, вечер в ТбилисиАрка Дружбы народов, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, вечер в Тбилиси
3 день

Пешеходная экскурсия по Тбилиси

После сытного и вкусного завтрака идём гулять по Тбилиси. Поднимемся на фуникулере к крепости Нарикала и памятнику «Мать-Грузия», откуда увидим город как на ладони. Пройдёмся мимо серных бань, которые очень нравились А. С. Пушкину. Спустимся к современному парку Рике на левом берегу Куры — одному из любимых мест прогулок местных семей, похожему на большую выставку современного творчества под открытым небом. Самая известная достопримечательность — футуристический мост Мира оригинальной изогнутой формы — обязательно на нём сфотографируемся. А ещё я покажу вам секретные локации и для других атмосферных кадров.

На закате побываем у монастыря Джвари и полюбуемся панорамным видом на слияние рек Арагви и Куры и древнюю Мцхету.

Пешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по Тбилиси
4 день

Дегустации, Кахетия и Сигнахи, переезд в Кутаиси

Сегодня весь день проведём в Кахетии — краю вина. По пути остановимся, чтобы посмотреть, как пекут шотис-пури — традиционный грузинский хлеб в тандыре. Конечно, продегустируем его ещё тёплым. А ещё заедем к местным жителям в село Манави, где делают самую вкусную чурчхелу.

Посетим монастырь Бодбе, ставший знаменитым благодаря Святой Нино, и полюбуемся завораживающими видами на Алазанскую долину, которые открываются от этой святыни. Затем вас ждёт Сигнахи, который называют городом любви — в местном ЗАГСе можно заключить союз всего за несколько минут. Почувствуем итальянский флёр, глядя на красные черепичные крыши, мощёные улочки и резные балкончики. Здесь же пообедаем, а на обратном пути заедем в Кварели, где находится много виноделен. Вы посмотрите, как выдерживали вино в квеври и, конечно, его продегустируете.

В конце сентября-начале октября сможем поучаствовать в празднике сбора урожая — Ртвели. Поможем собрать ягоды на виноградниках, потопчем их, как это делают для получения вина, и после повеселимся на традиционном грузинском застолье!

Вечером приедем в Кутаиси и останемся здесь на ночь.

Дегустации, Кахетия и Сигнахи, переезд в КутаисиДегустации, Кахетия и Сигнахи, переезд в КутаисиДегустации, Кахетия и Сигнахи, переезд в КутаисиДегустации, Кахетия и Сигнахи, переезд в КутаисиДегустации, Кахетия и Сигнахи, переезд в КутаисиДегустации, Кахетия и Сигнахи, переезд в Кутаиси
5 день

Мартвильский каньон, переезд в Батуми

В этот день вас ждёт одно из самых живописных мест в стране — Мартвильский каньон. Прокатимся на лодке по изумрудной воде и полюбуемся отвесными скалами. Увидим шумные бурлящие водопады и заглянем в таинственные пещеры Прометея. Вечером приедем в Батуми и разместимся в отеле.

Мартвильский каньон, переезд в БатумиМартвильский каньон, переезд в БатумиМартвильский каньон, переезд в Батуми
6 день

Пляжный отдых

Сегодня устроим настоящий релакс и насладимся пляжным отдыхом. Неспешно позавтракаем и отправимся на побережье кайфовать от тёплого песка и ласковых волн. А если захочется более активно провести время, во второй половине дня можно отправиться на обзорную экскурсию по Батуми. Также, при желании, вечером можно арендовать яхту и устроить прощальную вечеринку на борту (за доплату).

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
7 день

Отъезд

С новыми силами и идеями можно возвращаться домой.
Варианты обратного пути:
1. Доехать на скоростном поезде или на машине до Тбилиси и улететь оттуда;
2. Трансфер Батуми — Владикавказ и с обратным вылетом из Владикавказа;
3. Обратный вылет из Батуми.
Можно продлить свой отдых и остаться в Батуми ещё на несколько дней.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, до 15:00 или Тбилиси, любое время
Завершение: Владикавказ / Тбилиси / Батуми, время зависит от времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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